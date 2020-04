Lanci, respektuj mě! Contador hovoří o interní válce s Armstrongem

V sezoně 2009 se po čtyřleté odmlce na scénu profesionální cyklistiky vrátil sedmatřicetiletý Lance Armstrong, pětinásobný šampion Tour.

„Cyklisté na předchozí Tour mě nezaujali. Tempo bylo příliš pomalé,“ vysvětloval, co jej motivovalo ke comebacku.

V dresech stáje Astana se sešel s Albertem Contadorem. Španěl předtím ovládl Tour 2007 a v roce 2008 dominoval na Giru a Vueltě.

Mohou však ti dva společně fungovat?



„Jistě,“ ujistil manažer Astany Johan Bruyneel, spolutvůrce Armstrongových úspěchů ve stájích US Postal a Discovery Channel, a před startem Tour 2009 v Monte Carlu přidal: „Momentálně je Alberto naší jedničkou. Hovořil jsem o tom i s Lancem.“

Momentálně... To slovo bylo zrádné.

Válka o vůdčí pozici v týmu probíhala už od jara. „Napětí postupně narůstalo,“ tvrdí nyní Contador. „Od začátku roku o mě Armstrong vykládal na Twitteru různé věci. Jestli si myslel, že mě těmi hláškami vyvede z rovnováhy, mýlil se. Pokaždé, když se do mě navezl, tím víc mě to motivovalo.“

Do mysli mu přesto pronikly obavy o možné sabotáži v rámci týmu. „Ale věřil jsem, že pokud bude mé kolo vždy s mým osobním mechanikem a pokud bude vše záležet jen na mých nohách, dopadne to dobře.“

NEROZLUČNÍ. Manažer Astany Johan Bruyneel (vlevo) a Lance Armstrong

Tři dny před Tour dostal Contador zatím nejtěžší ránu. „Oznámili mi, že mého největšího důvěrníka a pomocníka Benjamina Novala nevybrali do sestavy Astany. Odpověděl jsem: ‚To má být vtip?‘ Pořád se mě snažili vyvést z klidu.“

Kolem něj se mocně spekulovalo: Kdo je vlastně lídrem Astany? Contador? Nebo Armstrong?

„Sám sobě jsem si slíbil, že pojedu na vítězství za každou cenu,“ vykládá po letech Španěl. „Lance se vracel do cyklistiky, přicházel do mého týmu a chtěl Tour vyhrát taky. Kolem toho vzniklo neúnosné napětí. Den před zahajovací časovkou v Monaku jsem za ním přišel na pokoj, abychom si o tom promluvili. Řekl mi: ‚Bude pro mě lepší, když vyhraješ Tour ty.‘“

Jenže téhož dne večer Armstrong na Twitter napsal: „Zítra v časovce uvidíme, kdo je lídrem týmu.“

Contadora tím naštval: „Pochopil jsem, že veškerá má debata s ním byla jen ztrátou času.“

Sadu oblíbených časovkářských disků pro úvodní etapu v Monaku si prý musel dokonce odkoupit od týmu Milram. „Ve stáji jsme měli jen dvě taková kola a ta byla rezervovaná pro Lance.“

V 15kilometrové časovce poté Armstronga porazil o 22 sekund.

JÁ CHCI VYHRÁT! Lance Armstrong na Tour 2009

K další kontroverzi došlo už ve třetí, zdánlivě nezáživné etapě do La Grande-Motte. „George Hincapie, který byl Lancovým přítelem, mi řekl, že se pokusí na větru rozpojit peloton,“ vykládá Contador. „To se skutečně povedlo, Lance jel v čelní skupině, já zůstal za ním ve druhé. A byl to můj tým, který v první skupině stupňoval pro Lance tempo, i když já jsem měl být lídr.“



Tehdy Bruyneel Armstronga vysílačkou nabádal: „Jeď dál! Nečekej.“

Jako by tím šéf týmu dal zřetelně najevo, kdo je lídrem v jeho mysli. Rozum Bruyneelovi velel: Stůj za Contadorem. Jenže srdce mluvilo pro Armstronga.

Američan najel 41 sekund na Contadorovu skupinu a dostal se před něj i v celkovém pořadí. Se Španělem cloumal vztek. „Přijel jsem do cíle a můj tiskový mluvčí i můj bratr mi říkali, ať se uklidním, jdu do autobusu, beru to v pohodě. Pak se mi snažili namluvit, že rádio se rozbilo, a proto Lance a ostatní na mě nečekali.“

Což byla lež, jak později zainteresovaní přiznali.

Contadorova odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Přišla v úvodní pyrenejské etapě do Andorry.

„Konečně jsem se ocitl v mém oblíbeném terénu,“ vypráví s odstupem let. „Jenže večer před andorskou etapou nám Bruyneel na týmovém mítinku řekl: ‚Pojedeme tu etapu klidně. Zůstaňme pohromadě a až dojedeme na cílové stoupání, jeďme jen dané tempo, nedělejme nic víc.‘ Ležel jsem potom v posteli a říkal jsem si: Čekám, až se dostaneme do hor a závod se pořádně rozpálí, a teď mi řeknou, ať nic nedělám?“

Přišel za ním údajně jeden z členů týmu, kterého považoval v této interní válce za neutrálního, a řekl mu: „Alberto, než abys ty vypadal jako hlupák, tak ať jím je radši Lance.“

V Andoře atakoval jako první Australan Cadel Evans z Lotta, po něm Jurgen Van der Broeck z téže stáje.

