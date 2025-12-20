Rychlopalec Hornig: Stojka za 16 sekund je na hraně mezi kontrolou a rizikem

Přesto šlo o jeho druhou nejlepší pohárovou stíhačku kariéry, lépe se Hornigovi vedlo jen v březnovém Oslu, kde projel cílem jedenáctý.
A ta rychlopalba!
Obdobně jako ve sprintu udivoval.
První ležka za 20,5 sekundy. Na druhé byl sice rozvážnější, zato pak přišla stojka za 19,5 sekundy a druhá stojka dokonce za 16,5 sekundy, nejrychlejší ze všech biatlonistů.
Před závěrečnou položkou jste si řekl: Zkusím víc zariskovat a třeba to vyjde?
Ne, chtěl jsem ji odstřílet stejně jako předtím. Věřil jsem si, že to dám. Bohužel, byly z toho dvě chyby. Ale kdybych si tam dával trochu více na čas, možná by ta stojka dopadla ještě hůř, protože bych na ní stál dlouho a ve výsledku těch chyb mohlo být stejně nebo víc.
|
Hornig se dlouho držel s nejlepšími, ale v závěru chyboval. Stíhačku opanoval Botn
Víte, kam ty dvě chybné rány letěly? Byly daleko?
Ještě jsem analýzu neviděl. Ale o to už teď ani moc nejde. Největší radost mám, že se mi podařilo vynulovat obě ležky a navíc i relativně rychle. To byl dobře položený základ.
Vaše úvodní ležka byla za 20 sekund a poslední stojka dokonce za 16,5 sekundy. Což jsou skvělá čísla.
A to jsme si ještě říkali, že měření občas neodpovídá skutečnosti. Včera jsme podle videa počítali intervaly a vycházely nám položky ještě o kousek rychlejší. Hlavně mě těší, že mi vychází, co dělám v tréninku, že to zvládám i v závodě.
Jaký máte rekord v tréninku?
Když jsme se jednou hecovali, tak jsem z klidu zvládl stojku za 10 vteřin. Což je v závodě nemožné. Když pak jde o zátěžové položky, 16 vteřin je hodně moc dobré.
Takže jste se víceméně ocitl na hraně možného a rychleji už to v závodě ani nejde?
Potom záleží, co je ještě pod kontrolou a co už je riziko. Mezi tím se nachází strašně tenká hranice. Kdybych chtěl zastřílet ještě rychleji, už se dostávám do rizika.
Dnešních 16.5 sekundy tedy ještě bylo pod kontrolou?
Věřil jsem si na to. Ale bohužel, na tu danou chvíli v závodě už to asi bylo moc.
Každopádně v pátek jste měl celkově nejrychlejší střelbu ze všech a tentokrát třetí nejrychlejší. Nedávno jste říkal, že vaší nejoblíbenější vánoční pohádkou je Tajemství staré bambitky. V Le Grand-Bornand to naopak s nadsázkou vypadá, že máte skvělou novou bambitku.
To né a ani nedělám nic jinak. (směje se) Ale tady střelnice k rychlejší střelbě vybízí. Příjezd na ni je trochu snazší, poslední metry vedou z kopce, dá se vydýchat.
Na rozdíl od příjezdu do kopce v Hochfilzenu.
Právě. Navíc jsem měl štěstí, že jsem furt jezdil na přední stavy, tím víc se můžete vydýchat. Rychlá střelba je pak zvládnutelná. My jsme i předpokládali, že všichni dneska střelbu zrychlí – a ve většině příkladů se to potvrdilo.
|
Hornig gratuluje Zabystřanovi: Neskutečná bomba! A ta rychlopalba? Díky nové pažbě
Pomohla směrem k rychlejší střelbě i úprava pažby před sezonou?
Rozhodně. Výměna zásobníků u mě dělá hodně velký rozdíl v čase. Řekl bych, že dvě vteřiny na položku.
Dnes jste jezdil po trati v popředí závodu s Christiansenem, Laegreidem a dalšími velkými jmény. To je příjemné zjištění, když víte, že se kolem 6. místa držíte s takovými zvučnými jmény.
Jo a víceméně jsem byl schopný s nimi tempo držet, speciálně s Laegreidem jsem se potkával od startu opakovaně. Včera se mi nejelo ve sprintu nejlíp, naštěstí dneska jsem se cítil běžecky líp, tělo se snad rozjelo.
Přitom trať asi v 7 stupních nad nulou nebyla žádná lahůdka.
Přesto mi připadala o něco lepší než v pátek. Kopce byly rozhodně tvrdší, asi s nimi něco udělali. Najednou se v nich dalo o lyže zapřít mnohem víc, zatímco v pátek se noha při odrazu probořovala.
Startoval jste devátý, po ležkách jel pátý, nakonec jste v cíli dvanáctý, z čehož byste mohl být mírně zklamaný. Ale i tak to byla jedna z nejlepších stíhaček vaší kariéry.
Dvanácté místo je super, určitě ho beru, nemám důvod být z takového výsledku zklamaný. Samozřejmě, bylo i na víc, kdybych si to na poslední položce neodstřelil. Ale pořád je 12. místo velmi kvalitní výsledek.
Navíc v úchvatné atmosféře evokující Nové Město.
Podobá se třeba i Oberhofu a Ruhpoldingu. Opravdu je tu jen pár míst, kde diváci nejsou. Řešili jsme to i včera večer na poradě, když jsme vymýšleli, kde bychom chtěli dostávat informace o případných cvakách (úpravách miřidel). Shodli jsme se, že na trati je před střelbou jen jedno místo, kde se dá trenéra slyšet, jinde to možné není.
V neděli vás čeká hromadný závod. Bude ve stylu vydolovat ze sebe poslední zbytky sil, než se pojedete na Vánoce na pár dní zklidnit?
Přesně o tom bude, myslím, že pro úplně všechny. Nikdo už není čerstvý, všichni jsou unavení. Máme za sebou skoro měsíc závodění, což se na každém musí podepsat.
Je příjemné, že v závodě nepojedete sám, že se na něj budete připravovat s Michalem Krčmářem dva?
Určitě jsem rád, že Bimbovi (Krčmářovi) to vyšlo do masáku taky, moc mu ho přeju. Přál bych ho i Jonášovi Marečkovi, který je nyní druhým náhradníkem. Pokud pojedeme tři, bude to i důkaz, že jako tým se zvedáme. A doufám, že budeme ještě lepší.
Máte zprávy, že by ještě někdo mohl ze sestavy hromadného závodu vypadnout? Ve stíhačce nejel Ital Hofer.
Ale o tom víme, že v neděli startovat chce. Naopak možná nepojede Martin Uldal, ten snad ve Francii ani není. Musíme počkat do zítřka.
I ve stíhačce triumfoval Nor Botn. Co říkáte jeho úžasnému vzestupu v porovnání s minulou sezonou?
Už v předchozích letech potvrzoval, že je výborný běžec. Poslední dobou k tomu přidal i extrémně dobrá střelecká čísla. Když se to u Botna spojí, je z něj top závodník. Ostatní to s ním budou mít hodně těžké, aby ho ze žlutého čísla vysvlékli.