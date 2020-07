Plzeňská bikerka Holubová: Obhájit titul? Snad to pojede

„Obhájit titul by bylo krásné, snad mi to pojede. V Peci to bude hodně o kopcích, bude to rychlý a náročný závod. Ale těším se moc,“ hlásila osmnáctiletá Holubová po triumfu ve Městě Touškově.

Nakoplo vás hodně vítězství na domovské trati?

Mám to sem jen půl kilometru od domu. Objedu v Touškově většinu tréninků, mám to tady strašně ráda. Je to hrozně hezká trať, určitě má světové parametry. Existují těžší, ale i tady je dost technicky náročných a složitých pasáží.

Anetu Novotnou, největší rivalku z Adastry Teamu, jste nakonec porazila téměř o tři čtvrtě minuty.

Anet je hodně těžká soupeřka, nemohla jsem nic podcenit, protože je fakt hodně silná. Ale věřila jsem si, v kopci jsem to trhla a vyšlo to. Anet mě nezahákovala a mně se jede líp, když jsem vpředu sama.

Takový byl plán?

Hlavně jsem to nechtěla přepálit od startu. Což se povedlo, zhruba ze třetí pozice jsem se postupně dostávala dopředu. Lepší takhle než couvat, když vás předjíždějí.

Bylo těžké chystat se na sezonu, když se dlouho nevědělo, kdy se začne závodit?

Bylo to náročné, i v motivaci k tréninkům. Jsem moc ráda, že už je to za námi, zase závodit je super.

Mistrovství ČR v Krkonoších pro vás bude letošní vrchol?

’Bylo by super, kdyby ještě vyšlo mistrovství světa v Rakousku, které by se mělo jet asi jen 300 kilometrů odsud. A pak bych ráda jela na Svěťák u nás v Novém Městě.