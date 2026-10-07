Adiós, Nairo. Jak Quintana rozbil měřicí přístroj, šlapal do školy a ujížděl všem

Konec kariéry, která byla mimořádná, ale možná mohla být ještě blyštivější.
„Uzavírá se zlatá éra kolumbijské cyklistiky,“ nostalgicky napsal list El Tiempo, jako by zatím neviděl nástupce hvězdné generace Quintany, Bernala, Urána a Chavese.
Šestatřicetiletý matador má na kontě tituly z Gira 2014 a Vuelty 2016. Skončil druhý na Tour 2013 i 2015 a na Giru 2017. Sváděl památné bitvy s Chrisem Froomem.
Přesto mu předpovídali víc.
Co asi mohl dokázat, kdyby měl lepší stáj. Kdyby jej nesužovala alergie. Kdyby jeho kariéru nezbrzdila dopingová kauza.
Když poprvé absolvoval zátěžové testy, jeho fyziologické hodnoty byly natolik neuvěřitelné, že lékaři první testy zrušili v domnění, že je měřicí přístroj vadný.