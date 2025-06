Na asfaltu i šotolině zrádného stoupání zahnal své démony, nebál se, útočil, exceloval a změnil Giro k obrazu svému. Dvacátá etapa letošního Corsa rosa se zapsala do cyklistických dějin. A toto je její příběh.

Sobotní dopoledne, krátce po desáté. Architektonicky unikátní hrad ze 14. století shlíží v Údolí Aosty na start rozhodujícího dějství Gira. Hrad má tvar dokonalé krychle. Pod ním se mezitím sportovní ředitelé a jezdci snaží stvořit dokonalé plány.

Jenže myslete na dokonalost, když je před vámi cosi tak nevyzpytatelného jako Finestre.

V dlouhé lipové aleji obce Verrés, kde se seřadily týmové autobusy, zaparkoval na první pozici ten náležící týmu EF Education. Žádný skrytý úmysl organizátorů v tom však nehledejte, autobusy nedostávají předem přidělená místa, platí „first coming“ systém. Až se chce říci, že Carapazovci se tak moc nemohli dočkat útoku na růžový dres, že dorazili na start první ze všech.

„Vámos, Richie,“ ozývá se od fanoušků s ekvádorskými vlajkami, když ze dvoří vyhlédne Richard Carapaz.

Autobus UAE Emirates stojí mnohem dál, až třináctý v řadě. Za jeho předním oknem trůní jedenáct plyšových vlčáků, maskotů Gira, které vždy dostává na pódiu majitel růžového dresu. Před autobusem klábosí rozesmáté osazenstvo. „Nemám proč se stresovat,“ nabádá sám sebe růžový Isaac del Toro.

Na chodníku hned naproti si dali sraz místní hasiči. Ovšem všichni ze štábu UAE doufají, že jejich tým, disponující největší kolektivní silou v závodě, na trati žádný požár hasit nebude.

Jak moc se mýlí.

A nejen oni.

„Den rozuzlení. Del Toro proti Carapazovi o titul z Gira,“ hlásá titulek Gazzetty dello Sport.

Jenže... Jsme na Giru. Tady se věci rychle mění.

Žlutočerný autobus Vismy ještě ve Verrés zůstává stranou zájmu. Dokonce ani nestojí v jedné řadě s ostatními, ale bokem na malém parkovišti vedle lipové aleje. Fanoušků kolem něj pramálo. Simon Yates ztrácí 1:21 minuty na Del Tora a 38 sekund na Carapaze. Jiní hráči než on mají lepší karty v rukách.

Skutečně?

Uvidíme. A už jedeme, vážení. Z Údolí Aosty do regionu Piemont a okolo Turína potom až do Alp, na Finestre a do cíle u kulatých věží Sestriere.

Co to dělá? Hraje si Carapaz na Frooma?

Úvodních 160 kilometrů až na úpatí Finestre považujme za zaváděcí. Přesto už na nich učiní obhájci maglia rosa z UAE Emirates kolosální chybu. Když se rodí početný únik 31 jezdců z pozadí celkové klasifikace, nevyšlou do něj žádného jezdce, stejně jako tým EF Education. Všechny své jezdce ponechávají obě stáje po boku svých lídrů.

Přesto dovolí, aby ten třetí vzadu, Simon Yates, vlastního pomocníka mezi uprchlíky měl. Navíc toho nejsilnějšího: Wouta van Aerta.

Co se týče EF Education, jako by jim hned zkraje etapy osud naznačoval: Dnes vám nebudu příliš nakloněn.

Nejprve Carapaz přijíždí k týmovému autu, že mu nefunguje počítač. Pak při sjezdu z prémie 2. kategorie Colle del Lys Owain Doull z EF špatně odhadne pravou zatáčku a pokračuje rovně, přičemž ho následuje většina týmových kolegů, včetně Carapaze. Naštěstí všichni vyváznou bez zranění.

A je tady Finestre, strašák s cestou z pradávných časů.

Uprchlíci mají mezitím 10 minut náskoku, ale všichni hledí na kandidáty titulu. Parta EF od úpatí 18kilometrového kopce výrazně navyšuje tempo. Ještě odtáhne špici Georg Steinhauser... a vystřelí Carapaze vpřed.

Cože? On útočí? Už tady? Hraje si snad na Frooma?

