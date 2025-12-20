Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Rychlopalec Hornig: Stojka za 16 sekund je na hraně mezi kontrolou a rizikem

Tomáš Macek
  19:21
Francie mu sedí. Po dvou bezchybných položkách vleže odjížděl Vítězslav Hornig ze střelnice pátý, bojoval ve společnosti největších hvězd biatlonové branže. Ještě před závěrečnou stojkou byl v sobotní stíhačce v Le Grand-Bornand plně zapojen v bitvě o rozšířené pódium pro šest nejlepších. Dvě chyby jej však srazily pořadím, ve výsledkové listině se našel na dvanáctém řádku.
Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Le Grand Bornand.

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Le Grand Bornand. | foto: Český biatlon / Jaroslav Svoboda

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.
Vítězslav Hornig během stíhacího závodu v Le Grand Bornand.
Vítězslav Hornig na trati stíhacího závodu v Annecy
Spokojený Vítězslav Hornig a naopak velmi rozmrzelý Michal Krčmář po sprintu v...
30 fotografií

Přesto šlo o jeho druhou nejlepší pohárovou stíhačku kariéry, lépe se Hornigovi vedlo jen v březnovém Oslu, kde projel cílem jedenáctý.

A ta rychlopalba!

Obdobně jako ve sprintu udivoval.

První ležka za 20,5 sekundy. Na druhé byl sice rozvážnější, zato pak přišla stojka za 19,5 sekundy a druhá stojka dokonce za 16,5 sekundy, nejrychlejší ze všech biatlonistů.

Před závěrečnou položkou jste si řekl: Zkusím víc zariskovat a třeba to vyjde?
Ne, chtěl jsem ji odstřílet stejně jako předtím. Věřil jsem si, že to dám. Bohužel, byly z toho dvě chyby. Ale kdybych si tam dával trochu více na čas, možná by ta stojka dopadla ještě hůř, protože bych na ní stál dlouho a ve výsledku těch chyb mohlo být stejně nebo víc.

Hornig se dlouho držel s nejlepšími, ale v závěru chyboval. Stíhačku opanoval Botn

Víte, kam ty dvě chybné rány letěly? Byly daleko?
Ještě jsem analýzu neviděl. Ale o to už teď ani moc nejde. Největší radost mám, že se mi podařilo vynulovat obě ležky a navíc i relativně rychle. To byl dobře položený základ.

Vaše úvodní ležka byla za 20 sekund a poslední stojka dokonce za 16,5 sekundy. Což jsou skvělá čísla.
A to jsme si ještě říkali, že měření občas neodpovídá skutečnosti. Včera jsme podle videa počítali intervaly a vycházely nám položky ještě o kousek rychlejší. Hlavně mě těší, že mi vychází, co dělám v tréninku, že to zvládám i v závodě.

Jaký máte rekord v tréninku?
Když jsme se jednou hecovali, tak jsem z klidu zvládl stojku za 10 vteřin. Což je v závodě nemožné. Když pak jde o zátěžové položky, 16 vteřin je hodně moc dobré.

Vítězslav Hornig během stíhacího závodu v Le Grand Bornand.

Takže jste se víceméně ocitl na hraně možného a rychleji už to v závodě ani nejde?
Potom záleží, co je ještě pod kontrolou a co už je riziko. Mezi tím se nachází strašně tenká hranice. Kdybych chtěl zastřílet ještě rychleji, už se dostávám do rizika.

Dnešních 16.5 sekundy tedy ještě bylo pod kontrolou?
Věřil jsem si na to. Ale bohužel, na tu danou chvíli v závodě už to asi bylo moc.

Každopádně v pátek jste měl celkově nejrychlejší střelbu ze všech a tentokrát třetí nejrychlejší. Nedávno jste říkal, že vaší nejoblíbenější vánoční pohádkou je Tajemství staré bambitky. V Le Grand-Bornand to naopak s nadsázkou vypadá, že máte skvělou novou bambitku.
To né a ani nedělám nic jinak. (směje se) Ale tady střelnice k rychlejší střelbě vybízí. Příjezd na ni je trochu snazší, poslední metry vedou z kopce, dá se vydýchat.

Na rozdíl od příjezdu do kopce v Hochfilzenu.
Právě. Navíc jsem měl štěstí, že jsem furt jezdil na přední stavy, tím víc se můžete vydýchat. Rychlá střelba je pak zvládnutelná. My jsme i předpokládali, že všichni dneska střelbu zrychlí – a ve většině příkladů se to potvrdilo.

