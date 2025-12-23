Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Kvůli zánětu srdečního svalu Bakken vypadl z koloběhu Světového poháru právě po životním úspěchu v Holmenkollenu, kde si triumfem v hromadném závodě zajistil i malý křišťálový glóbus.
Další vítězství především kvůli 984 dnů dlouhé pauze nepřidal. Celkem Nor nastoupil do 31 závodů mezi biatlonovou elitou, dvakrát se umístil na pódiu. V této sezoně Bakken zajížděl vynikající výsledky. Na úvodním podniku v Östersundu skončil ve třech závodech nejhůře devátý, přičemž ve vytrvalostním klání byl jedno místo od stupňů vítězů. Ve Francii pak dojel pátý ve sprintu.
„Sivertův návrat k biatlonu po období velkých obtíží byl pro všechny členy biatlonové rodiny zdrojem obrovské radosti a inspirujícím důkazem odolnosti a odhodlání. Jeho úmrtí v tak mladém věku není možné pochopit, ale nezapomeneme na něj a navždy zůstane v našich srdcích,“ napsala v prohlášení Mezinárodní biatlonová unie.