Za Ekvádorce se po chvíli dotáhne Del Toro. Pokračují spolu. Vlastně to byl od Carapaze chytrý tah, donutil největšího soka reagovat a připravil ho o jeho mohutnou podpůrnou kohortu.

Simon Yates zaostává, jede až v další skupině, takřka půl minuty za nimi. Má se snad historie opakovat? Zase ho Finestre připraví o veškeré naděje?

Kdepak. Není čas marnit čas, zavelí si. Po kilometru je u unikající dvojice. Buď rupnu, nebo ne. Chris před sedmi lety tehdy hrál vabank. Do sluchátek od kolegů z týmu už předtím poslouchal: „Prostě si věř.“ Tak jim teď oznamuje: „Fajn. Zkusím to. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Jakmile se dotáhne ke Carapazovi s Del Torem, sám okamžitě zaútočí. Co vy na to, chlapci? Carapaz neváhá a vyrazí za ním, před Del Torem naopak na chvíli zeje mezera. Záhy ji však Mexičan zacelí.

YATESŮV ÚTOK. Carapaz se dotahuje, Del Torovi to potrvá o něco déle.

No co, to byl teprve první test, přemítá Yates.

Zpovzdálí se za nimi vydává Derek Gee z týmu Israel – Premier Tech, čtvrtý v celkové klasifikaci. Nezapomněli jste na mě, pánové?

Pro fanoušky je to lákavá představa, čtyři nejlepší muži pojedou na Finestre pospolu. Co si přát víc?

Další kilometr mají v nohách, když podruhé atakuje Carapaz, Yates zaostává. Pak se Yates dotáhne a vzápětí znovu sám útočí. Tohle ještě bude náramná zábava. Vida, Gee se k nim opravdu dodrápal. A Yates zase uniká. Jedete za mnou? Nejedete? Váš problém.

Není to útok jako bodnutí vosou, jaké s oblibou předvádí Carapaz. Přesto je solidní, stabilní – a funguje.

Po chvíli má 15 sekund k dobru. Skupinku pronásledovatelů dočasně táhne Gee. Když však Yatesův náskok vystoupá na 26 sekund, Carapaz si řekne: To už by stačilo. Nechává za sebou Del Tora i Geeho. Majitel maglia rosa si nicméně ekvádorského soka zase sjede.

Všichni jsme hráli poker

Carapaz s Del Torem se společně přibližují k Yatesovi, mají ho na dohled, dvacet metrů před sebou. Jenže zároveň se stupňují i jejich psychologické hry. Ekvádorec dostává z týmového vozu EF pokyn: „Nech také Del Tora, ať tahá tempo. On hájí růžový dres, ne ty.“

Jenže Mexičan přemýšlí jinak. „Říkal jsem si: Richard bude muset Simona stíhat, protože ten teď ohrožuje jeho celkové druhé místo. Všichni jsme hráli taktický poker. Visma ho hrála skvěle. A my se také snažili nedělat chyby.“

Snažili? Snad. Ale dělají je. Kdyby mi tak bodnul někdo z týmu, pomyslí si Del Toro. Ale Rafal Majka, Brandon McNulty a další parťáci šlapou o minutu za nimi. Jsou příliš daleko.

Asfalt najednou končí, před nimi je osm kilometrů šotoliny, balancování v moři prachu. A pozor, Yates už má skoro minutu k dobru.

K dvojici za ním se opět dotáhne Gee a ujede jí. V Carapazovi bouchnou saze, pro změnu dojede Geea a frnkne mu. Kde je Del Toro? No jasně, přilepený ke mně jako lepidlo.

„Taková situace se nám vůbec nelíbila,“ řekne po závodě Juan Manuel Garate, sportovní ředitel EF. „Richie třikrát vyrazil za Yatesem, jenže Del Toro se pořád jen skrýval za ním.“

Carapaz tedy dává majiteli maglia rosa najevo: „Když se jen povezeš, ztratíš růžový dres. Nejsem blázen, abych všechno odtáhnul sám.“

No... moc ta domluva nepomáhá.

Vyjíždějí z lesní cesty, krajina se otevírá do dáli, jako by chtěla Yatesovi naznačit: To dáš, chlape, vrchol už není daleko.

Třiatřicet kilometrů před cílem a šest kilometrů pod vrcholem se to stane: Získává na Del Tora náskok více než 1:21 minuty. Stává se virtuálním majitelem růžového dresu.