Hornig gratuluje Zabystřanovi: Neskutečná bomba! A ta rychlopalba? Díky nové pažbě

Pomohla směrem k rychlejší střelbě i úprava pažby před sezonou?
Rozhodně. Výměna zásobníků u mě dělá hodně velký rozdíl v čase. Řekl bych, že dvě vteřiny na položku.

Dnes jste jezdil po trati v popředí závodu s Christiansenem, Laegreidem a dalšími velkými jmény. To je příjemné zjištění, když víte, že se kolem 6. místa držíte s takovými zvučnými jmény.
Jo a víceméně jsem byl schopný s nimi tempo držet, speciálně s Laegreidem jsem se potkával od startu opakovaně. Včera se mi nejelo ve sprintu nejlíp, naštěstí dneska jsem se cítil běžecky líp, tělo se snad rozjelo.

Přitom trať asi v 7 stupních nad nulou nebyla žádná lahůdka.
Přesto mi připadala o něco lepší než v pátek. Kopce byly rozhodně tvrdší, asi s nimi něco udělali. Najednou se v nich dalo o lyže zapřít mnohem víc, zatímco v pátek se noha při odrazu probořovala.

Startoval jste devátý, po ležkách jel pátý, nakonec jste v cíli dvanáctý, z čehož byste mohl být mírně zklamaný. Ale i tak to byla jedna z nejlepších stíhaček vaší kariéry.
Dvanácté místo je super, určitě ho beru, nemám důvod být z takového výsledku zklamaný. Samozřejmě, bylo i na víc, kdybych si to na poslední položce neodstřelil. Ale pořád je 12. místo velmi kvalitní výsledek.

Vítězslav Hornig na trati sprintu v Le Grand Bornand.

Navíc v úchvatné atmosféře evokující Nové Město.
Podobá se třeba i Oberhofu a Ruhpoldingu. Opravdu je tu jen pár míst, kde diváci nejsou. Řešili jsme to i včera večer na poradě, když jsme vymýšleli, kde bychom chtěli dostávat informace o případných cvakách (úpravách miřidel). Shodli jsme se, že na trati je před střelbou jen jedno místo, kde se dá trenéra slyšet, jinde to možné není.

V neděli vás čeká hromadný závod. Bude ve stylu vydolovat ze sebe poslední zbytky sil, než se pojedete na Vánoce na pár dní zklidnit?
Přesně o tom bude, myslím, že pro úplně všechny. Nikdo už není čerstvý, všichni jsou unavení. Máme za sebou skoro měsíc závodění, což se na každém musí podepsat.

Je příjemné, že v závodě nepojedete sám, že se na něj budete připravovat s Michalem Krčmářem dva?
Určitě jsem rád, že Bimbovi (Krčmářovi) to vyšlo do masáku taky, moc mu ho přeju. Přál bych ho i Jonášovi Marečkovi, který je nyní druhým náhradníkem. Pokud pojedeme tři, bude to i důkaz, že jako tým se zvedáme. A doufám, že budeme ještě lepší.

Máte zprávy, že by ještě někdo mohl ze sestavy hromadného závodu vypadnout? Ve stíhačce nejel Ital Hofer.
Ale o tom víme, že v neděli startovat chce. Naopak možná nepojede Martin Uldal, ten snad ve Francii ani není. Musíme počkat do zítřka.

I ve stíhačce triumfoval Nor Botn. Co říkáte jeho úžasnému vzestupu v porovnání s minulou sezonou?
Už v předchozích letech potvrzoval, že je výborný běžec. Poslední dobou k tomu přidal i extrémně dobrá střelecká čísla. Když se to u Botna spojí, je z něj top závodník. Ostatní to s ním budou mít hodně těžké, aby ho ze žlutého čísla vysvlékli.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Chomutov vs. Frýdek-M.Hokej - 33. kolo - 20. 12. 2025:Chomutov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.02
  • 14.00
  • 120.00
Jihlava vs. SokolovHokej - 33. kolo - 20. 12. 2025:Jihlava vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • 8.00
  • 2.90
  • 1.65
Lazio vs. CremoneseFotbal - 16. kolo - 20. 12. 2025:Lazio vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.70
  • 1.45
  • 11.00
Zubří vs. Handball BrnoHázená - 16. kolo - 20. 12. 2025:Zubří vs. Handball Brno //www.idnes.cz/sport
Živě31:30
  • -
  • 100.00
  • 200.00
Ostrava vs. LiberecFlorbal - 14. kolo - 20. 12. 2025:Ostrava vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě4:4
  • 2.00
  • 5.49
  • 2.47
Tottenham vs. LiverpoolFotbal - 17. kolo - 20. 12. 2025:Tottenham vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 9.00
  • 3.30
  • 1.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně

Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili...

Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti...

Rychlopalec Hornig: Stojka za 16 sekund je na hraně mezi kontrolou a rizikem

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Le Grand Bornand.

Francie mu sedí. Po dvou bezchybných položkách vleže odjížděl Vítězslav Hornig ze střelnice pátý, bojoval ve společnosti největších hvězd biatlonové branže. Ještě před závěrečnou stojkou byl v...

20. prosince 2025  19:21

ONLINE: City slaví, Wolves opět bez bodu. Liverpool hraje s oslabeným Tottenhamem

Sledujeme online
Xavi Simons z Tottenhamu dostává červenou kartu.

Fotbalisté Chelsea v 17. kole anglické Premier League dohnali dvoubrankové manko a remizovali s Newcastlem 2:2. Manchester City porazil West Ham 3:0, Wolverhampton prohrál desátý zápas v řadě, když...

20. prosince 2025  13:25,  aktualizováno  19:07

Zlín posílil Jugas, vrací se po osmi a půl letech. Dodá kvalitu i charakter, věří kouč

Posila zlínských fotbalistů Jakub Jugas.

Fotbalový obránce Jakub Jugas se po osmi a půl letech vrací do Zlína. Bývalý český reprezentant, který dosud působil v Cracovii Krakov, podepsal s ligovým nováčkem smlouvu na dva a půl roku.

20. prosince 2025  17:56

Jasná odpověď na první zaváhání. Hradec vzdoroval Nymburku jen do poločasu

Nymburský basketbalista SirJabari Rice smečuje v utkání s Hradcem Králové.

Týden po první ligové porážce od Pardubic zdolali basketbalisté Nymburka v 17. kole nejvyšší soutěže Hradec Králové 108:79. V poločase byl stav utkání mezi prvním a posledním 46:42, ale třetí...

20. prosince 2025  17:17

Rozhodly milimetry a cílová fotografie. Maděrová skončila v Davosu těsně druhá

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila druhá v paralelním slalomu Světového poháru v Davosu, premiérové vítězství jí těsně uteklo. O výsledku její finálové jízdy s Italkou Elisou Caffontovou musela...

20. prosince 2025  15:49,  aktualizováno  16:31

Prostředníček do úst. Gesto hokejového provokatéra pobouřilo švédské fanoušky

Hokejista Robina Kovacs.

Ve švédské hokejové lize došlo k málokdy vídané provokaci. Utkání mezi Linköpingem a Djurgaardenem, které domácí vyhráli 3:1, zastínilo gesto švédského útočníka Robina Kovacse. Při odchodu do kabin...

20. prosince 2025

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

20. prosince 2025

Hornig se dlouho držel s nejlepšími, ale v závěru chyboval. Stíhačku opanoval Botn

Vítězslav Hornig na trati stíhacího závodu v Annecy

Další umístění v elitní desítce měl velmi blízko, na poslední střelecké položce ale dvakrát minut. Vítězslav Hornig nakonec zakončil stíhací závod Světového poháru na 12. místě, z českých biatlonistů...

20. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  15:58

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté na trati stíhacího závodu v Le Grand Bornand

Světový pohár v biatlonu pokračuje třetí zastávkou. Tentokrát se bude zápolit ve francouzském středisku Le Grand Bornand v blízkosti jezera a stejnojmenného města Annecy. Předvánoční víkend nabídne...

20. prosince 2025  15:56

Liberec se dere vzhůru a chce úspěch. Udrží přes zimu tým pohromadě?

Liberecký Raimonds Krollis slaví gól v utkání se Slováckem.

O sedm bodů víc a o čtyři příčky výš než loni. Fotbalový Liberec prožil v nejvyšší soutěži nejlepší podzim za posledních pět let. Fanoušci teď napjatě očekávají, jestli Slovan udrží své opory, nebo...

20. prosince 2025  15:42

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

20. prosince 2025  14:36

Zabystřan další úspěch ve Val Gardeně nepřidal, ve sjezdu skončil mimo body

Jan Zabystřan během sjezdu ve Val Gardeně.

Jan Zabystřan ve sjezdu Světového poháru ve Val Gardeně nebodoval, obsadil až 43. místo. Den po svém senzačním vítězství v superobřím slalomu tak český lyžař další úspěšný výsledek nepřidal. Vyhrál...

20. prosince 2025  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.