Mikyska byl nervózní až za cílem. Hornig si vyčinil: Zbraň mi lítala všude možně

Tomáš Mikyska, znovu pouze v kombinézových kraťasech, v neděli potvrdil, že mu první úseky štafety svědčí. Suverénní na střelnici, rychlý na trati, sebejistota z něj mezi ostatními předními týmy přímo čišela.

„Ráno jsem se vzbudil a absolutně nic se mi nechtělo, ani jsem na závod nemyslel,“ líčil pak. Pokud po čtvrtečním sprintu popisoval, že tolik nervózní ještě v životě nebyl, tentokrát ho nervozita téměř nezastihla.

To až když svůj úsek zvládl s jedinou chybou a třetí místo, na kterém předával, se vzápětí ocitlo v ohrožení při ležce Vítězslava Horniga.

„Jsem hrozně nervózní,“ přiznal novinářům, s nimiž zrovna v mixzóně dění na střelnici sledoval. Když musel Hornig sáhnout při dobíjení po posledním náboji, raději odvrátil hlavu od obrazovky a čekal, až co mu prozradí reakce fanoušků. Tentokrát ještě slyšel úlevný jásot.

„Máme docela náskok na další štafety. Myslím, že je o co jet,“ říkal bezprostředně poté, když Hornig stále hájil třetí místo.

Vítězslav Hornig střílí během mužské štafety v Novém Městě.

Na stojce se však Hornig třetím nábojem už nezachránil a musel na trestné kolo. Rázem bylo po opatrném doufání v pódiové umístění a nastala úpěnlivá snaha vrátit se alespoň zpět do první desítky.

„Jsem na sebe naštvaný, tu štafetu jsem totálně zazdil,“ konstatoval pak Hornig sklesle. V době jeho střelby se ve Vysočina Areně zvedl vítr, který pak zlobil až do konce závodu. Nevyzpytatelné poryvy zvedaly vlajky na tribunách i praporky u střeleckých stavů a trestné kolo bylo v permanenci.

„Ale celá střelba jde za mnou,“ nechtěl slyšet nic o tom, že doplatil na vítr.

Naopak si dál sypal popel na hlavu: „Neměl jsem na to, na trati jsem se necítil nejlíp, můj projev byl celý unavený, ani silově jsem se nedokázal dostat pořádně do kopců. Tratí jsem se protrápil a na střelnici už jsem neměl sílu to vystát. Zbraň byla strašně rozklepaná, lítala mi všude možně.“

Neuklidnila ho ani slova trenéra Michaela Málka, který bezprostředně po jeho stojce na střelnici popisoval: „Vítr jde zprava, takže těm, kteří jsou v zákrytu, se střílí mnohem lépe. Lombardot na dvojce zastřílel čistě, zatímco Tarjei Bö na jedničce musel dobíjet a dlouho čekal na poslední ránu. Víťa byl před větrem nechráněný, stejně tak později i Švéd,“ všiml si trenér mužů.

Švéd Nelin musel dokonce na tři trestná kola.

„Je možné, že to tak bylo, protože palebná čára je odkrytá, takže kdo stojí první, tak ho vítr může ovlivnit. Ale to není nic, co bych neměl zvládnout,“ trval na svém Hornig.

Vítězslav Hornig běží mužskou štafetu v Novém Městě.

Přestože si vzal po svém úseku dlouhý čas na zchladnutí, tak fanouškům, kteří odhodlaně skandovali jeho jméno, neopomněl hned poděkovat.

Z převlékacího prostoru jim mával a následně oceňoval: „I když jsem to zazdil celé štafetě, tak nenadávají a podpoří nás. To je správné, že při nás stojí, ať už se daří, nebo přijde takový moment a nedaří se.“

Mezitím už bojoval na trati Jonáš Mareček, který se přidal k Hornigovi a také navštívil trestné kolo.

„Na střelnici jsem to neměl s větrem ani tak špatné, ale kvůli únavě jsem nebyl schopný střílet tak, jak umím,“ mrzelo novoměstského rodáka. „Trať byla stejně těžká jako každý den, jenže tentokrát jsem vůbec neměl síly.“

A příliš nadšený nedokončil závod ani Michal Krčmář, který rovněž musel zamířit na trestné kolo a vybojoval před Bulhary alespoň desáté místo.

Jonáš Mareček předává štafetu Michalu Krčmářovi během závodu v Novém Městě na Moravě. Michal Krčmář v cíli mužské štafety v Novém Městě na Moravě.

„Sice podmínky byly složité a na trestné kolo šla spousta jiných závodníků, ale v danou chvíli při té stojce si nemyslím, že to bylo nezvládnutelné, jen jsem se s tím nedokázal vypořádat lépe. Mrzí mě to,“ kál se.

Při rozhovoru mu dělal společnost syn Viktor, alespoň jeho přítomnost zlepšila Krčmářovi náladu. „V cíli mi psala manželka, jestli mají za mnou přijít, že už jedou domů a chtějí se rozloučit. Tak jsem jí říkal, ať okamžitě přijdou, protože potřebuju přijít na jiné myšlenky.“

Celému kvartetu bylo jasné, že týmově mají na mnohem lepší výsledek. A před domácím publikem si mysleli spíš na zopakování povedeného závodu ze šampionátu v Lenzerheide, než na druhý nejhorší výsledek sezony.

„Nerozloučili jsme se extra povedeným výkonem. Bohužel, už to nevrátíme,“ litoval Krčmář.

Šanci na reparát budou mít 29. listopadu v Östersundu, kde týmové závody otevřou novou sezonu.