Biatlon ONLINE: Jislovou a další tři Češky čeká na MS vytrvalostní závod

Vytrvalostní závod je na mistrovství světa třetí individuální disciplínou ze čtyř, pak už zbývá jen závěrečný hromadný závod v neděli. Do něj však mají české ženy zatím daleko – aby kterákoliv z biatlonistek měla alespoň naději, musela by se dnes blýsknout umístěním v první desítce.

ONLINE: Vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů Závod na mistrovství světa sledujeme v podrobné reportáži.

Jako první z reprezentantek by měla startovat Otcovská (číslo 11), která kvůli zdravotním potížím nedokončila páteční sprint. Jislová (25) má jako jediná z žen za sebou už tři závody a zatím je z Češek nejúspěšnější. Jistě však pomýšlí mnohem výše než na 36. místo ze stíhačky.

To Voborníková (38) ve stíhacím závodě ani nestartovala, neboť se do něj nedostala. O svých dnešních ambicích proto hovořila zdrženlivě: „Umístění v tuhle chvíli radši neříkám. Nějaká očekávání jsem sice před šampionátem měla, cítila jsem se i mnohonásobně lépe než před Vánoci, jenže ve sprintu to moc vidět nebylo a nic mi v něm nevyšlo.“

Sestavu uzavírá Charvátová (67), která se stejně jako Jislová představila ve sprintu i stíhačce a nyní běží třetí individuální závod na mistrovství.

Jednou z velkých favoritek je bezpochyby Němka Franziska Preussová (56), která naposledy ovládla nedělní stíhací závod a celkově už stihla v Lenzerheide posbírat kompletní sadu medailí. První dva individuální starty se velmi povedly i Francouzce Justine Braisazové-Bouchetové (62).

Útok na čelní pozice lze očekávat například od Švédky Elviry Öbergové (64) nebo další Francouzky Lou Jeanmonnotové (52), které vyhrála oba dosavadní vytrvalostní závody letošního Světového poháru.

Jak se favoritky nebo české biatlonistky popasují s dlouhou tratí a čtyřmi střeleckými zastávkami? Sledujte online.