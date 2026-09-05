39 stupňů! Extrémní vedro mi nesedí, říkal Hirt. Skjelmose hlásil: Vyháněli mě

V sobotu v Jaenu bude 40, praví předpověď.
A v neděli v Cordobě 41.
Kde že to závodíme? Na Sahaře? Kdepak, jen v Andalusii na začátku září.
„Už i tady začínají teploty atakovat historické rekordy pro toto roční období,“ hlásí místní meteorologové.
„Zdejší extrémní vedro a vlhko mi nesedí,“ říkal za cílem Jan Hirt po dni v úniku. „Mám radši horský vzduch než tady ten horký přímořský.“
Nebyl sám, kdo si v tomto směru posteskl.
„Je obrovské horko,“ konstatoval na tiskové konferenci lídr závodu Enric Mas. „V určitých chvílích etapy, i když jsme jeli vysokou rychlostí, bylo to vedro vážně nesnesitelné.“
Také Jarno Widar z Lotta si navzdory čtvrtému místu ulevil: „Jsem úplně upečený.“
A Urko Berrade, který rovněž strávil etapu mezi uprchlíky, líčil: „Neustále jsem se jen poléval vodou a ledem, a přesto jsem se každých pět minut začínal znovu přehřívat.“
An official heat warning is in effect for Friday’s stage as crashes, illness, and extreme temperatures take out some of the Vuelta’s biggest names.https://t.co/GtvPEGHJ1w pic.twitter.com/HWRzR1JE4Y— Velo (@velovelovelo__) September 4, 2026
Hirt myslel na únik ve čtvrtek v horské etapě na Calar Alto. „Honza by se chtěl do něj dostat,“ říkal tehdy před startem sportovní ředitel týmu NSN René Andrle. Ale nepovedlo se, a tak se opět co nejdéle snažil udržet jezdců pro celkovou klasifikaci.
V pátek se odehrával jiný příběh. Tým NSN nejprve opět zeštíhlel, přes noc totiž onemocněl Alexej Lucenko a ráno Kazach rozhodně nebyl ve stavu, aby mohl do etapy nastoupit.
Zbylo jich tedy jen pět. Méně cyklistů mají v závodě jen týmy Alpecin a UAE - po čtyřech. Parta UAE po odstoupení Tadeje Pogačara, Pabla Torrese a Jaye Vina totiž přišla v pátek o dalšího vrchaře Pavla Sivakova.
Smutných hrdinů dne každopádně bylo o dost víc, nešťastný pád vyřadil ze závodu rovněž Gregora Mühlbergera z Decathlonu, klíčového horského pomocníka Felixe Galla a zároveň devátého cyklistu celkového pořadí. S podvrtnutím akromioklavikulární kosti levého ramene a lehkým otřesem mozku Vueltu vzdal.
Ale zpět k Hirtovi.
„Popravdě dneska se mi do úniku moc nechtělo,“ prozradil o svých ambicích v této středně kopcovité etapě, snad i s myšlenkami na sobotní horskou porci práce a naděje na Sierra de la Pandera, obtížném stoupání do 1820 metrů u města Jaén.
„Ale když se nakonec vepředu vytvořila velká skupina a my v ní nikoho neměli, tak jsem do ní skočil,“ pokračoval Hirt.
Jezdců s takovým úmyslem bylo víc než dost, celkem 43 uprchlíků se prodralo před peloton.
De la costa de Almuñécar a Loja, un viaje por Granada sobre dos ruedas 🚴❤️— La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2026
From the coast of Almuñécar to Loja, a journey through Granada on two wheels 🚴❤️#LaVuelta26 #LaVueltaEsMás #MásPorDescubrir pic.twitter.com/lUivMcXuLx
Jel mezi nimi i Mattias Sklejmose z Lidl-Treku, sedmý muž celkové klasifikace, kterého tu někteří cyklisté neradi viděli. Kvůli tobě nás bude peloton sjíždět, dávali mu najevo, že jeho přítomnost by mohla Mase, Rogliče, Galla a spol. vyprovokovat k likvidaci celého úniku.
„Někteří jezdci proti mně používali poněkud nefér taktiku, aby se mě zbavili a z úniku vyhodili,“ postěžoval si Dán. „Hlavně Ineos a Bahrain byli nešťastní, že tam šlapu s nimi. Ale kdyby s tím měli opravdu velký problém, mohli mi prostě ujet, ne?“
Každopádně početná parta v úniku nefungovala zrovna vzorově a tak se skupina různě rozpojovala a postupně zase spojovala.
