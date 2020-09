ONLINE: Na Tour nastává čas Pyrenejí. Ambice kterých favoritů dnes shoří?

Pyreneje jsou stejně jako loni v itineráři závodu před Alpami. Celkem osm vrcholů napěchovaných do pouhých dvou etap, tři do té sobotní a pět do nedělní. Obě jsou krátké a mohou být velmi explozivní. Nejprve 141 kilometrů z Cazeres-sur-Garonne do Loudenville a o den později 153 kilometrů z Pau do Laruns v neděli.

Obě etapy zároveň nekončí horským dojezdem, ale po posledním vrcholu dne následuje sjezd do cíle. Dnes to bude 11 kilometrů z Peyresourdu do Loudenville. Pro jezdce, kteří budou odpárání na závěrečném stoupání, to bude často znamenat nutnost sjezdu na samé hranici rizika, aby limitovali ztrátu.

„Očekávám nesmírně intenzivní závodění v první hodině a obrovskou bitvu už i o únik,“ tvrdí Matt White, sportovní ředitel stáje Mitchelton-Scott, která hájí žlutý dres Adama Yatese.

„Bude zajímavé sledovat, jakou kdo zvolí v sobotu strategii,“ tvrdí Wout Van Aert, který se opět promění ve věrného a silného domestika Primože Rogliče a Toma Dumoulina. „Jsou to první opravdu vysoké a těžké hory a lidé už začínají být unavení. O víkendu uvidíme, kdo má nohy na to, aby mohl bojovat o vítězství na této Tour.“

Allan Paiper, sportovní ředitel stáje UAE Emirates soudí: „Na rozdíl od Pyrenejí nás pak v Alpách čekají horské dojezdy v duchu všechno, nebo nic. V Pyrenejích možná uvidíme spíš hru na vyčkávanou.“

Navzdory menšímu počtu vrcholů na trase je sobotní etapa považována za těžší z obou dějství na pyrenejském menu.

Na její trase jsou dvě stoupání 1. kategorie: Col de la Menté na 59,5 kilometru a slavný průsmyk Peyresourde, kdysi součást takzvaného Okruhu smrti, pouhých 12 kilometrů před cílem. A mezi ně je na 104. kilometru vložena prémie mimořádné kategorie na dalším ze slavných pyrenejských stoupání: Port de Balès.

Experti přesto očekávají, že by mohla přijet do cíle pohromadě menší skupina favoritů. A kdokoliv ze silných mužů pelotonu se v ní neudrží, by mohl natrvalo vypadnout ze žluté bitvy.

Adam Yates z Mitcheltonu-Scott má žlutý dres na svých ramenou a minimální náskok tří sekund před Primožem Rogličem, lídrem Jumba, a 13 sekund před průběžně třetím Guillaumem Martinem z Cofidisu.

Patnáct jezdců je stále v celkovém pořadí namačkáno v rozmezí jediné minuty, dvacet v rozmezí dvou a půl minuty. Včetně pátečních opozdilců Tadeje Pogačara, Mikela Landy, Richieho Porta a Bauke Mollemy, kteří mají co napravovat.

Ve 13.30 se v sobotu startuje.

„Pyreneje nám zodpoví některé otázky o formě favoritů,“ říká Gabriel Rasch, sportovní ředitel Ineosu. „Závod opravdu startuje až tady. A něčí ambice už v Pyrenejích určitě shoří.“