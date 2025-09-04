Vuelta ONLINE: Profil lákavý pro únik, na pozoru ale musí být i favorité

Autor:
Sledujeme online   14:13
Středně horská výzva před pátečním diváckou chuťovkou a závodnickým strašákem. I tak by se dala charakterizovat čtvrteční etapa cyklistické Vuelty, ve které ruce nad hlavu zvedne ten, kdo se na 145 kilometrech nejlépe popasuje se dvěma kategorizovanými kopci. Že by třeba někdo z úniku? Průběh 12. etapy španělské Grand Tour sledujeme v podrobné online reportáži.

Jay Vine ze stáje UAE dojíždí do cíle šesté etapy na Vueltě. | foto: Reuters

V pátek bude rozhodovat Angliru, jeden z nejtěžších kopců v profesionálním pelotonu. I vzhledem k tomu by ve čtvrtek měl mít únik velkou šanci, očekává se, že jezdci na celkové pořadí budou spíše šetřit síly...

ONLINE: 12. etapa (Laredo Los–Corrales de Buelna)

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Tím spíš když profil uprchlíkům padne jako ulitý. První kategorizovaný kopec Puerto de Alisas (2. kategorie, 8,6 km, 5,8 %) by mohl sloužit jako kolbiště, na kterém vypukne souboj o přední skupinu.

Profil 12. etapy Vuelty 2025

Tak pak bude po lehce zvlněném terénu pokračovat k pravděpodobně rozhodujícímu stoupání Collada de Brenes (1. kategorie, 7 km, 7,9 %), které je sice o něco kratší než jeho předchůdce, ale díky těžkým sklonům se vysloužilo známku vyšší náročnosti.

V přední skupině se dá opět očekávat muž v puntíkatém, který má formu jako víno. Jay Vine z úniku opanoval šestou i desátou etapu a v hodnocení vrchařů má téměř dvojnásobný počet bodů než druhý Louis Varvaeke.

Technický šéf Vuelty vyzval stáj Israel k odstoupení: Jejich účast ohrožuje ostatní

Červený dres pro lídra závodu hájí Jonas Vingegaard. A rozhodně není vyloučeno, že čtvrteční předkrm před Angliru někdo z favoritů na celkové pořadí pojme jako hlavní chod. Dán, stejně tak jako ostatní favorité, bude proto muset být ve střehu, připravený reagovat na útoky, které se v těžkém stoupání na Collada de Brenes nabízejí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Za lístky na fotbalový šampionát až 140 tisíc korun. Ceny navíc můžou stoupat

Los skupin se uskuteční až za tři měsíce, už příští týden ale startuje první fáze prodeje lístků na fotbalové mistrovství světa, které se uskuteční příští léto. Ceny vstupenek se různí - od 60 dolarů...

4. září 2025  14:30

Vuelta ONLINE: Profil lákavý pro únik, na pozoru ale musí být i favorité

Sledujeme online

Středně horská výzva před pátečním diváckou chuťovkou a závodnickým strašákem. I tak by se dala charakterizovat čtvrteční etapa cyklistické Vuelty, ve které ruce nad hlavu zvedne ten, kdo se na 145...

4. září 2025  14:13

Francouzské boxerky byly vyloučeny z MS. Testy pohlaví nestihly odevzdat

Francouzské boxerky byly vyřazeny z mistrovství světa, které ve čtvrtek začalo v Liverpoolu, neodevzdaly totiž včas výsledky testů pohlaví. Informovala o tom organizace World Boxing. Francouzský svaz...

4. září 2025  13:56

Olomouc prozradila posilu na soupisce, řeší se víza. Sparta je bez překvapení

Ještě ani neproběhlo oficiální představení, přesto všímaví fanoušci už vědí, že olomoucká Sigma vstoupí do pohárové Evropy s další posilou. Na soupisku pro Konferenční ligu totiž zapsala egyptského...

4. září 2025  13:22

Hrdinové zničení válkou a gulagy. Mrazivý příběh lotyšské zlaté generace

Premium

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Prohlášen za nezvěstného. Spáchal sebevraždu v zajateckém táboře. Poslán do gulagu, zemřel neznámo kdy a kde v Molotovské oblasti. Padl během bojů u lotyšských hranic. Sebe i tisíce krajanů...

4. září 2025

Prekop? Skoro nejdražší přestup ligy, říká jeho agent. Pro Slavii byl první volbou

Na soupisku prestižní Champions League ho fotbalová Slavia dopsala na poslední chvíli. Slovenského útočníka Erika Prekopa přivedla právě včas. „Celé se to uzavřelo asi minutu před půlnocí. Erik byl...

4. září 2025  11:50

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Technický šéf Vuelty vyzval stáj Israel k odstoupení: Jejich účast ohrožuje ostatní

Organizátoři španělské Vuelty řeší, jak se vypořádat se sílícími protesty propalestinských aktivistů, kvůli nimž ve středeční jedenácté etapě nevyhlásili vítěze. A nejde jen o to, jak usměrnit...

4. září 2025  11:22

Boj se sokyněmi? Spíš se zraněními, trápí Muchovou. US Open ale hodnotí pozitivně

Po špatném došlápnutí v prvním setu jí píchlo v levé noze a utkání dohrávala s obvázaným stehnem. I když ji znovu brzdila bolest, ve čtvrtfinále tenisového US Open se rvala o každý míček. Na rozjetou...

4. září 2025  11:11

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Motl se loučí. Lovosice chystají v Otvíráku sezony poctu házenkářské legendě

Mimořádný večer pro mimořádnou házenkářskou legendu. Na lovosickém zimním stadionu se v sobotním Otvíráku sezony se Zubřím uzavře kariéra Jiřího Motla, nejlepšího střelce extraligové historie. „Je to...

4. září 2025  10:23

Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho...

4. září 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.