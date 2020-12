Let přes řídítka návrat k cyklokrosu nepokazil. Stane se, kývl Adam Ťoupalík

V Kolíně ho porazil jen Polák Marek Konwa, možná i proto, že bývalý vicemistr světa v kategorii do 23 let v Kolíně předvedl nevyzpytatelnost této disciplíny. Ve třetím kole závodu totiž na jedné z umělých překážek předvedl ukázkové salto přes řidítka, na čelo závodu tím ztratil cenné vteřiny a Poláka Konwu už nedohnal.

I tak mohl být letošní český šampion v silničním závodě jednotlivců se svým návratem do terénu spokojený, z českých jezdců byl nejlepší.

Že by to bral jako výzvu oprášit cyklokrosovou slávu? S tím ani po tomto povzbudivém výsledku čtyřiadvacetiletý závodník hradeckého týmu, nepočítá. „V této chvíli určitě ne, v hlavě mám teď především následující silničářské léto,“ říká borec, o němž se po letošní sezoně spekulovalo, že by ho výsledky mohly vynést do některé stáje vyšších kategorií.

Co rozhodlo, že jste se po více než roce vrátil k cyklokrosu?

Sešla se řada věcí, která mi to umožnila. Jednak nám s hradeckým týmem odpadlo na prosinec naplánované soustředění ve Španělsku. Pak k tomu přispěla i kolínská trať. Je rychlá, hodně se na ní jezdí, a pokud to někde zkusit, tak právě tady.

Asi vám vyhovovaly i písečné úseky, protože jste v minulosti dlouho jezdil V Belgii, kde je to běžné.

Přesně tak, určitě s nimi nemám takový problém, jako mají ti, kteří na nich závodí hodně málo.

Co příprava? Cyklokros se přece jen jezdí na kratší čas než silnice a ve větší intenzitě.

Souhlasím, ale s tím jsem zase takový problém neměl, protože týden před závodem jsme měli v Hradci soustředění, takže jsem měl možnost se do toho trochu dostat. Původně jsme zvažovali, že bych cyklokros zkusil hned na začátku podzimu, ale závěr silničářské sezony byl hodně intenzivní, takže jsme se rozhodli jinak.

Své ambice jste potvrzoval hned od začátku, pak jste ale předvedl na umělé překážce pád, který mohl diváka pobavit, ale vás připravit o dobré umístění. Co se vlastně stalo?

Byly tam za sebou dvě překážky. První jsme neskočil úplně dobře a vycvakla se mi bota z pedálu. Proto ta druhá, která šla hned za ní, dopadla, jak dopadla. Už jsem se nemohl tak dobře odrazit a letěl jsem přes řidítka.

Vypadalo to na sice trochu komicky, ale také nebezpečně. Stalo se vám něco?

Nebylo to nic strašného, k cyklokrosu to patří. Naštěstí se vůbec nic nestalo ani se mnou, ani s kolem, dokonce jsem ho pak v depu ani nemusel měnit. Takže jsem ho vzal a jel dál.

Adam Ťoupalík v roce 2017. Letos uspěl na silnici a návrat do terénu nechystá.

Kolik takových pádů jste v kariéře předvedl?

Pár jo, hlavně když jsem byl mladší. Od mala jsem překážky skákat zkoušel, takže u toho pády byly, není to nic, co bych zažil poprvé.

Někteří soupeři je překonávali s kolem v ruce, nezvažoval jste to po tom pádu také?

Ani ne. Sice jsem v následujícím kole trochu respekt měl, ale říkal jsem si, že musím skočit hned, abych se obav hned zbavil.

Zvládl jste to dobře, nakonec jste byl v cíli druhý. Přesto asi váš pád Poláku Konwovi cestu k vítězství trochu usnadnil.

Kdybych nespadl a v čele zůstala skupina, možná by závod vypadal jinak. To jsou ale jen kdyby, podle mě Konwa vyhrál zaslouženě. Já jsem udělal chybu, on v té chvíli společně s Borošem ujel. Toho záhy setřásl a pak jel až do cíle pro zasloužené vítězství.

Máte radost i z druhého místa?

Hlavně radost z dobrého tréninku ve velké intenzitě, tohle se teď v domácích podmínkách na silnici trénuje těžko. Měli jsme být v tuto chvíli v teple a to by pak všechno vypadalo jinak.

Zatím do žádného tepla nejedete, bude další šance vidět vás v cyklokrosu?

To se ještě uvidí. V neděli jsem jel u nás v jižních Čechách amatérský závod, mohly by se jet ještě další, ale po zpřísnění opatření se asi už nepojedou.

Co mistrovství republiky na začátku ledna v Jabkenicích?

To je zatím s otazníkem. Změna nastala v tom, že jsme měli jet do Španělska, už jsme měli i letenky, ale zase to bylo zrušeno. Uvidíme s trenérem podle okolností a podle toho, jak to bude vypadat v následujících dnech, abych se dokázal dobře připravit.

Připravujete se na druhou sezonu v hradecké stáji, ta první vám vyšla možná až nad očekávání. Několik vítězství, k tomu titul mistra republiky. Spokojenost?

Určitě ano. Pro všechny to bylo něco neobvyklého, sezona byla podstatně kratší a když se konečně rozjela, tak hodně intenzivní. Myslím si, že jsem nejen já, ale i tým z ní dokázali vytěžit opravdu dost. Těší mě, že jsme jako tým potvrdili, že patříme v této kategorii k absolutní evropské špičce. Tohle byl i důvod, proč jsem do Elkovu před rokem přicházel.