Teď stojí na prahu té další, poolympijské. Koncem listopadu do ní v Kontiolahti vyjede.
Stále se vás to sebevědomí drží?
Ráda bych řekla, že ano. Jenže čím víc se první závody blíží, tím se ve mně množí otazníky, jak na tom jsem. Uklidňuju se, že jsem odtrénovala všechno, co jsem měla, a že z té práce mám dobrý pocit. Abych se tou nejistotou nenechala nějak moc vystrašit.
Jsem pyšná na naši federaci, že Rusy zpět nepouští, je to rozhodně správný postoj. Spíš mě mrzí, že ostatní sporty až tak důsledné nejsou. Rusko má zůstat mimo, dokud jeho válka neskončí. A třeba i po ní.