Bláznivý extrém. Hornig o estonské větrné loterii: To jsem snad ještě nezažil

Tomáš Macek
  19:33
Vítr na střelnici v Otepää učinil ze stíhacího závodu biatlonistů vabank hru, při které bylo ran mimo terče i od závodníků světové špičky tolik, až se tomu číslu nechtělo věřit. Vítězslav Hornig zapsal celkem šest chyb a cílem projel coby nejlepší z Čechů na patnáctém místě.
Fotogalerie3

Vyčerpaný Vítězslav Hornig v cíli stíhacího závodu v Otepää | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Jak popsat, co se dnes na střelnici v Otepää dělo?
Bláznivé. To je asi nejvýstižnější popis. Přemýšlel jsem, jestli jsem vůbec někdy takhle šílené podmínky zažil, třeba v Oberhofu, ale nejsem si jist. Dnešek byl opravdu extrém. Šlo jen o to, co kdo chytí na střelnici za podmínky.

Přičemž i světové hvězdy měly položky za tři nebo za čtyři.
Jakmile přišel poryv, nedalo se s tím nic dělat. Buď musíte stát a čekat, nebo to odpálit a jít na trestná kola. Poryvy byly natolik silné, že když do nás foukly, vytáhly zbraň skoro o celý jeden terč vedle.

Zvažoval jste tedy, jestli čekat nebo riskovat?
Zkoušel jsem si to už i na nástřelu a pak jsem si řekl, že spíš zkusím čekat, až poryv přestane. Na první stojce mě to sice trochu sfouklo, ale tři rány jsem do terčů dokázal dostat. Nakonec to čekání asi bylo lepší.

Bavil jste se i s dalšími biatlonisty, co dnešním podmínkám říkali?
Jo, všichni tvrdili, že byly opravdu bláznivé a že něco takového nepamatují. Když má vítr občas 30 km/h, je to fakt hodně. Často je to na střelnicích tak, že vítr nefouká až tak moc kolem palebné čáry, ale spíš až dál v prostoru střelnice. Zato dnes vanul víc po palebné čáře a ještě nám foukal do těla a do zbraně a hýbal s ní.

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Otepää

Na základě minulých i současných zkušeností nejspíš s větrem v Otepää budete muset pravidelně počítat, že?
Jo, tady to tak je. Okolí není zrovna kopcovité, takže tu vítr bude proudit asi docela rychle. Před osmi lety na dorosteneckém mistrovství světa to tady bylo podobné. A stejné pocity měl loni Mikuláš Karlík na IBU Cupu. Prostě s podobnými podmínkami musíme počítat i pro příští mistrovství světa.

Takže když tentokrát Nor Laegreid vyhrál s 19 sestřelenými terči z dvaceti, byl to mimořádný výkon. I když první stav tu nástrahy větru možná přece jen trochu omezuje.
Je to možné, ale zastřílet v tomhle závodě za jedna, je opravdu něco. Na dalších místech už byla jen jedna dvojka (Američan Wright), pár trojek a jinak v součtu samé čtyřky, pětky, šestky a hůř. Laegreidova jednička je obrovský výkon.

Běžecky se ještě minulý týden v Kontiolahti zdálo, že po nemoci se teprve rozjíždíte. Ale v Otepää už to vypadá lépe.
To jo. Ale už i v Kontiu, když jsem viděl časy, byl jsem z nich docela pozitivně překvapený. Čekal jsem, že budu mít běh horší. Tady v Otepää mě ve sprintu běh příjemně překvapil a také ve stíhačce byla má běžecká ztráta na tomhle mokrém sněhu docela dobrá.

Vítězslav Hornig se v cíli stíhacího závodu v Otepää zdraví s Mikulášem Karlíkem.

O jakou nemoc předtím šlo?
Nějaká krátká viróza, která se snad podchytila včas. Když se mi minulé pondělí ozvala, shodli jsme se s Ondrou Moravcem, že by nebylo dobré, abych do Kontia s týmem odjížděl. Další den jsem šel na krevní testy, které ukázaly, že nějaká viróza v mém těle skutečně proběhla. Ve středu jsme potom udělali kontrolní CRP test, ve čtvrtek další kontrolní krev, načež mi Libor Vítek i Jana Kociánová (týmoví lékaři) řekli, že už není rizikem pro tým, když za ostatními do Kontia odcestuji –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a že by se nebáli toho, abych masák zkusil.

Vzhledem k podmínkám i k předchozí nemoci tedy bilanci 9. a 15. místo v Otepää berete?
Jasně. I šestnácté místo v masáku v Kontiolahti mě docela příjemně překvapilo. Se svým vystoupením ve třetím trimestru jsem zatím spokojený.

Polepšil jste si v celkovém pořadí Světového poháru, jste nyní sedmnáctý. I z takového umístění máte radost?
Určitě. Trošku jsem byl nesvůj z předchozího průběhu sezony, kdy se pořád mé výsledky motaly kolem dvacátého místa a chybělo tam víc takových, které by mě opravdu potěšily. Snad jen 9. místo z Annecy a 11. místo v Oberhofu, na které jsem ve stíhačce skočil z 39. místa po sprintu. Zato teď jsem si za tři poslední závody náladu spravil. A doufám, že stále nekončím. Ještě mě tady čeká singl mix s Terkou Voborníkovou a potom celé Oslo.

To je poněkud nečekané, že místo smíšené štafety jedete singl mix, který je jakousi prokletou českou disciplínou. Jaký k němu máte vztah?
Nevadí mi ho jezdit. Ovšem tady v Otepää půjde o hodně přísný závod. Ten okruh je víceméně výjezd a sjezd na střelnici s jedním krátkým sjezdíkem uprostřed. Takže běžecky půjde o extrémně náročnou trať, navíc v kombinaci se zdejší obtížnou střelnicí, protože podle předpovědi má zase foukat.

Tipsport - partner programu
Ottawa vs. AnaheimHokej - - 14. 3. 2026:Ottawa vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.10
  • 8.00
  • 30.00
Chelsea vs. NewcastleFotbal - 30. kolo - 14. 3. 2026:Chelsea vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.00
  • 3.40
  • 1.60
Arsenal vs. EvertonFotbal - 30. kolo - 14. 3. 2026:Arsenal vs. Everton //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 2.20
  • 10.00
Hamburg vs. Kolín nad RýnemFotbal - 26. kolo - 14. 3. 2026:Hamburg vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.60
  • 1.75
  • 3.90
Oviedo vs. ValenciaFotbal - 28. kolo - 14. 3. 2026:Oviedo vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.30
  • 4.20
  • 17.00
Angers vs. NiceFotbal - 26. kolo - 14. 3. 2026:Angers vs. Nice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.20
  • 2.25
  • 2.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14. března 2026  19:55

Bláznivý extrém. Hornig o estonské větrné loterii: To jsem snad ještě nezažil

Vyčerpaný Vítězslav Hornig v cíli stíhacího závodu v Otepää

Vítr na střelnici v Otepää učinil ze stíhacího závodu biatlonistů vabank hru, při které bylo ran mimo terče i od závodníků světové špičky tolik, až se tomu číslu nechtělo věřit. Vítězslav Hornig...

14. března 2026  19:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

