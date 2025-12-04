Premium

Šok, obavy a velká úleva. Hornig líčil: Potem ztrácím nezvykle hodně minerálů

Tomáš Macek
  16:07
Když loni vybojoval v úvodních dvou podnicích Světového poháru 27. a 22. místo, byl nadšením bez sebe. Vždyť to byly do té doby jeho jednoznačně nejlepší pohárové výsledky v kariéře. Tentokrát už se v Östersundu nachází v jiné pozici. Přesto šestadvacetiletý Vítězslav Hornig po umístění v první dvacítce vytrvalostního závodu říkal: „Je to velká úleva.“ Po velmi podivném štafetovém víkendu právě takové uklidnění potřeboval.
Vítězslav Hornig na trati vytrvalostního závodu.

Vítězslav Hornig na trati vytrvalostního závodu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Vítězslav Hornig na stojce během mužské štafety Světového poháru v Östersundu.
Smíšená štafeta v Östersundu, vpravo je Vítězslav Hornig
Johan-Olav Botn slaví v cíli vytrvalostního závodu vítězství.
Michal Krčmář během individuálního závodu v Östersundu.
16 fotografií

V předchozí sezoně byl Hornig, najednou lehčí a výrazně rychlejší, českým biatlonovým skokanem zimy. Nejen že se stal nejlepším českým mužem v poháru, zároveň měl i výrazný podíl na nečekaném stříbru smíšené štafety z mistrovství světa v Lenzerheide. V anketě čtenářů iDNES.cz dokonce vyhrál hlasování o českého biatlonistu zimy bez ohledu na pohlaví.

A pak přišel start olympijské sezony.

V Östersundu jej nejprve při sobotní mužské štafetě zradila střelba.

Načež se mu v neděli při smíšené štafetě zablokovalo tělo.

Což o to, sobotní dvě trestná kola po položce vstoje si ještě dokázal ve své mysli vysvětlit: „Mohla pramenit z mé přemotivovanosti. Už jsem strašně chtěl závodit a na trati jsem se cítil dobře, když jsem byl schopný dojíždět kluky přede mnou.“

Vítězslav Hornig na stojce během mužské štafety Světového poháru v Östersundu.

Jenže jak si vysvětlit nedělní selhání, kdy sice odstřílel dobře, ale ve třetím kole svého úseku na trati takříkajíc umřel?

„Nevím. Netuším příčinu. Nic podobného se mi nikdy nestalo,“ říká.

Zčistajasna jej likvidovaly křeče. Na posledních dvou kilometrech zažíval přímo strašné pocity.

„Najednou mi nohy úplně vypověděly službu. Totálně mně ztuhly v jedné pozici a nebyl jsem schopný je po zbytek kola používat,“ vypráví. „Skoro všechno jsem musel tahat rukama, což není zrovna má silná stránka. Nedokázal jsem se srovnat do techniky a zapojit silovou stránku. Prostě všechno bylo špatně.“

Vytrvalostní závod v norské režii, slaví Botn. Z Čechů nejlepší Hornig

Z průběžného sedmého místa ve smíšené štafetě se propadl na jedenácté, ale hlavně nabral za jediné kolo takřka 20sekundovou ztrátu.

V buňce vzniklou krizi s týmovou lékařkou Janou Kociánovou řešil. „Hned mi udělala elektrolyty, nalil jsem je do sebe a večer další. Také jsem si zvýšil dávky hořčíku a dávám si ještě větší pozor na dostatečný příjem minerálů.“

Zároveň si vzpomněl na analýzu potu, kterou s nimi v minulosti prováděl doktor Libor Vítek.

„Tehdy z ní totiž vyplynulo, že potem ztrácím během závodu nezvykle hodně minerálů a že nároky na jejich doplňování jsou u mě fakt vysoké. Až takové, že pokud bych si ty dávky míchal do bidonů s iontovým nápojem, skoro by se to ani nedalo vypít.“

Smíšená štafeta v Östersundu, vpravo je Vítězslav Hornig

Nedělní negativní zkušenost, navíc takhle brzy na startu sezony, se pochopitelně podepsala i na Hornigově psychice. Co když se to bude opakovat, ptal se sám sebe před středečním vytrvalostním závodem v Östersundu.

„Proto jsem z něj měl velký respekt. Vůbec jsem nevěděl, co od toho závodu čekat,“ přiznává.

Realita jej mile překvapila.

„Naštěstí jsem se cítil dobře, nohy neodcházely a únava se kupila úměrně podle toho, v jaké fázi závodu jsem byl. Nenastala žádná situace, že by mi najednou vypovědělo tělo a řeklo, že dál nejede.“

Devatenácté místo tudíž přijímal se značnou úlevou.

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

A mohlo být ještě lépe. Za celý závod minul dva z dvaceti terčů, přičemž ten druhý byl úplně poslední Hornigovou střelou v celém závodě. Kdyby jej zasáhl, nalezl by se ve výsledkové listině těsně za top 10.

Zajímavý byl i pohled na statistiku nejrychlejších střelců, českému biatlonistovi v ní patřilo šesté místo.

„První položku jsem si ještě hodně hlídal, protože takový závod chcete dobře začít a ne kupit chyby už na začátku, protože potom vás hlava začne dostávat pod ještě větší tlak a dost blbě se to zvládá,“ vrací se ke své úvodní čisté položce, na níž hned navázal stejně povedenou stojkou. Od druhé zastávky na střelnici už se i jeho střelba zrychlovala.

„Mám vyzkoušené, že pokud chci střílet víc na jistotu, spíš tak dělám chyby než při mé běžné rychlosti,“ vysvětluje.

„Škoda té poslední rány, kalibru na závěrečné stojce. Už jsem ji viděl v miřidlech, ale pak jsem skočil na spoušti trochu víc, než bylo potřeba, a vytáhl ji z terče zase pryč.“

Přísunu 22 bodů do pohárové klasifikace si každopádně vážil, i s výhledem ke snaze pravidelně se dostávat do hromadných závodů. Ten první bude na programu v závěru třetího pohárového kola, před Vánoci v Le Grand Bornand.

„Devatenácté místo je docela kvalitní základ, z nějž se dá těžit i do dalších závodů. Těší mě, že nemám bodovou ztrátu hned od začátku sezony a není potřeba něco extrémně dohánět. Doufám, že díky tomu budu moci závodit víc v klidu.“

Po zahnání chmur z nedělních křečí rázem nastoupí s větším odhodláním i do sobotního sprintu.

„Ale zároveň musím mít na paměti, že v Östersundu jsou na sprint jedny z nejtěžších tratí v celém svěťáku,“ připomíná. „Takže do závodu musíte najet s rozmyslem, protože pokud tempo napálíte hned na začátku, málokdo to dokáže vydržet. Klíčem by mělo být vjet do sprintu v prvním kole hlavou a závodit spíš až od druhého.“

Výsledky