Projíždí mezi špalíry hlučících tifosi na rampách pod vrcholem, prodírá se mlžným závojem, vidí vzdálená sněhová pole. Tady byl před sedmi lety na pokraji sil, kolabující a zničený.

Zato teď? Má už minutu čtyřicet k dobru. Páni!

Náskok potom nějaký čas neklesá, ani nestoupá. Stále si zachovává převahu 1:40 minuty, když protíná vrchol Finestre. Ne, dnes jsi mě nezabilo, dnes ne, uleví si.

Ba co víc, vyjel na vrchol průsmyku za 59 minut a 23 sekund, v nejlepším čase všech dob v aplikaci Strava!

U VRCHOLU. Přírodní cyklistický amfiteátr Colle delle Finestre.

Ale stále je to hra o vteřiny. Zbývá 27,5 kilometrů včetně závěrečného snazšího výšlapu do Sestriere. Ještě se může všechno zvrtnout.

Wout, nejlepší lokomotiva na světě

Řítí se dolů klikatým krkolomným sjezdem, riskuje, málem nevybere zatáčku. Klid, chlape, uklidňuje se, nemůže být každý sjezdařský kaskadér jako Paolo Savoldelli, který tu v roce 2005 bláznivým sjezdem z Finestre zachránil maglia rosa.

Ale kde je ten Wout?

Tady, už na něj čeká. Wout van Aert, domestik de luxe předtím překonal Finestre mezi uprchlíky a teď si připojí Yatese za sebe jako vagónek, rozkmitá nohy a navádí jej do údolí.

„La locomotiva van Aert,“ nadšeně vykřikuje hlasatel.

Co se děje za nimi? Také Carapaz málem nevytočí zákrutu a najede do zídky. Del Toro řeže zatáčky v akci posledního vzdoru.

Přesto Yatesův náskok narůstá na dvě minuty, když se lídr Vismy ocitá pod závěrečným výšlapem dne (i celého Gira) do Sestriere. Sklon jen 3,8 procenta. Tady už ten náskok nesmím ztratit! Zvlášť když Wout jakoby neznal slovo únava.

Del Toro (jak později sám popíše) naposledy pobídne Carapaze: „Střídej. Pomoz mi. Ještě se Yates může zlomit.“

Protivník zakroutí hlavou: „Nepomůžu ti, protože ty jsi mi předtím nepomohl, když jsme byli jen dvacet sekund za ním.“

Mexičan reaguje: „Dobře. Ale když už jsem ztratil první místo, neztratím i to druhé. Nebudu teď tahat, abys mi ty potom před cílem ujel.“

Vyvěsí nohy. Carapaz také. Kapitulovali. Vzdali to. Definitivně. Del Toro to oznámí sportovním ředitelům do vysílačky. „Počkám, až mě dojedou kluci z týmu,“ sdělí Carapazovi.

Když je Majka s spol. dostihnou, je před nimi útočné duo Vismy o celé čtyři minuty. Ani kdyby teď Del Torovi tahal tempo Tadej Pogačar, nic by nezachránil.

Sedm kilometrů před cílem končí van Aertova tuhá šichta, vymáčkne ze sebe poslední watty síly, zpomalí a takřka zastaví. „Jeď, je to tvoje,“ vybídne parťáka.

Simon Yates se vydává na poslední úsek etapy sám. Už také pociťuje unavené nohy, ale stále je dostatečně silný. Tohle je jeho spanilá jízda.

„Incredibile,“ řve hlasatel. Neskutečné.

Obloha ztmavne, začíná pršet, ale pro 32letého rodáka z anglického Bury je to růžový déšť. Ačkoliv tomu stále nechce uvěřit, stále pochybuje.

Australan Chris Harper, ještě loni týmový kolega ve stáji Jayco AlUla, coby nejlepší z uprchlíků vyhrává etapu, ovšem veškeré pohledy nyní směřují k Yatesovi.

Zbývá mu posledních 200 metrů. Ptá se vysílačkou: „Kolik mám k dobru?“

„Pět minut,“ dovídá se od sportovního ředitele Marka Reefa.

Později Yates přizná: „Já tomu doopravdy do poslední chvíle nevěřil.“

A je tady! Účty s Finestre jsou srovnány. Dokázal to, stane se vítězem Gira. Na stejném průsmyku, kde kdysi o vše přišel.

