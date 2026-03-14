Bláznivý extrém. Hornig o estonské větrné loterii: To jsem snad ještě nezažil

Jak popsat, co se dnes na střelnici v Otepää dělo?
Bláznivé. To je asi nejvýstižnější popis. Přemýšlel jsem, jestli jsem vůbec někdy takhle šílené podmínky zažil, třeba v Oberhofu, ale nejsem si jist. Dnešek byl opravdu extrém. Šlo jen o to, co kdo chytí na střelnici za podmínky.
Přičemž i světové hvězdy měly položky za tři nebo za čtyři.
Jakmile přišel poryv, nedalo se s tím nic dělat. Buď musíte stát a čekat, nebo to odpálit a jít na trestná kola. Poryvy byly natolik silné, že když do nás foukly, vytáhly zbraň skoro o celý jeden terč vedle.
S biatlonisty v Otepää cloumal vítr. Karlík vylepšil maximum, vyhrál úkaz Laegreid
Zvažoval jste tedy, jestli čekat nebo riskovat?
Zkoušel jsem si to už i na nástřelu a pak jsem si řekl, že spíš zkusím čekat, až poryv přestane. Na první stojce mě to sice trochu sfouklo, ale tři rány jsem do terčů dokázal dostat. Nakonec to čekání asi bylo lepší.
Bavil jste se i s dalšími biatlonisty, co dnešním podmínkám říkali?
Jo, všichni tvrdili, že byly opravdu bláznivé a že něco takového nepamatují. Když má vítr občas 30 km/h, je to fakt hodně. Často je to na střelnicích tak, že vítr nefouká až tak moc kolem palebné čáry, ale spíš až dál v prostoru střelnice. Zato dnes vanul víc po palebné čáře a ještě nám foukal do těla a do zbraně a hýbal s ní.
Na základě minulých i současných zkušeností nejspíš s větrem v Otepää budete muset pravidelně počítat, že?
Jo, tady to tak je. Okolí není zrovna kopcovité, takže tu vítr bude proudit asi docela rychle. Před osmi lety na dorosteneckém mistrovství světa to tady bylo podobné. A stejné pocity měl loni Mikuláš Karlík na IBU Cupu. Prostě s podobnými podmínkami musíme počítat i pro příští mistrovství světa.
Takže když tentokrát Nor Laegreid vyhrál s 19 sestřelenými terči z dvaceti, byl to mimořádný výkon. I když první stav tu nástrahy větru možná přece jen trochu omezuje.
Je to možné, ale zastřílet v tomhle závodě za jedna, je opravdu něco. Na dalších místech už byla jen jedna dvojka (Američan Wright), pár trojek a jinak v součtu samé čtyřky, pětky, šestky a hůř. Laegreidova jednička je obrovský výkon.
Běžecky se ještě minulý týden v Kontiolahti zdálo, že po nemoci se teprve rozjíždíte. Ale v Otepää už to vypadá lépe.
To jo. Ale už i v Kontiu, když jsem viděl časy, byl jsem z nich docela pozitivně překvapený. Čekal jsem, že budu mít běh horší. Tady v Otepää mě ve sprintu běh příjemně překvapil a také ve stíhačce byla má běžecká ztráta na tomhle mokrém sněhu docela dobrá.
O jakou nemoc předtím šlo?
Nějaká krátká viróza, která se snad podchytila včas. Když se mi minulé pondělí ozvala, shodli jsme se s Ondrou Moravcem, že by nebylo dobré, abych do Kontia s týmem odjížděl. Další den jsem šel na krevní testy, které ukázaly, že nějaká viróza v mém těle skutečně proběhla. Ve středu jsme potom udělali kontrolní CRP test, ve čtvrtek další kontrolní krev, načež mi Libor Vítek i Jana Kociánová (týmoví lékaři) řekli, že už není rizikem pro tým, když za ostatními do Kontia odcestuji – a že by se nebáli toho, abych masák zkusil.
Vzhledem k podmínkám i k předchozí nemoci tedy bilanci 9. a 15. místo v Otepää berete?
Jasně. I šestnácté místo v masáku v Kontiolahti mě docela příjemně překvapilo. Se svým vystoupením ve třetím trimestru jsem zatím spokojený.
Krčmář nechal o své kariéře rozhodnout manželku. A říká: Vpřed mě žene Jacquelin
Polepšil jste si v celkovém pořadí Světového poháru, jste nyní sedmnáctý. I z takového umístění máte radost?
Určitě. Trošku jsem byl nesvůj z předchozího průběhu sezony, kdy se pořád mé výsledky motaly kolem dvacátého místa a chybělo tam víc takových, které by mě opravdu potěšily. Snad jen 9. místo z Annecy a 11. místo v Oberhofu, na které jsem ve stíhačce skočil z 39. místa po sprintu. Zato teď jsem si za tři poslední závody náladu spravil. A doufám, že stále nekončím. Ještě mě tady čeká singl mix s Terkou Voborníkovou a potom celé Oslo.
To je poněkud nečekané, že místo smíšené štafety jedete singl mix, který je jakousi prokletou českou disciplínou. Jaký k němu máte vztah?
Nevadí mi ho jezdit. Ovšem tady v Otepää půjde o hodně přísný závod. Ten okruh je víceméně výjezd a sjezd na střelnici s jedním krátkým sjezdíkem uprostřed. Takže běžecky půjde o extrémně náročnou trať, navíc v kombinaci se zdejší obtížnou střelnicí, protože podle předpovědi má zase foukat.