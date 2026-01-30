Cyklokrosař s cukrovkou prohání elitu. A tuší: Nebýt táty, asi bych nejezdil

Michael Havlen
  13:35
V dětství běhal na lyžích, teď se snaží prorazit v cyklokrosu. Adam Žitný se v sedmnácti letech dere mezi českou juniorskou špičku, i když musí na rozdíl od soupeřů řešit jeden vleklý zdravotní problém. Trpí totiž cukrovkou.

Adam Žitný (vlevo) patří k nadějím cyklistického týmu Cyklostar Pirelli. | foto: Miloš Lubas

„Spousta lidí si myslí, že se vrcholový sport s cukrovkou dělat nedá nebo že je to nebezpečné, ale já jsem se s tím naučil pracovat a momentálně to pro mě není vůbec problém. Ve finále mě to ani v ničem nelimituje,“ říká talentovaný závodník.

Tak jednoduché to ale přece jen zase není. Pořád si musí hlídat hladinu cukru a mít s sebou inzulin, což je v tréninkovém a závodním stresu starost navíc. „Člověk to má pořád v hlavě a musí dávat pozor,“ připouští.

Vzhledem k rodinnému zázemí ani nemohl skončit u jiného sportu než u cyklokrosu a horských kol. Jeho otec Jaroslav je totiž šéfem profesionální stáje Cyklostar Pirelli z Lučan nad Nisou, která kdysi - byť pod jiným názvem - vychovala i olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého. „Nebýt táty, asi bych nejezdil,“ usmívá se Adam. „Dřív jsem dělal dva sporty, kromě kola ještě běžecké lyžování. Běžky mě doteď baví, ale jelikož jezdím přes zimu cyklokros, už na ně není čas.“

Právě synova nemoc byla pro Jaroslava Žitného jedním z impulzů, aby svůj cyklistický tým znovu nastartoval s mladými závodníky. Nejznámějším z nich je osmnáctiletý Kryštof Bažant, který se před nedávném stal cyklokrosovým mistrem republiky mezi muži a teď ho čeká start na světovém šampionátu v kategorii do 23 let, kde také bude patřit k favoritům.

Adam Žitný sbíral úspěchy v kategorii kadetů, nyní jezdí mezi juniory a pohybuje se v první pětce v republice. „Pár pěkných výsledků mám, ale nic extra,“ říká skromně. Načež jeho otec kontruje: „Adam je příliš skromný. Díky své pracovitosti udělal obrovský pokrok. Je nominovaný do reprezentace a na podzim dojel v Českém poháru v Kolíně druhý, to byl velký vstup do vyššího levelu.“

Na Světovém poháru v Táboře byl Adam Žitný pátý nejlepší z českých juniorských cyklokrosařů. Talentovaný závodník studuje stavební průmyslovku v Liberci a doufá, že by se jednou mohl cyklistikou živit. „Kdybych si zkusil pár sezon v profi týmu, byl by to pro mě splněný sen. Chci tu šanci využít,“ říká.