DOJETÍ. Simon Yates v cíli 20. etapy Gira.

Těsně před cílem si položí nevěřícně ruku na přilbu a pak na obličej.

„Nechápal jsem, že se mi to opravdu podařilo. Něco, na čem jsem pracoval mnoho a mnoho let a zas a znovu jsem se při této snaze setkával s neúspěchem. A teď to najednou přišlo.“

Vážně se mi to nezdá, ujišťuje se. Za cílem se ocitá v obřím klubku reportérů, dočká se prvních objetí od členů realizačního týmu Vismy. Několikrát skloní do hlubokého předklonu, jakoby už tělo, které ze sebe vydalo vše, nechtělo ani stát. Projde do ohrádky, kde pravidelně čekají na ceremoniál majitelé dresů, slastně se sesune na zem.

Potom se rozpláče dojetím, štěstím i úlevou.

„Normálně nebývám až tak emocionální, ale... dnes si prostě nemohu pomoci,“ říká. „Jakmile organizátoři v lednu zveřejnili trasu letošního Gira a já na ní uviděl Finestre, pořád jsem nosil v hlavě, že bych tu snad mohl uzavřít tu dávnou kapitolu mé kariéry. Ne, nemyslel jsem tehdy na celkové vítězství, ale napadlo mě: Co kdybych na Finestre vyhrál etapu.“

Etapu sice nemá, ta patří Harperovi, který se s ním také nadšeně objímá, ale má něco mnohem cennějšího. Růžový dres. Napsal další nezapomenutelný příběh o ohromujícím zvratu na Colle della Finestre. Jen se tentokrát obsadil do role vítěze a nikoliv největšího poraženého.

Obrovský nápor emocí Simona Yatese:

A kruh se uzavřel

Skupina padlých superfavoritů s Del Torem a Carapazem mezitím na posledních kilometrech míjí van Aerta, dojíždějícího už turistickým tempem. Mexický mladík se k Belgičanovi nakloní a řekne mu: „S kartami, jaké jste měli, jste zahráli skvěle. Gratuluju. Nemohli jsme s tím vůbec nic udělat.“

Nemohli? Ale ano, mohli, Jenže pozdě bycha honit, že?

Už jsou v cíli i oni. Daleko za mužem dne. Simon Yates najednou vede Giro o 3:56 minuty před Del Torem a 4:43 před Carapazem.

Ekvádorec zastaví u týmového pomocníka a skloní hlavu, dlouze hledí do země. Minutu, dvě minuty. Nemluví. Zase mi titul proklouzl mezi prsty, tak jako na Giru před třemi lety. Pak konečně zvedne hlavu. Ale řekne jen dvě věty: „Nemyslím si, že vyhrál nejsilnější jezdec. Vyhrál ten nejinteligentnější. Del Toro si Giro naopak prohrál. Závodil předtím dobře, ale nebyl dnes chytrý.“

O sobě neřekne nic. Zakroutí hlavou a opustí reportéry.

Del Toro naopak (přinejmenším navenek) přijímá porážku s úsměvem, objímá všechny týmové kolegy, děkuje jim. „Chyběl jeden den,“ pokrčí rameny. Když jej utěšuje kamarád Giulio Pellizzari, který v zastoupení oblékal jeho bílý dres, reaguje Del Toro oblíbenou rogličovskou větou: „Je to sport. Někdy vyhraješ, někdy prohraješ.“

Žádné rozhořčení? Žádné výčitky svědomí? Pocit, že měl něco udělat jinak?

„Dělal jsem, co jsem považoval za nejchytřejší. Ale ten poker jsme prohráli,“ říká.

Je mu pouhých 22 let. V neděli večer bude v Římě, pokud se nic mimořádného nestane, nejmladším jezdcem na stupních vítězů Gira za posledních 85 let. V UAE Emirates je obrušovaným klenotem, dostal zde smlouvu až do roku 2029. Doufá, že to ani zdaleka nebyla jeho poslední šance na titul z Grand Tour.

„Když se ohlédnu, jak jsem si na Giru po tři týdny vedl, tak začínám věřit tomu, že jsem schopný závody Grand Tour vyhrávat,“ pronese. „Není dobré takhle ho prohrát a jistě, jsem hrozně zklamaný, ale ničeho nelituju. Vrátím se - a vrátím se silný. Abyste byli jednou skvělými vítězi, musíte být i skvělými poraženými. Myslím, že jsem dnes dobrý poražený. Klobouk dolů před Simonem a Vismou.“

Rafał Majka @majkaformal We wrote a cool story Isaac! 🇵🇱🇲🇽

Don't listen people who say "You lost..."

