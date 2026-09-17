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Zemřel biatlonový šampion Čepikov. Po kariéře byl poslancem Státní dumy

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  22:27

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Sergej Čepikov | foto: Donat Sorokin / TASSProfimedia.cz

Někdejší olympijský šampion a vítěz Světového poháru v biatlonu Sergej Čepikov zemřel v 59 letech po dlouhé nemoci. O úmrtí bývalého sovětského a ruského reprezentanta, jenž byl od roku 2016 poslancem Státní dumy, informoval ruský biatlonový svaz.

Čepikov získal první olympijské zlato v roce 1988 v Calgary, kde pomohl k vítězství sovětské štafety na 4x7,5 kilometru.

O šest let později v Lillehammeru už v dresu Ruska ovládl pod pěti kruhy sprinterský závod. Celkem startoval na šesti olympijských hrách, ve sbírce z nich má šest cenných kovů.

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Jako první sovětský biatlonista vyhrál v roce 1990 i celkové hodnocení Světového poháru. Triumf pak o rok později zopakoval.

Po skončení aktivní kariéry pracoval jako funkcionář pro ruský biatlonový svaz. V posledních letech působil v politice ve straně Jednotné Rusko, za níž stojí prezident Vladimir Putin.

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