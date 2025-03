Debut a hned body. Hluk při střelbě Laegreida mi paradoxně i pomohl, říkal Hák

Uvažoval jste před závodem vůbec o tom, že byste v něm mohl dosáhnout na bodované příčky?

Upřímně, na body jsem nemyslel, nechtěl jsem se tím dostat pod tlak. Spíš jsem doufal, že si ve sprintu vyjedu nějakou dobrou pozici, abych se dostal do stíhačky se slušnou ztrátou. Až v cíli jsem zjistil, že bych mohl být i na bodech.

Copak na vás ani po druhé čisté střelbě nevolali, jak si stojíte?

To mi samozřejmě říkali, okolo kolikátého místa jedu, ale při závodě není čas myslet na nějaké body. V posledním kole se každý snaží jet co nejrychleji může, aby vybojoval co nejlepší pozici. Je příjemné, jak to nakonec dopadlo.

Aby český biatlonista bodoval hned při svém debutu ve Světovém poháru se naposledy přihodilo v roce 2013, tehdy v podání Evy Puskarčíkové.

Ale já jsem už starší junior, přecházím do dospělých a všechny ty legendy, které jsem mohl sledovat v televizi, začínaly v dospělých třeba už v osmnácti letech, takže jejich debuty nebyly nějak veliké. V mých očích tady šlo o adekvátní start do svěťáku podle toho, jak se předtím vyvíjela sezona.

Jak a kdy jste se vlastně dozvěděl, že pojedete s reprezentací do Osla?

Můj trenér Honza Burian nám před mistrovstvím světa juniorů sdělil, že nejlepší junior, který zajede nějaký slušný výsledek, má šanci jet Světový pohár. Když jsem potom v Östersundu dokázal mezi juniory získat dva bronzy, sdělili mi, že patřím mezi uchazeče o místo v reprezentaci pro svěťák v Oslu. A minulý týden mi to potvrdili.

Petr Hák absolvuje svůj první sprint ve Světovém poháru v kariéře.

Byla spousta věcí při vaší premiéře jinak, než jste byl zvyklý? Nebo jen jména soupeřů a počty diváků?

Hodně jsem se rozkoukával. Připadalo to všechno hodně hlasité, nikdy jsem nezažil takový hukot od tolika fanoušků na trati i na tribunách. Na juniorské závody, IBU Cup nebo univerziádu tolik lidí nechodí. Taky jsem byl docela nervózní, i když normálně nebývám.

I na střelnici musel být pro vás řev tribun úplně novou zkušeností. Nicméně podle výsledku vašich položek na vás nikterak nezapůsobil.

Ale zapůsobil. Ale dokázal jsem tam odvést svoji práci a ty dvě nuly se povedly, i když ležku jsem absolvoval v hrozném hluku, kdy zrovna Laegreid odstřílel nulu na stojce. Ačkoliv ono to bylo možná dobře, že tam byl kvůli němu takový hluk, aspoň jsem se mohl paradoxně hodně soustředit na sebe, protože jsem neslyšel nic ve své blízkosti.

Když jste v předchozích dnech absolvoval v Oslu první tréninky, co s vámi provádělo, že najednou se kolem vás pohybují Johannes Bö, Laegreid, Fillon Maillet a další hvězdy?

Je dost zvláštní, když se na ně koukáte roky v televizi a pak vedle nich střílíte, nebo si vedle nich nabíráte na hotelu jídlo. Snažil jsem se zachovat si chladnou hlavu a moc to neřešit, abych sám sebe nedostával pod tlak. Bylo zajímavé sledovat je.

Dali vám i kolegové z týmu nějaké rady do premiéry?

Jo, celý tým se mi pokoušel něco říkat. Třeba Michalovi Krčmářovi jsem se při tréninku zmínil, že trať na Holmenkollenu nevypadá až tak těžce, že jsem už zažil těžší. A on mi hned říkal, že mi možná připadá jednoduchá, ale ve skutečnosti taková není.

Petr Hák trénuje na trati v Oslu.

A měl pravdu...

Po dnešku musím říct, že je pěkně těžká, obzvlášť za podmínek, jaké tu panují. Bolelo to hodně.

Pocházíte z biatlonové rodiny, maminka i tatínek reprezentovali. Nevydali se vás při debutu povzbudit?

Ano, měl jsem tu tatínka. Nikoho z rodiny jsem sem nenutil jet, ale byl jsem rád, že si udělal čas. A mamka fandila na dálku. Jednou jsem taťku v posledním kole i zaslechl, když už na trati nebylo tolik závodníků, jinak všude panoval velký hluk, že rozpoznat jednotlivé hlasy nešlo. Ale pochvala po závodě byla.

Co plánujete před sobotní stíhačkou? Nenechat se utavit tempem biatlonistů, kteří jsou na tom běžecky zatím lépe?

Na poradě nám náš trenér na techniku říkal, ať se v prvních kolech nenecháme nijak strhnout tempem, zbytečně nepředjíždíme a radši se za někým vyvážíme. Takže to bude i má taktika, kterou zvolím, protože mezi těmi dospělými kluky ještě nemám až takové běžecké schopnosti, abych s nimi dokázal jet třeba tři kola. Budu se snažit využívat je, za někým se vyvážet a třeba z toho zase něco pěkného vzejde.

Třeba opět body.

To by bylo ideální. A velký úspěch pro mě.