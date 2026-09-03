A znovu Vacek. Český cyklista vyhrál na ZLM Tour i druhou etapu a zvýšil náskok

Čtyřiadvacetiletý Vacek vyhrál v závěru 193,6 km dlouhé trasy z Westkapelle do Heinkenszandu spurt dvojice uprchlíků z dvanáctičlenné čelní skupinky před domácím Timem van Dijkem. Devět sekund za nejlepší dvojicí dorazili další nizozemští jezdci Danny van Poppel a David Dekker.
Před čtvrtečním pokračováním drží úřadující český šampion z časovky i silničního závodu žlutý trikot lídra před týmovými kolegy Maxem Walscheidem z Německa a Španělem Héctorem Álvarezem, který ztrácí 55 sekund.
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Závod vedoucí výhradně po rovinatých silnicích skončí v neděli ve Waalwijku. Vacek usiluje o premiérové celkové prvenství v etapovém závodě.
Cyklistický etapový závod ZLM Tour
2. etapa, 193,6 km
1. Vacek (ČR) 3:57:202, 2. Van Dijke stejný čas, 3. Van Poppel, 4. Dekker (všichni Niz.) oba -9, 5. Turgis (Fr.), 6. Walscheid (Něm.) oba -10.
Průběžné pořadí: 1. Vacek 4:20:49, 2. Walscheid -45, 3. Álvarez (Šp.) -55, 4. Mouris -57, 5. Van der Tuuk (oba Niz.) -1:01, 6. Van Dijke -1:10.