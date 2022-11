ONLINE: Křišťálová disciplína na úvod. Davidová a spol. rozjíždějí sezonu

Resumé má v této disciplíně Davidová parádní.

Na začátku minulého roku v ní vybojovala zlato z mistrovství světa, v předešlé sezoně pak vyhrála v Östersundu a šestá byla v Anterselvě, což vyústilo v celkový triumf v hodnocení vytrvalostního závodu a malý křišťálový glóbus.

„Pořád nedokážu říct, proč mi zrovna tahle disciplína šla nejvíc. Je tu nová sezona, zase jedeme od nuly a co platilo v těch předchozích, nemusí platit letos,“ říká Davidová před svým 150. startem ve Světovém poháru, do kterého nastoupí poprvé na lyžích značky Fischer po letech strávených na Solomonu.

O lyže českých reprezentantek a reprezentantů se v této sezoně nově stará duo zahraničních odborníků. Šéfem servisu se stal Ole Björn Tretterud, po jeho boku je Rakušan Benjamin Eder.

A cíle Davidové před sezonou?

„Vím, že jsem udělala v přípravě maximum. Žádné číselné cíle si jako obvykle nedávám, jen věřím, že ze svého závodění budu mít radost,“ říká nejlepší česká biatlonistka, která do úvodního závodu vstoupí jako osmadvacátá.

České starty 13:27 Jislová

13:29 Davidová

13:35 Voborníková

13:42 Charvátová

13:57 Václavíková

Ještě před ní vklouzne do Světového poháru Jessica Jislová, jež má číslo 24.

Osmadvacetiletá Češka, na rozdíl od Davidové, v úvodním vytrvalostním závodě předešlé sezony zaznamenala vůbec nejhorší výsledek celého ročníku - 58. místo.

Třetí z Češek Tereza Voborníková dovršila v květnu 22 let a přesunula se z juniorského věku do dospělého. „Doufám, že na mě první rok v ženách budou hodní a nebudou na mě kladena přemrštěná očekávaní. Ale určitě se chci posouvat nahoru a nezůstat do budoucna jen průměrnou závodnicí,“ řekla dvojnásobná šampionka z únorového juniorského mistrovství světa v Soldier Hollow. Své první body ve SP vybojovala Voborníková loni v Anterselvě právě ve vytrvalostním závodě.

Lucie Charvátová se v minulé sezoně předvedla ve vytrvalostním závodě na olympijských hrách, kde chybovala pouze dvakrát a dojela si pro devatenácté místo. Třetí od konce odstartuje poslední česká biatlonistka Eliška Václavíková (rodným jménem Teplá), která zažije ve Světovém poháru premiéru ve vytrvalostním závodě.

Do úvodních závodů nově sezony nenastoupí úřadující vítězka Světového poháru Marte Olsbuová Röiselandová z Norska. Trojnásobná olympijská šampionka z Pekingu není po prodělaných zdravotních problémech ještě fit.

Norkám chybí i další eso v podobě Tiril Eckhoffové, která stále není připravena závodit po prodělání covidu. Do SP zatím nenastoupí ani ruské a běloruské závodnice, jejichž reprezentace jsou minimálně do ukončení války na Ukrajině z biatlonového kolotoče vyloučeny.