„V tu chvíli jsem si řekl: Nastal můj čas k útoku,“ líčí Contador. „Nechal jsem ostatní ze skupiny favoritů za sebou a přijel na vrchol jako první z nich. Dostal jsem se před Lance v celkovém pořadí.“

Za cílem s úsměvem na rtech reportérům sděloval: „Byla to dobrá příležitost najet čas na mé protivníky.“ Zato Armstrong? Ten se zlobil: „Žádný útok nebyl plánován. Překvapilo mě, že Alberto zaútočil. I když... Neočekával jsem, že se bude držet našeho plánu.“

Dalšího rána bylo v autobusu Astany dusno.

Contador události při rozhovoru s youtuberem zpětně popisuje: „Bruyneel nám řekl: ‚Věci se v Andoře neodehrály, jak jsme plánovali, má k tomu kdo co říci?‘ Lance zvedl ruku a pronesl: ‚Ano. Alberto nerespektoval taktiku týmu.‘ Já ho přerušil a řekl jsem: ‚Pokud vyžaduješ respekt, měl bys být tím prvním, kdo ho ukáže. Od začátku sezony mne a zbytek týmu nerespektuješ.‘ Pak Lance řekl jen: ‚O.K., Pistolero.‘ Načež nastalo v autobuse naprosté ticho. Nikdo nic neřekl - ani jezdci, ani sportovní ředitelé, ani pomocníci.“

Potom kdosi otevřel dveře autobusu a jezdci postupně vycházeli ven. „Až jsme zůstali uvnitř jen já a Lance. Vzal mě do zadní části autobusu, která dříve sloužila jako společné prostory pro všechny, ale od chvíle, kdy přišel do týmu, přivlastnil si ji pro sebe. Tam mi řekl: ‚Nes.. mě.‘ Ta slova vyhnala napětí mezi námi do maxima.“

V Alpách razantně vstoupil do hry o titul tým CSC-Saxo Bank s bratry Schleckovými. Při stoupání na Verbier odolával jejich drtivému tlaku jediný Contador. Vzápětí sám rozkmital nohy a ujel všem, S převahou 43 sekund projel cílem první a předvedl pověstné gesto El Pistolera.

Rázem vedl o 1:37 minuty před Armstrongem a 2:26 před Andym Schleckem a prohodil: „Teď snad už konečně Astana může vsadit na mě.“

AUTOGRAM OD PISTOLERA. Alberto Contador se podepisuje fanouškům.

Armstrong se navenek podrobil a oznámil: „Budu pracovat pro Alberta.“

Královská 17. etapa přes pět alpských vrcholů ukázala, že smír je pouhou iluzí. V popředí šlapalo kvarteto bratři Schleckové, Contador, Klöden (další člen týmu Astana). Španěl ustál nesčetné útoky lucemburských bratrů a těsně pod posledním vrcholem útočil. Vlastního týmového druha Andrease Klödena tím odrovnal – a dočkal se Bruyneelovy kritiky: „Řekl jsem Albertovi, že nemusí dnes útočit, aby vyhrál Tour. Je smutné, jak odpáral Andrease. Mohli jsme mít v Paříži první tři na pódiu.“

Byl to obrovský paradox. Johan Bruyneel, muž tvrdé ruky a rozhodných činů, který v minulosti bez jakýchkoli výčitek vždy obětoval celý tým ve prospěch jediného muže, Lance Armstronga, a kterého nikdy nezajímalo jiné umístění než celkové vítězství, najednou vyhlašuje za cíl Astany obsadit v Paříži kompletní stupně vítězů. I za cenu ohrožení Contadorovy suverenity!

Armstrong šéfa podpořil. „Nechápu, proč Alberto zaútočil a nechal Andrease zpět,“ psal na Twitter.

Rozkol v týmu eskaloval. Contador vypovídal, že z domestiků Astany se mohl spolehnout jen na Portugalce Sergia Paulinha a Španěla Haimara Zubeldiu. Měl pocit, jako by šlapal sám proti 19 stájím a navrch i proti šesti týmovým kolegům. Jsem nejosamělejším mužem v pelotonu, myslel si.

„Dny na hotelu byly mnohem tvrdší než na trati,“ vzpomíná.

Přesto vítěznou časovkou v Annecy ozdobil svůj triumf a na Mont Ventoux první pozici bezpečně kontroloval.

TŘI NEJLEPŠÍ. Alberto Contador (uprostřed) vítězí na Tour de France 2009, vlevo je druhý Andy Schleck, vpravo pak třetí Lance Armstrong.

Loučení se závodem bylo poté v Astaně komické. Armstrong, v konečném pořadí třetí za Contadorem a Andym Schleckem, na šampionově vítězném večírku v Paříži chyběl. A Contador říkal: „Můj vztah s Lancem je nula. Nikdy jsem jeho povahu neobdivoval.“

Američan na dálku kontroval: „Alberto vykládá stupidní věci. Je silný fyzicky, ale ještě nedozrál mentálně.“

Jejich další existence v Astaně byla nemyslitelná. Armstrong a Bruyneel založili tým RadioShack a s sebou stáhli i většinu jezdců. Contador zůstal v Astaně. Následující Tour v roce 2010 znovu ovládl, zatímco Armstrong selhal a skončil až třiadvacátý. Jenže o titul posléze Contadora připravila clenbuterolová dopingová kauza, ve které nikdy nepřiznal vlastní pochybení.

Armstrong byl v závěru minulého týdne dotázán, zda chce na Contadorovo nejnovější vyprávění o zákulisním pnutí na Tour 2009 reagovat.

Nechtěl.

„No comment,“ reagoval Armstrong. „Řeknu jediné: Nejlepší muž vyhrál Tour 2009 a já to nebyl. Ale život je o tom, že se posouváte dopředu. Takže nemám nejmenší chuť vracet se do minulosti a snažit se vysvětlovat, jak to tehdy bylo.“