Vuelta ONLINE: Profil lákavý pro únik, na pozoru ale musí být i favorité

V pátek bude rozhodovat Angliru, jeden z nejtěžších kopců v profesionálním pelotonu. I vzhledem k tomu by ve čtvrtek měl mít únik velkou šanci, očekává se, že jezdci na celkové pořadí budou spíše šetřit síly...
ONLINE: 12. etapa (Laredo Los–Corrales de Buelna)
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
Tím spíš když profil uprchlíkům padne jako ulitý. První kategorizovaný kopec Puerto de Alisas (2. kategorie, 8,6 km, 5,8 %) by mohl sloužit jako kolbiště, na kterém vypukne souboj o přední skupinu.
Tak pak bude po lehce zvlněném terénu pokračovat k pravděpodobně rozhodujícímu stoupání Collada de Brenes (1. kategorie, 7 km, 7,9 %), které je sice o něco kratší než jeho předchůdce, ale díky těžkým sklonům se vysloužilo známku vyšší náročnosti.
V přední skupině se dá opět očekávat muž v puntíkatém, který má formu jako víno. Jay Vine z úniku opanoval šestou i desátou etapu a v hodnocení vrchařů má téměř dvojnásobný počet bodů než druhý Louis Varvaeke.
|
Technický šéf Vuelty vyzval stáj Israel k odstoupení: Jejich účast ohrožuje ostatní
Červený dres pro lídra závodu hájí Jonas Vingegaard. A rozhodně není vyloučeno, že čtvrteční předkrm před Angliru někdo z favoritů na celkové pořadí pojme jako hlavní chod. Dán, stejně tak jako ostatní favorité, bude proto muset být ve střehu, připravený reagovat na útoky, které se v těžkém stoupání na Collada de Brenes nabízejí.