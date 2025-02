Terka skvěle! A pak jsem jí závod pohřbil, říkal Hornig a tápal: Co se stalo?

„Rekord“ však nepadl.

Což o to, nakročeno k výbornému výsledku bylo náramně, k radosti z kolektivního úspěchu však měli posléze Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková předaleko.

Sing mix tudíž zůstává i nadále v českém podání „prokletou disciplínou“. Nejde to a nejde. Ani na šampionátech, ani ve Světovém poháru, kde je dosud nejlepším umístěním šesté místo Moravce a Gabriely Soukalové z Kontiolahti 2017.

V Lenzerheide zahájila singl mix skvěle Voborníková: dvě úvodní položky rychlé, čisté, bez dobíjení.

„Na každém kole kole ztrácela zhruba deset sekund, ale výbornou střelbou to manko nulovala,“ chválil ji na střelnici trenér Lukáš Dostál.

Také lyže uháněly Čechům velmi dobře, navzdory dalšímu oteplení během dne (osm stupňů) a tajícímu sněhu. „Jarní lyžování,“ glosovala Voborníková.

„Nic lehkého pro servis,“ říkal Hornig. „Ta podmínka není lehká na přečtení, někde je trať tvrdší, jinde naopak od slunce rozbořená, je složité připravit lyže. Ale našemu servisu se to povedlo.“

Biatlonistky vyráží do závodu smíšených štafet dvojic.

Na druhém úseku se přiřítil na ležku na pátém místě, ve skupince bojující za vedoucí Francií dokonce o druhou příčku.

Potud výborně.

A pak se za necelou minutu všechno pokazilo.

Osmkrát vystřelil, veškeré možné náboje při dobíjení využil, přesto na něj jeden terč stále zlověstně svítil černě a odesílal jej na trestné kolo.

„Celá položka vpravo dole,“ ukazoval kouč Dostál. Některé rány - kalibrové - Hornigovy spadly, čtyři se však do terče nevešly.

Proč?

To kdybych věděl, přemítal i po závodě Hornig, loni suverénně nejspolehlivější střelec české reprezentace.

„Vůbec netuším, co se stalo, protože při nástřelu jsem byl přesně na středu terče, pak přijedu na ležku, nechám tam kolo a nevím proč,“ dumal. „Kontroloval jsem si předtím vítr a nefoukal. A najednou je všech mých osm ran napravo na kalibru nebo venku.“

Ještě dlouho přemýšlel, co mohlo takové střelecké selhání zavinit.

„Snad že jsem si špatně lehl na podložku a posunul si polohu? Nebo že jsem někde zavadil o dioptr? Opravdu netuším. Zbraň rozklepaná nebyla, spouštěl jsem dobře. Kdyby šlo o mé chyby na spoušti, ty rány by nebyly vesměs v jednom místě vpravo. Když jsem si cvaknul (upravil miřidla) před další ležkou, podle toho, co mi Čiko (kouč Dostál) ukázal, byla potom už bezproblémová.“

Po jeho pokažené první ležce se však Češi odporoučeli až na 18. místo a závod byl ztracen.

„Celé druhé kolo jsem si v duchu nadával za ten totální zkrat. Terka zvládala závod skvěle a já jí ho pohřbil,“ říkal Hornig.

Voborníková na třetím úseku dál střelecky kouzlila, ležku předvedla opět bezchybnou a stojku sice s jedním dobíjením, zato bleskurychlým za čtyři sekundy. „Jen jedinkrát dobíjet za celý singl mix je super, z toho mám radost,“ svěřovala se.

Ovšem na výraznější posun vpřed v nemilosrdném závodě biatlonových chrtů a ostrostřelců bylo pozdě. Na čtvrtém úseku sice Hornig ležku vynuloval, zato na stojce si musel pomáhat náhradními náboji.

Vítězslav Hornig odjíždí z položky vestoje ve štafetovém závodě smíšených dvojic na světovém šampionátu v Lenzerheide.

Češi skončili čtrnáctí.

„Což se nedá okomentovat jinak než jako totální neúspěch,“ nebral si servítky Hornig.

„Víťa byl za cílem naštvaný a smutný. Jsou to silné emoce, vždyť jsme na mistrovství světa,“ líčila Voborníková. „Přesto pořád platí, že zažívá výbornou sezonu. Máme medaili ze smíšenky, a tak i tenhle jeden nepovedený singl mix musí hodit za hlavu a soustředit se na další starty.“

Singl mix vyžaduje odvážně a zároveň spolehlivé střelecké typy „Potřebuje dravce, kteří střílí strašně dobře, protože v něm není prostor pro chybu,“ řekl Dostál.

Takovým typem, jenž by šel do singl mixu hlava nehlava a umí rychle zastřílet, má být do budoucna Tomáš Mikyska, o jehož nominaci trenéři v Lenzerheide také uvažovali.

Ovšem odvahu našla ve čtvrtek na střelnici i Voborníková.

„Singl mix je specifický,“ říkala. „Při jiném závodě dorazíte na střelnici, snažíte se zvolnit a vydýchat, ale v singl mixu je to naopak. Jedete na plný céres až na podložku, protože není čas ztrácet čas. Z čehož často pramení chyby. Ale v trénincích jsem se tu snažila střílet stále rychleji a jsem ráda, že jsem to dnes přenesla do závodu.“

Tereza Voborníková na trati smíšené štafety dvojic na mistrovství světa v Lenzerheide.

Přesto ani po svém povedeném představení nevzala tuto disciplínu příliš na milost. „Opravdu jí pořád nepřicházím na chuť,“ ujistila. „Střelba mi nevadí, jenže trať je na mě strašně krátká a rychlá. Nemyslím, že mi singl mix sedí.“

Hornigovi se naopak líbí. „Je intenzivní, vždycky od začátku úseku totální doraz, nedá se moc taktizovat,“ popisoval jej.

Navíc Češi se na záludnosti této disciplíny snažili lépe připravit. „Letos jsme měli i speciální tréninky, při nichž přijíždíme na střelnici v maximálním tempu a kontaktně, abychom se mezi sebou víc hecovali,“ připomněl.

Efekt se zatím nedostavil.

„Den blbec,“ ulevil si.

Než vyjedou čeští reprezentanti v sobotu do štafet mužů a žen, naplánoval si: „O volném dni v pátek musím dát na střelnici pár položek, při kterých se zase srovnám.“