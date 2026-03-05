Český cyklista se málem připravil o životní vítězství, ve sprintu slavil předčasně

Pro Bradáče to byl premiérový triumf v závodě kalendáře UCI. Umag Classic, zařazený do druhé kategorie, v minulosti vyhráli i další čeští cyklisté Adam Ťoupalík před třemi lety a Alois Kaňkovský v roce 2019.
OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026
Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...
Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu
Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...
Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?
Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...
Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala
Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Velká cena Austrálie formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat
Příznivcům nejrychlejších vozů planety končí zimní spánek. Šampionát formule 1 je zpět a nová sezona startuje 8. března v Melbourne, kde se pojede Velká cena Austrálie. Program, výsledky i další...
Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále
Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
SP v biatlonu v Kontiolahti 2026: program, výsledky, český tým
Světový pohár v biatlonu pokračuje prvními starty po zimní olympiádě. Sedmou zastávkou je finské Kontiolahti, kde je na programu šest disciplín. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i další...
Český cyklista se málem připravil o životní vítězství, ve sprintu slavil předčasně
Devatenáctiletý český cyklista Adam Bradáč vyhrál v hromadném spurtu jednorázový středeční závod Umag Classic. Člen slovinské stáje Factory Racing těsně před cílem zvedl radostí ruce a na jeho úroveň...
Bezchybná Voborníková končí těsně za medailí. Sestry Öbergovy mají double
Další skvělý závod má za sebou Tereza Voborníková. Česká biatlonistka ve vytrvalostním klání Světového poháru předvedla bezchybnou střelbu a obsadila čtvrté místo, jen 2,8 sekundy za bronzem. Ve...
Alégué bude pykat za úder hlavou. Trest po chybném vyloučení komise nezrušila
Jablonecký fotbalista Alexis Alégué si pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) kamerunského útočníka potrestala za vyloučení po ligovém utkání na...
Voráčková prodloužila se Zaragozou. Neocenitelná posila, cení si jí klub
Česká basketbalová reprezentantka Veronika Voráčková bude oblékat dres Zaragozy i v příští sezoně. Španělský klub na svém webu oznámil, že šestadvacetiletá hráčka prodloužila smlouvu. Voráčková...
Po Messim nej levačka! Horváth nachytal gólmana panenkovským dloubáčkem
Pořád to má v noze. A hlavně v hlavě. Bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horváth, vytříbený technik trávníků, si na tréninku svého Mostu vychutnal brankáře panenkovským dloubáčkem. Třetiligový Baník...
Svoboda je mimo hru. Reprezentační pivot si ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku
Basketbalový reprezentant Martin Svoboda si v pátečním utkání kvalifikace mistrovství světa ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku. Písek se bude muset bez svého klíčového pivota obejít několik týdnů....
Poznáte jezdce letošní F1 jako děti? Podívejte se na jejich proměnu
O víkendu odstartuje Velkou cenou Austrálie nová sezona formule 1. Na startovním roštu se letos představí 22 jezdců z 11 stájí. Někteří patří k ostříleným závodníkům, jiní mají za sebou teprve první...
Baseballisté zahájili WBC porážkou. Po nepovedeném úvodu podlehli Korejcům
Čeští baseballisté vstoupili do turnaje World Baseball Classic porážkou 4:11 s Jižní Koreou. Tým trenéra Pavla Chadima doplatil na nevydařený úvod, kdy prohrával po první směně 0:4 a po třetí už 0:6....