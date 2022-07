Ťoupalík po suverénní obhajobě: Visegrád ukázal, že jsem na tom dobře

Pro staršího z bratrů Ťoupalíků rozhodl o obhajobě loňského prvenství úspěšný víkend, v němž po vítězství v Maďarsku přidal druhé místo na Slovensku.

„Celkové pořadí jsem vyhrál s bezpečným náskokem, tento víkend jsme získali hodně UCI bodů. Uvidíme, jak na tom budeme tento týden ve Francii, každopádně cítím, že jsem na tom dobře, závody Visegrádské 4 to ukázaly,“ těší borce hradecké stáje.

Ťoupalík položil základ své obhajoby hned v prvním podniku čtyřdílného seriálu, který se jel před dvěma týdny na trati mezi Brnem a Mikulovem.

Den poté sice v Polsku dospurtoval v souboji borců vedoucí skupiny čtrnáctý, ale ani umístění mimo elitní desítku mu v celkovém hodnocení nevzalo naději na obhajobu. Potvrdil ji právě o víkendu, kdy si zapsal první a druhé místo.

V Maďarsku se k vítězství propracoval výborným závěrem, kterým korunoval taktický výkon celé hradecké sestavy. Po povedeném útoku v posledním stoupání do cíle dorazil s patnáctivteřinovým náskokem před ostatními.

„V cílových okruzích jsme se snažili držet čelní pozici. To se podařilo a v posledním kilometrovém stoupání jsem nastoupil hned odspodu, protože jsem věděl, že do cíle bude lepší dojet v menší skupině. Nakonec to ale dalo až na cílovou pásku,“ popsal závěr závodu, který se jel na tradiční, 150 km dlouhé trase se startem v Budapešti a cílem na vrcholu Pannonhalma.

Na Slovensku o den později svoji dominanci v seriálu potvrdil i přesto, že ho ve finiši porazil Ital Pesenti. Oba do cíle dorazili s náskokem tři čtvrtě minuty před mladším z bratrů Ťoupalíků, Adamovým stájovým kolegou Jakubem.

„Nastoupil jsem v závěrečném stoupání a ve finiši jsem si věřil. Spurtovat jsem asi začal pozdě a Itala jsem už nepředjel,“ přiznal Adam Ťoupalík, „je fajn, stát s bráchou na stupních vítězů, ale oba bychom byli raději, kdyby jeden z nás byl na nejvyšším stupínku. Takový je ale sport.“

Jezdci hradecké stáje, nejlepší české stáje poslední dekády, před sebou nyní mají dva etapové závody. Tento týden zmíněný francouzský Kolem Alsaska jim začíná už zítra a o týden později se pokusí prosadit na Sazka Tour, největším domácím čtyřetapovém podniku se startem v Uničově.