With this experience, one day you'll become a Champ 🫡

#UAETeamEmirates #WeAreUAE #GirodItalia https://t.co/wAWNf7S7kd oblíbit odpovědět

Stáj UAE Emirates záhy umístí na síť X jeho fotografii s popiskem: „Jsme na tebe tak hrdi.“

Tým EF Education naopak píše: „Díky Richarde, že jsi nás nechal snít.“

A Visma? Vystačí si s jediným slovem: „Heroické.“

I Vicnezo Nibali, dvojnásobný šampion Gira na pódiu blahopřeje Simonu Yatesovi, když přebírá růžový dres. Wout van Aert přihlíží a vykládá: „Myslím, že na až takové vyznění téhle etapy jsme dnes ráno nepomysleli. Od Simona šlo o nesmírně statečný pokus jít do toho naplno z tak velké dálky. Miluju, když do toho lidé jsou takhle naplno. A jsem rád, že jsem mu mohl i trochu pomoci.“

A JE MŮJ. Simon Yates se obléká do růžového dresu, který před sedmi lety na Finestre ztratil.

Správci sociálních sítí Gira se zvláštními vlohami pro zlomyslnosti vzápětí zveřejní obrázek van Aerta z Planiny krásných dívek v roce 2020, jak se zděšeným výrazem v obličeji přihlíží, když je jeho tehdejší lídr Primož Roglič v předposlední etapě Tour nemilosrdně vysvlékán ze žlutého dresu mladičkým Pogačarem.

Oč diametrálně odlišné jsou nyní van Aertovy emoce.

Ty zklamané hledejme jinde: „Takhle se právě teď tváří Majka a McNulty,“ kdosi dopíše do komentářů. A také Adam Yates? Simonovo dvojče přece rovněž patří do podpůrného týmu Del Tora.

„Jo, mám hořkosladké pocity,“ pohodí hlavou Adam. „Jeli jsme Giro dobře, ale pokud někdo zajede lépe, musíme se s tím srovnat. Ale pokud tedy někdo měl Isaaka porazit, jsem rád, že to byl brácha. Jo, mám radost i za Simona. Obzvlášť když vím, čím vším si od roku 2018 procházel.“

Tým UAE Emirates chtěl na Giru dokázat, že umí vyhrávat Grand Tour i s někým jiným než s Tadejem Pogačarem., Tři týdny závod kontrolovali, aby ho v posledních 60 kilometrech poslední horské etapy ztratii.

Manažer Mauro Gianetti se usmívá skrz poněkud zaťaté zuby, oceňuje zásluhy Simona Yatese, ale odmítá zkritizovat svůj tým za špatnou taktiku.

Jiní si servítky neberou. „Taktika UAE byla sebevražedná,“ píše Gazzetta. „Byla vyloženě hloupá,“ tvrdí Sean Kelly, expert Eurosportu. A bývalý profesionál Michael Rasmussen na síti X strategické hrátky mocných poněkud vulgárně glosuje: „Visma si s nimi takticky vytřela p.....“

Řekněme to slušněji a diplomatičtěji: Visma všechny přechytračila.

A Simon Yates předvedl strhující jízdu do dějin.

Kruh se uzavřel. Po sedmi letech.

Giro 2018 a 2025. Tak dojížděl Simon Yates do cíle po boku týmových kolegů po etapě přes Finestre před sedmi lety, demoralizovaný a odrovnaný, se ztrátou 38 minut. O sedm let později je vše jinak:

Giro d'Italia @giroditalia 🩷 Lost the Maglia Rosa in the Finestre



🩷 Won the Maglia Rosa in Finestre.



Simon finished the story.



#GirodItalia https://t.co/duAqZFT60P oblíbit odpovědět

Kdo by se divil slzám dojetí, které se v jeho očích i na tiskové konferenci zase objevily.

„Je to vrchol mé kariéry. Největší den. Obzvlášť proto, že nastal na Giru, které bylo mým cílem po tolik let. A navíc právě na Finestre,“ svěřuje se. „Dnes ráno jsem si řekl: Chci tu něco změnit. A povedlo se.“