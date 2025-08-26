Kvíz:
Co je fulnecká hokejka a jakému klubu fandí? Jak dobře znáte Petru Kvitovou
26. srpna 2025
V pondělí se z US Open poroučela po porážce 1:6, 0:6 s Francouzkou Diane Parryovou, čímž tenistka Petra Kvitová zakončila dlouhou a úspěšnou kariéru. Pamatujete si, jak vypadala její finále ve Wimbledonu nebo kde získala svůj první titul? Otestujte si znalosti o jedné z nejúspěšnějších českých sportovkyň v našem kvízu.