„Furt se tam na začátku nastupovalo, spolupracovalo se špatně,“ říkal Hirt. „Až potom začaly dva týmy tahat. Ale nohy jsem neměl nějaké skvělé.“
V sobotní etapě stejně jako Pogačar upadl, to však problém nebyl. „Odneslo to jen kolo, já byl v pohodě,“ říkal. „Na Giru jsem na tom byl s formou určitě líp.“
Cílem posléze projel osmadvacátý, celkově je devatenáctý. Na letošní Vueltě, která je už osmnáctou Grand Tour jeho kariéry, je zatím nejlepším umístěním pětatřicetiletého českého cyklisty sedmnácté místo v andorské etapě.
V pátek dlouho šlapal s Woutem Van Aertem a dalšími silnými borci v početné skupině pronásledovatelů menší vedoucí skupiny. Když čelo závodu nedlouho před cílem dostihli, odpálila se vpřed nová vedoucí skupinka, ve které nebyl Hirt, ale nechyběl tam Van Aert.
Karty byly jasně rozdány.
„Bylo to hodně těžká etapa na kontrolu, ale myslím, že jsme tu partii s dalšími kluky z našeho týmu zahráli perfektně,“ liboval si Belgičan.
S Matthewem Brennanem, kterému už třikrát rozjel vítězný spurt, si tentokrát role prohodili. Byl to mladý Brit, kdo tentokrát pracoval pro svého staršího a mnohem zkušenějšího kolegu.
„Jakmile Wout přejel poslední stoupání (Puerto de Granada), okamžitě jsem se přepnul do podpůrné role,“ říkal Brennan.
PIC OF THE DAY | FOTO DEL DÍA 😍— La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2026
Powered by @atrapalo #LaVuelta26 #LaVueltaEsMás #MásPorDescubrir
📸 @cxcling pic.twitter.com/WekMqwfWvF
Pokrýval pak nástupy soupeřů, než si Van Aert čtyři kilometry před metou ve stoupavé pasáži, kterou si sám před startem vytipoval, zavelel k rozhodujícímu útoku.
„Převzali jsme odpovědnost za závod a vyvinuli na ostatní týmy velký tlak,“ bilancoval Brennan. „Moc rád jsem to pro Wouta dělal. Na tento den tu čekal velmi dlouho. A odvést pro něj dnes takovou práci je pro mě vlastně ještě sladší než vítězství.“
Jak zdůraznil i Van Aert: „Nemáme problém obětovat se jeden pro druhého.“
Pouze Francouz Valentin Paret-Peintre z Quick Stepu dokázal na jeho útok zareagovat, ale když se v Loje pustili do spurtu, nebylo brzy co řešit. Muž v zeleném dresu lídra bodovací soutěže nadšeně pumpoval pěstí: Mám ji. Mám etapu. Konečně!
„Wout je superstar. Je to super chlap, pracuje super tvrdě a také věnuje spoustu pozornosti mně a mému růstu,“ dál ho opěvoval Brennan, když se za cílem poobjímali.
Statistici zatím připomněli, že Van Aert má na kontě vyhrané etapy na osmi z deseti Grand Tour, které ve své kariéře absolvoval. Skvostná bilance!
A selection of the best photos from stage 13! 🔥⛰️— La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2026
¡Aquí tenéis las mejores fotos de la etapa 13!🔥⛰️#LaVuelta26
📸 @cxcling pic.twitter.com/Cywl8xvvQJ
Další příležitost k etapovému zářezu dostanou on a Brennan v neděli v Cordobě, zatímco sobota bude ryze vrchařským dnem. A pro všechny v enormních teplotách i extrémně vyčerpávajícím.
„Máme své limity, co ještě bezpečně sneseme,“ upozornil Mas. „Jestli situace překročí únosnou mez, měli bychom svolat schůzi týmů a jezdců a vymýšlet řešení, protože by bylo nebezpečné hazardovat se zdravím.“
Rozhodčí a organizátoři zatím nechtějí o případném zkracování etap kvůli vedru slyšet.
Prozatím se tedy spokojili s tím, že vyhlásili změnu pravidel pro oba víkendové dny. V rámci výjimečných opatření bude týmům povoleno rozdávat lahve s pitím u trati a z týmových vozů po celou etapu, od startu až do cíle.
„Tak by měla být zajištěna dostatečná hydratace všech jezdců,“ praví se ve zprávě jury.
Bude to stačit?