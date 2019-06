Já na bráchu, brácha na mě. Simon Yates pomůže na Tour bratru Adamovi

Má na Tour skvělé vzpomínky.

Před třemi roky celý závod dojel na čtvrtém místě, k tomu vybojoval i bílý dres pro nejlepšího cyklistu do 25 let.

„Nebylo to daleko od pódia. Letos ale nechci říkat, že skončím první, druhý nebo třetí. Jen bych rád své umístění z minula vylepšil, a hlavně chci být po celý závod konzistentní,“ přeje si Adam Yates. „Nevidím důvod, proč by to nemohlo jít, mám za sebou skvělé jaro.“

ŠAMPIONI 2016. Nejlepší závodníci jednotlivých soutěží na letošní Tour de France. Ve žlutém absolutní vítěz Chris Froome, v zeleném vítěz bodovací soutěže Peter Sagan, v puntíkovaném nejlepší vrchař Rafal Majka a v bílém nejlepší jezdec do 25 let Adam Yates.

Má. U jeho jména svítí letos už tři triumfy v etapách.

Pátý dojel na Ruta del Sol i na závodě Kolem Baskicka. Druhý pak skončil na Tirrenu-Adriatiku i závodě Kolem Katalánska.

Do Francie tak přijíždí ve skvělé formě, motivovaný vidinou žlutého dresu.

„Náš prvořadý cíl je dostat Adama na pódium, ale rádi bychom také vyhráli alespoň jednu etapu,“ říká šéf týmu Matt White.

Ten kvůli tomu do Francie přiváží to nejlepší, čím Mitchelton-Scott momentálně disponuje. Lepší podporu do hor si totiž Adam ani nemohl přát.

Starat se o něj totiž bude brácha Simon, vítěz Vuelty z loňského roku. Dvojčata si tak prohodí role. Zatímco loni ve Španělsku k triumfu pomáhal Adam Simonovi, v červenci to na Tour bude naopak.

„Simon bude superdomestikem Adama. Bude se o něj starat v horách a zároveň se připraví na Vueltu, kde bude obhajovat titul,“ míní White.

Simon Yates během loňské Vuelty.

Další oporou v horách pro Adama Yatese bude stále se zlepšující velký talent Jack Haig, který už letos dojel čtvrtý na Paříž-Nice a rovněž má zásluhu na úspěších bratra Simona z loňského roku.

V průběhu rovinatých etap se o britského cyklistu bude starat hlavně silné australské duo Luke Durbridge a Michael Hepburn spolu s Dánem Chrisem Juulem-Jensenem. Opřít se bude moct i o rychlé Daryla Impeyho a Mattea Trentina.

„Bude to těžká Tour s několika záludnými etapami jako třeba na začátku s Planinou krásných dívek. Obrovsky náročný bude taky závěr se třemi horskými etapami za sebou,“ ví.

„Ale máme opravdu hodně silný tým po všech stránkách, který mi může pomoci zabojovat třeba až o vítězství,“ doufá.