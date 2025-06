Že je Espargaró vášnivý cyklista, mohli jeho fanoušci pozorovat už delší dobu. Ještě během závodění v MotoGP jezdil na vyjížďky se svými krajany Enrikem Masem nebo Carlosem Veronou, loni absolvoval španělský amatérský závod s Juanem Pedrem Lópezem, do toho sbírá kola slavných jezdců. A jednostopý dopravní prostředek si nechal i vytetovat na stehno.

Ale že by po úspěšné motocyklové kariéře zkusil ještě dráhu profesionálního cyklisty? To si nejspíš nikdo nepředstavoval. Možná i pro něj to byl dlouho jen naivní sen.

Co Espargaróovi ale nikdy nechybělo, je pracovitost. Díky ní a velké dávce trpělivosti se mohl dočkat prvního vítězství v MotoGP teprve při 200. startu. Ve třiatřiceti letech, tedy v době, kdy je většina závodníků už dávno za vrcholem, prožíval nejlepší sezonu kariéry.

A pracovitost se mu nyní vyplácí i na kole. Tráví dlouhé hodiny v sedle, v horku, v zimě, v dešti, i když by vůbec nemusel. On ale strašně moc chce.

„Je neuvěřitelné, jak mě cyklistika dělá šťastným,“ svěřil se na Instagramu.

Fanoušky MotoGP často nadzvedával sebevědomými řečmi. „Na to, že skoro nic nevyhrál, je až příliš arogantní,“ shodovali se. Navíc byl považován za jednoho z nejemotivnějších jezdců v seriálu, především frustraci se nikdy nepokoušel nijak skrývat.

Třeba když se kvůli komunikačnímu šumu vydal v kvalifikaci na Velkou cenu Indie na trať příliš brzy, a při návratu do garáže pak vztekle křičel a praštil do záložního stroje. Nebo když ho dopálil náraz Franka Morbidelliho při tréninku na Velkou cenu Kataru a místo, aby přijal Italovu okamžitou omluvu, vlepil mu na přilbu pořádnou facku.

Zároveň ale fanoušci oceňovali jeho oddanost, týmového ducha a urputnost, se kterou vydržel na okruhu i přestože se jeho Aprilii dlouho příliš nedařilo.

Do cyklistického prostředí zkrátka přichází muž, který dokáže vzbudit vášně jako málokdo.

A o tom to také podle všeho nejspíš celé je.

V prosinci loňského roku oznámil tým Lidl-Trek, že k němu Espargaró přichází jako ambasador, který bude propagovat cyklistiku u širokého publika.

Spojení s americkou stájí dává vzhledem k přátelským vztahům s Veronou a Lópezem, kteří oba barvy Lidlu oblékají, pro Španěla smysl. Lidl-Treku se zase určitě zalíbilo 1,3 milionu fanoušků sledujících Espargaróa na Instagramu a dalších půl milionu na YouTube a síti X.

Ti všichni teď téměř denně sledují Espargaróovy tréninky, při kterých má jako každý jiný člen Lidl-Treku kompletní týmovou výbavu. Sponzorská loga Lidlu navíc nyní vozí i jako testovací jezdec Hondy.

Pro Lidl tak jde o snovou reklamu u cílové skupiny, do které by se jinak pravděpodobně dostával jen obtížně.

Když při oznámení spolupráce uváděl tým, že se Espargaró „připojí k týmu na některé z nejprestižnějších událostí,“ málokdo předpokládal, že bude ono „připojení“ vypadat jinak než objevení se na startu a pak pozorování závodů z VIP zóny.

Španěl ale s týmem od začátku roku absolvoval tréninkové kempy, testy výkonnosti, začal si osahávat i časovkářský speciál. Jestliže celé partnerství mělo být jen kvůli zpopulárnění cyklistiky a propagaci týmu, pak to Espargaró pojal zatraceně vážně.

Během jara si střihl dva gravelové závody, přičemž hned v tom prvním dojel sedmý a kvalifikoval se na mistrovství světa. Toto úterý pak Lidl-Trek oznámil, že s Espargaróem počítá pro etapový závod Kolem Rakouska, který startuje 9. července.

Pro tento účel ho zaregistroval ke svému development týmu Lidl-Trek Future Racing, což vzhledem ke Španělově věku působí mírně komicky, navíc když polovina jezdců ještě nemůže pít ve Spojených státech alkohol a další třetině by to prošlo jen velmi těsně.

Když od toho ale odhlédneme, z Kolem Rakouska se rázem stal jeden z nejočekávanějších závodů sezony.

Vždyť jak dlouho už cyklistická veřejnost spekuluje nad tím, jak by se asi tomu nebo onomu vrcholovému sportovci vedlo, kdyby si někdy zkusil profesionální silniční závod? Nyní na to dostaneme odpověď.

Samozřejmě, že v pelotonu jezdí i závodníci, kteří dřív dělali jiný sport. Nejznámějšími příklady jsou Primož Roglič a Remco Evenepoel, kteří se v mládí věnovali skokům na lyžích, respektive fotbalu. Častější jsou přesuny mezi jednotlivými disciplínami, ale třeba mnozí bikeři se snažili prosadit na silnici neúspěšně.

Jeden podobný příklad z minulosti, ke kterému může Espargaró vzhlížet, ale přece jen existuje.

Britka Rebecca Romerová byla na začátku tisíciletí úspěšnou veslařkou, má medaile z mistrovství světa i olympijských her. Pak ji ale bolesti zad od vody vyhnaly a ona se vrhla na dráhovou cyklistiku, ve které získala další dvě světová zlata a dokonce i to olympijské.

Na takové úspěchy Espargaró zcela určitě nemíří.

Kromě otázek jeho výkonnosti v porovnání s profíky při závodním tempu a schopností bezpečného pohybu v balíku, se debatuje také nad tím, jestli se vůbec dokáže adaptovat na mentalitu domestiků, když je jeho domácí prostředí MotoGP tak individualistické.

I kdyby měla ale jeho silniční kariéra po letošní sezoně skončit, pro cyklistiku půjde o jedinečnou zkušenost, ze které může čerpat i v budoucnosti.

Takže možná se ono „Future Racing“ ke Španělovi přece jen hodí.