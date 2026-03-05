Český cyklista se málem připravil o životní vítězství, ve sprintu slavil předčasně

Autor: ,
  19:16
Devatenáctiletý český cyklista Adam Bradáč vyhrál v hromadném spurtu jednorázový středeční závod Umag Classic. Člen slovinské stáje Factory Racing těsně před cílem zvedl radostí ruce a na jeho úroveň se dotáhl finišující Srb Dušan Rajovič. Rozhodčí nakonec přisoudili vítězství oběma jezdcům.

Český cyklista Adam Bradáč. | foto: Profimedia.cz

Pro Bradáče to byl premiérový triumf v závodě kalendáře UCI. Umag Classic, zařazený do druhé kategorie, v minulosti vyhráli i další čeští cyklisté Adam Ťoupalík před třemi lety a Alois Kaňkovský v roce 2019.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Rodionov vs. KrumichTenis - - 5. 3. 2026:Rodionov vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Bouzková vs. TownsendováTenis - - 5. 3. 2026:Bouzková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 3.22
  • -
  • 1.33
Tottenham vs. Crystal PalaceFotbal - 29. kolo - 5. 3. 2026:Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5. 3. 21:00
  • 2.54
  • 3.45
  • 2.91
Lyon vs. LensFotbal - - 5. 3. 2026:Lyon vs. Lens //www.idnes.cz/sport
5. 3. 21:10
  • 2.63
  • 3.52
  • 2.49
Vekićová vs. ValentováTenis - - 5. 3. 2026:Vekićová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
5. 3. 21:30
  • 2.55
  • -
  • 1.50
Siniaková vs. KeninováTenis - - 5. 3. 2026:Siniaková vs. Keninová //www.idnes.cz/sport
5. 3. 23:30
  • 1.39
  • -
  • 2.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Velká cena Austrálie formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Lando Norris před Maxem Verstappenem.

Příznivcům nejrychlejších vozů planety končí zimní spánek. Šampionát formule 1 je zpět a nová sezona startuje 8. března v Melbourne, kde se pojede Velká cena Austrálie. Program, výsledky i další...

5. března 2026  19:48

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

5. března 2026  16:55,  aktualizováno  19:27

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

5. března 2026  19:26

SP v biatlonu v Kontiolahti 2026: program, výsledky, český tým

Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Světový pohár v biatlonu pokračuje prvními starty po zimní olympiádě. Sedmou zastávkou je finské Kontiolahti, kde je na programu šest disciplín. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i další...

5. března 2026  19:22

Český cyklista se málem připravil o životní vítězství, ve sprintu slavil předčasně

Český cyklista Adam Bradáč.

Devatenáctiletý český cyklista Adam Bradáč vyhrál v hromadném spurtu jednorázový středeční závod Umag Classic. Člen slovinské stáje Factory Racing těsně před cílem zvedl radostí ruce a na jeho úroveň...

5. března 2026  19:16

Bezchybná Voborníková končí těsně za medailí. Sestry Öbergovy mají double

Tereza Voborníková se po zisku bronzové medaile na olympijských hrách...

Další skvělý závod má za sebou Tereza Voborníková. Česká biatlonistka ve vytrvalostním klání Světového poháru předvedla bezchybnou střelbu a obsadila čtvrté místo, jen 2,8 sekundy za bronzem. Ve...

5. března 2026  12:50,  aktualizováno  19:08

Alégué bude pykat za úder hlavou. Trest po chybném vyloučení komise nezrušila

Jablonecký Alexis Alégué před Giglim Ndefem ze Slovácka.

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué si pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) kamerunského útočníka potrestala za vyloučení po ligovém utkání na...

5. března 2026  18:02

Voráčková prodloužila se Zaragozou. Neocenitelná posila, cení si jí klub

Veronika Voráčková ze Zaragozy (vpravo) se snaží prosmýknout kolem Bridget...

Česká basketbalová reprezentantka Veronika Voráčková bude oblékat dres Zaragozy i v příští sezoně. Španělský klub na svém webu oznámil, že šestadvacetiletá hráčka prodloužila smlouvu. Voráčková...

5. března 2026  17:06

Po Messim nej levačka! Horváth nachytal gólmana panenkovským dloubáčkem

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Pořád to má v noze. A hlavně v hlavě. Bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horváth, vytříbený technik trávníků, si na tréninku svého Mostu vychutnal brankáře panenkovským dloubáčkem. Třetiligový Baník...

5. března 2026

Svoboda je mimo hru. Reprezentační pivot si ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku

Martin Svoboda na tréninku před EuroBasketem v Rize.

Basketbalový reprezentant Martin Svoboda si v pátečním utkání kvalifikace mistrovství světa ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku. Písek se bude muset bez svého klíčového pivota obejít několik týdnů....

5. března 2026  16:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poznáte jezdce letošní F1 jako děti? Podívejte se na jejich proměnu

Jezdci letošní F1 v čase. Jak vypadali jako děti a jak vypadají dnes?

O víkendu odstartuje Velkou cenou Austrálie nová sezona formule 1. Na startovním roštu se letos představí 22 jezdců z 11 stájí. Někteří patří k ostříleným závodníkům, jiní mají za sebou teprve první...

5. března 2026  16:05

Baseballisté zahájili WBC porážkou. Po nepovedeném úvodu podlehli Korejcům

Nadhazovač Michal Kovala v zápase proti Jižní Korei na World Baseball Classic

Čeští baseballisté vstoupili do turnaje World Baseball Classic porážkou 4:11 s Jižní Koreou. Tým trenéra Pavla Chadima doplatil na nevydařený úvod, kdy prohrával po první směně 0:4 a po třetí už 0:6....

5. března 2026  14:24,  aktualizováno  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.