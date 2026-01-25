Premium

Voborníková: A teď se vyspím! Budu připravená i na olympiádu, říká Plecháčová

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  21:05
Julia Simon is back! hřímal hlasatel ve Vysočina Areně, když francouzská biatlonistka převezla své soupeřky a doběhla si v hromadném závodě pro své už čtvrté vítězství v Novém Městě. V závěrečném klání zastávky Světového poháru se nejprve Lisa Vittozziová marně snažila zbavit francouzského trojbloku, Simonová následně slavila první triumf po potrestání soudem kvůli krádeži kreditek a Tereza Voborníková finišovala pro 14. místo.
Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě | foto: Luboš Vácha

Ilona Plecháčová na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě
Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě
Ilona Plecháčová v cíli závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě
Ilona Plecháčová v cíli závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě
9 fotografií

Byl to tu váš poslední závod před olympiádou. Pojedete domů spokojená?
Asi jo. Kdybyste mi řekli před závodem, že budu se třemi chybami čtrnáctá, tak bych spokojená byla. Ale tím, jak se závod vyvíjel, mě trošku mrzí, že jsem ho na střelnici nezvládla líp.

Sbírání chyb po jedné postupu pořadím vzhůru bránilo.
Po startu začalo trochu foukat, celou první položku jsem měla vytaženou nahoru. S tím jsem mohla počítat a cvaknout si jednu dolů, ale doufala jsem, že se rány vejdou. Bohužel jedna vypadla. Mrzí mě, že stojky se mi nepovedly za nulu. Nebyly to žádné ošklivé rány, ale byly mimo.

Voborníková čtrnáctá, Plecháčová ve třetí desítce. Závěr masáku ovládla Simonová

Jak se vám po štafetovém bronzu podařilo zkoncentrovat ještě na hromadný závod?
Nebylo to složité. Spíš je dost náročné, že jsme šly tři závody v řadě. Jak jsou závody večer, celá denní rutina se posouvá a končíme na masážích hodně pozdě večer. Mám z toho rozhozený režim a můj prstýnek na spaní mi ukazuje slušný spánkový deficit. Tak se těším, až se vyspím.

Kolik jste toho naspala po sobotních oslavách?
Jak byl závod dřív, tak to bylo dobré. Měla jsem čas všechny emoce vstřebat a projít si všemi regeneračními věcmi. Na závod jsem se těšila, ale konec trimestru bývá vždycky bolestivý.

Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem v Novém Městě.

Jak teď rychle sebrat síly na olympiádu?
Budu odpočívat, ale těším se, až vyrazím na běžky ve Vrchlabí do Vejsplach, tam jsem ještě tuhle zimu nebyla. A moc se těším na pejska, kterého si budu půjčovat od rodičů. Je to malinký jorkšírek. Hodně se mazlí, tak se vždycky těším, jak se spolu pomazlíme. Doufám, že mi pomůže se zase naladit na další štaci.

Kterou bude už Anterselva. Těšíte se?
Myslím, že neexistuje nikdo, kdo by to tam neměl rád. Já bych si možná přála, aby nebyla v takové nadmořské výšce. V aklimatizaci jsem jedna z nejpomalejších. Krevní testy ukazují, že regenerace neprobíhá úplně v pohodě. Ale budeme tam v dostatečném předstihu, tak myslím, že se s tím srovnám dobře.

Plecháčová: Aspoň ze začátku jsem měla kontakt

Česká juniorka teď zamíří na mistrovství Evropy. A pak... kdo ví

Ilona Plecháčová v cíli závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Na trati se především ve druhém kole potkávala s hvězdami Wiererovou, Minkkinenovou, Braisazovou, Preussovou. Teprve devatenáctiletá Ilona Plecháčová se v hromadném závodě Světového poháru ocitla mezi vyvolenými, ve společnosti nejzářivějších hvězd světového biatlonu.

„Bylo hrozně hezké startovat vedle takových holek. Vždyť ještě nedávno jsem na ně koukala jen v televizi. Fakt skvělý pocit,“ ujišťovala.

V neděli jakoby závodila tak trochu na jiné úrovni, než na jakou bývala zvyklá. Protože tohle nebyl intervalový vytrvalostní závod, kde si sama nastavovala tempo, tohle byl souboj tělo na tělo.

A jeho tempo ďábelské.

„V prvním kole jsem si spíš držela zadní pozici a snažila se za těmi holkami vézt,“ vyprávěla. „První položka pak byla dobrá. Jsem ráda, že aspoň ze začátku jsem měla kontakt. Pak už jsem si jela své tempo. Ke konci závodu mi došlo. Ale bojovala jsem.“

Její střelecké položky měly, co se úspěšnosti týče, sestupnou tendenci: 0 - 1 - 2 - 3. Ze třináctého místa po úvodní ležce postupně sestupovala na konečné osmadvacáté.

Také běžecké síly docházely. Stejně jako v pátek měla v nohách 12,5 kilometru a nezastírala: „Jsem už docela unavená. Ale doufám, že si odpočinu a zase to bude dobré. Z výsledku hromaďáku jsem trochu zklamaná, ale furt je to top 30, a to se počítá. Moc jsem si to tady užila a nabrala jsem spoustu zkušeností. Mám na čem pracovat.“

Ilona Plecháčová na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

V úterý by se měla vydat do norského Sjusjoenu na mistrovství Evropy, kde v biatlonu startují většinou B-týmy pro druholigový IBU Cup. „Doufám, že pořádně zregeneruju a udělám tam nějaký hezký výsledek,“ říkala.

Zároveň však zůstává první náhradnicí pro olympijské hry, přičemž zdravotní stav Markéty Davidové je nadále nejistý. Může se stát, že ji ještě povolají do Anterselvy.

„I na to budu připravená, kdyby náhodou...,“ ujistila. „Jsem ráda, že jsem první náhradnicí. Ale doufám, že Makula bude v pořádku, protože jí olympiádu hrozně přeju.“

Zatímco tato slova pronášela, dvě mladičké fanynky opodál mávaly transparentem s jejími fotografiemi a nápisem: „Ilonka Plecháčová. Star is born.“

Zrodila se hvězda?

„Vše je ve hvězdách. Uvidíme,“ zasmála se.

