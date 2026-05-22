Spojení „kousek před cílem“ je lehce zavádějící.
Segaert zabral s vědomím, že po vytipované pravotočce bude mít balík nažhavených konkurentů ještě tři a půl kilometru ke stíhání, a to na široké, jen lehce nakloněné, třídě bez zatáček.
Jenomže jak belgický odvážlivec správně tušil, v nohách už domestikům zodpovědným za kontrolu závodu chyběl potřebný pohon, největší rychlíci se tak do boje o vítězství vůbec nezapojili.
Segaert dokonale převezl peloton. Útokem těsně před cílem získal životní vítězství
„Věděl jsem, že jsou na limitu, to byla moje šance zaútočit. Musel jsem do toho dát úplně všechno,“ usmíval se v cíli Segaert, který svým plánem dokonale zhatil celodenní dřinu především týmu Movistar.
Právě španělská stáj totiž v klíčovém stoupání daleko před cílem urputným tempem odpárala největší rychlíky pelotonu – Paula Magniera, Jonathana Milana či Dylana Groenewegena, aby připravila půdu pro svého Orluise Aulara.
Jenomže když Segaert zaútočil? Po Movistaru ani stopa, stejně tak ani po Hirtově NSN, který předtím aktivně šlapal pro Corbina Stronga s Ethanem Vernonem. Dva kilometry před cílem se sice sešikoval Tudor a o pár chvil později tým Uno-X, vynikajícího časovkáře však už všichni naháněli marně.
„Je to fantastické. A na mém prvním Giru d’Italia!“ zářil v cíli vítěz nevěřícně, tuze šťastný z toho, že si nezopakoval zkušenost z před dvou měsíců, kdy zvolil podobný „modus operandi“, krádež se ale nevyvedla.
Na vlámské jednorázovce Nokere Koerse tehdy zabral 13 kilometrů před cílem a vytvořil si slibný náskok, který ale peloton krutě smazal padesát metrů před cílem.
Dojezd Nokere Koerse (18. března 2026):
Segaert ale není z těch, kteří by se nechali neúspěchem odradit.
O 24 hodin později se mu povedl nevídaný kousek, když po dalším podobném úniku vyhrál klasiku Grand Prix de Denain před jezdci jako Morgado, Molano nebo Politt.
Dojezd Grand Prix de Denain (19. března 2026):
Štěstí zkrátka přeje odvážným.
Jako teď na Giru.
„Závodil jsem tady v juniorských kategoriích, ale vyhrát tu mezi elitou? Wow. Přitom tohle Giro bylo pro nás úžasné už před dneškem,“ připomněl Segaert lídra závodu Eulália, který po páté etapě učinil přítrž přehazování růžového dresu z muže na muže a osvojil si ho jen pro sebe.
Dvakrát sláva
V cílovém Novi Ligure se tak Bahrain Victorious radoval hned dvakrát. Spokojení sportovní ředitelé v třicetitisícovém městě, jehož bývalými rezidenty byli i Fausto Coppi (5x vítěz Gira) a Costante Girardengo (2x vítěz Gira), sledovali, jak na pódium přichází jejich vítěz etapy i jejich lídr závodu.
Eulálio mimochodem vyhrál i Red Bull prémii, čímž o šest vteřin nafoukl polštář na druhého Vingegaarda. V těžké sobotní etapě s horským dojezdem mu však 33 sekund postačí stěží, což sám dobře ví. „Pro Jonase je v horách třicet sekund nic,“ věděl lídr závodu po dvanácté etapě.
Pokud nenastanou v pátek nečekané komplikace, oblékne v sobotu růžový dres podeváté. I když ho do Říma nedoveze, nikdo z konkurentů si ho neužije ve více etapách. Pro tým, který přišel ve druhé zkoušce o lídra pro celkové pořadí Santiaga Buitraga, je to úžasný úspěch.
A kdo ví, možná ještě Bahrain Victorious neřekl poslední slovo. Ostatně Segaert ukázal, že umí útočit dva dny po sobě... A Euláliovi sice na záda dýchá Dán, další konkurenti jsou ale o dvě a více minut za ním.
A spolehněte se, že čtyřiadvacetiletý Portugalec bude o každé místo bojovat. Ne se širokým úsměvem, kterým se prezentuje při rozhovorech, ale se zaťatými zuby.