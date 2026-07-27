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A co takhle svatý grál, Tadeji? V čem je Pogačar jiný a v čem stejný jako Froome

Tomáš Macek

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Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem během 21. etapy Tour de France | foto: Reuters

Od našeho zpravodaje ve Francii - Ještě na posledním kilometru na Champs-Élysées se Tadej Pogačar rval o další etapu. Tentokrát neúspěšně. Zato jeho titul z Tour s pořadovým číslem pět se stal při průjezdu pařížským cílem definitivně skutečností.

Ten první v roce 2020 byl šokující, po bláznivém zvratu v souboji s Primožem Rogličem v časovce na Planině krásných dívek.

Tour de France 2026

Druhé vítězství o rok později už mnozí očekávali, přesto ohromila dominance, s jakou o něm rozhodl už v úvodním týdnu.

Třetí triumf v sezoně 2024 se stal po dvou porážkách s Jonasem Vingegaardem pro Pogačara vzkříšením i kariérním zlomem. „Jonas mě přinutil trénovat jinak a lépe,“ říká.

Loňský, čtvrtý zářez byl nejpodivnější. Sice suverénně vládl, ale ve třetím týdnu se až příliš často mračil a spekulovalo se i o stavu vyhoření.

Pátým titulem nyní dorovnal historický rekord pánů Anquetila, Merckxe, Hinaulta a Induraina.

Je dalším sériovým vítězem Tour po éře čtyřnásobného šampiona Chrise Frooma.

Všichni jezdci UAE letos používají automaticky řízené matrace, které umějí automaticky regulovat svoji teplotu.

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