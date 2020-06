Adam Ťoupalík teď návrat k cyklokrosu neřeší, vítězí na silnici

Třiadvacetiletý silničář s výraznou cyklokrosovou minulostí totiž nejprve ve středu vyhrál kritérium na plzeňské Lopatárně, poté byl nejlepší na sobotním Krakonošově cyklomaratonu v Krkonoších a o den později ovládl i Hanácké okruhy.

„Tohle opravdu vyšlo dobře,“ pochvaluje si nový muž v hradecké sestavě, „na Lopatárně jsem se pěkně rozjel, v Krkonoších se mi jelo dobře a vyšel mi i závěr a na Hané mi ve spurtu hodně pomohli kluci z týmu,“ říká borec, jenž po angažmá v Belgii strávil minulou sezonu v Německu a po ní se dohodl s vedením hradecké stáje.

Jako u vyhlášeného vrchaře asi nejméně překvapila vaše výhra v Krkonoších a naopak nejvíce na Hané, kde byl ve finiši i váš týmový kolega Alois Kaňkovský, vyhlášený spurtér. Co vy na to?

Že tam byl finiš také trochu do tahu a v průběhu závodu z toho vyšlo, že na tom jsem v danou chvíli asi z týmu nejlépe.

Přestože jde, v uvozovkách řečeno, o závody v podstatě náhradní za ty zrušené z kalendáře UCI, vaše forma vás musí těšit. Dobrá příprava?

Určitě byla dobrá, měl jsem z ní dobrý pocit jako nikdy předtím. Vypadalo to dobře už na konci zimy, kdy jsme v Chorvatsku začali závodit. Bohužel pak byla sezona přerušena.

Teď se pomalu rozjíždí a brzy vás čeká perný program...

Ten jsme ale měli mít už doteď. V kalendáři byla řada závodů, několik etapových, právě teď za námi mělo být mistrovství republiky. Místo toho se dlouho mohlo jen trénovat, bylo to už hodně dlouhé. Ne snad že by chyběla motivace, ale přece jen se lépe trénuje, když víte, že pojedete závod. I tak věřím, že sezona ještě bude kvalitní.

Už druhý rok za sebou se vám začátek sezony zkomplikoval. Letos kvůli koronaviru, loni poté, co jste byl dlouho bez angažmá. Prý už tehdy bylo na spadnutí, že půjdete do hradecké stáje Elkov Kasper, ale nevyšlo to. Proč?

Protože jsem zůstal bez angažmá až do začátku sezony, která se rozběhla, a Elkov už měl sestavu naplněnou. Nakonec jsem naštěstí dostal nabídku od německé třetidivizní stáje, za kterou jsem minulý rok odjezdil.

Rumuni závod odložili, Hradec začne v Polsku První zahraniční start po koronavirové pauze cyklisté hradecké stáje Elkov Kasper neabsolvují v Rumunsku, jak měli v plánu, ale v Polsku. „Závod v Sibiu byl o dva týdny odložen. Pojedeme tam, ale už předtím náš čeká také etapový závod v Polsku Okolo Mazovska,“ uvedl ředitel hradecké stáje Vladimír Vávra. Cyklistický kalendář výrazně zasáhla koronavirová krize. I když se sezona od července rozjede, pro Elkov Kasper to přinese kromě zdržení i fakt, že jim vypadnou některé kvalitní závody hlavně ve Francii, kde v minulých sezonách úspěšně závodili. „Tam je všechno zrušené, třeba etapové závody se dají jet jen na východ od nás,“ sdělil Vávra. Závod Okolo Mazovska se rozjede v polovině července, jen o málo později začne také Český pohár, jemuž hradecký tým v posledních letech kraluje.

Skoro to vypadalo, že to bylo východisko z nouze, jaká ta sezona z vašeho pohledu byla?

Nakonec velmi dobrá. Tým mě bral, aniž by mě znal, aniž by třeba mohli vědět, kolik jsem toho natrénoval a jak na tom jsem. Já na tom byl podobně, tým jsem neznal, navíc závodí se převážně v Německu a já jsem z předcházejících angažmá v Belgii znal nejvíc Benelux. Nakonec se to ale obrátilo v dobré, už po prvních závodech se mnou byli docela spokojeni a nakonec chtěli, abych pokračoval. Už v létě se ale ozval hradecký tým a dohodli jsme se.

Máte za sebou výrazné cyklokrosové mládí, bude na kros prostor i v Elkovu?

Na začátku podzimu jsem asi pět závodů objel, ale potom už začala soustředění s Elkovem a ta dostalo přednost, takže pak už jsem se k cyklokrosu nedostal.

Co případný návrat, vždyť máte medaile i z mistrovství světa?

Na to se mě ptá skoro každý.

Co jim odpovídáte?

Že jsem neřekl, že už nikdy ne, ale že to v tuto chvíli neřeším a neplánuji.

Co třeba vzít jako motivaci možnost zazávodit si s vaším mladším bratrem, který se v cyklokrose také výrazně prosazuje?

To lákavé určitě je. Trénujeme spolu, možná bychom z toho mohli i něco vytěžit.

Tým Elkov Kasper patří v posledních sezonách mezi stájemi kontinentální kategorie k evropské špičce a několik jeho jezdců se z něj dostalo do týmů vyšších kategorií. Velká motivace?

Když jsme loni jednali o tom, že do něj půjdu, tak jsem to na paměti měl. Teď to ale vůbec neřeším. Hlavně chceme, abychom mohli závodit a aby se nám dařilo.