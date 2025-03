„Už předtím pro mě byla sezona celkově dobrá, a i kdyby se mi tu nic nepovedlo, můj pohled na ni by to nezměnilo,“ vyprávěl nejlepší z českých mužů. „Ale jsem rád, že i poté, co jsem Pokljuku musel vynechat, jsem se vrátil do pozic, kde jsem předtím skončil.“

Povězte, kolik tréninků jste kvůli narození dcery vypustil?

Vlastně jen jeden. Minulý čtvrtek jsem ještě stihl odtrénovat a pár hodin na to jsme jeli do porodnice. Zato den poté, co se Rozárka narodila, jsem byl pro trénink emočně prázdný, jak na mě všechny ty události dolehly. Stoupl jsem si tehdy na lyže a po 20 minutách jsem z nich musel zase slézt, protože jsem prostě trénovat nemohl. Jak se říká, že jedete i na adrenalinu, tak v tu chvíli mi adrenalin došel a musel jsem si den odpočinout. Jinak jsem ale zvládal trénovat denně.

V Jablonci?

Ne ne, jezdil jsem do Vrchlabí, beze zbraně. Mají tam pořád nasněžené tratě a starají se o ně hodně dobře, takže trénink byl kvalitní.

Vítězslav Hornig odjíždí ze střelnice ve stíhacím závodě na Holmenkollenu.

Řekl byste, že vás narození dcery i směrem ke sportovním výkonům pozitivně nabilo? Nebo jde o dva různé světy?

Nabilo mě, samozřejmě. Během pátečního sprintu jsem si tady na Rozárku i vzpomněl, že jsem získal zase o motivaci navíc, pro koho mohu biatlon dělat.

Jaký byl tedy na Holmenkollenu váš návrat do závodů?

Úplně pohodový ne. Vždycky se mi stává, že v prvním závodě po pauze nemám ze sebe nejlepší pocit, ale potom se zase nějakým způsobem chytnu. A opravdu. Dnes jsem se ve stíhačce cítil o dost líp než ve sprintu, i když už tu mám jeden závod v nohách.

Přitom cítit se dobře na zdejším hodně rozoraném měkkém sněhu není právě jednoduché.

Určitě ne. Na druhou stranu, podmínky byly o hodně lepší než při trénincích, kdy jsme opravdu hrabali po kotníky a v extrémně pomalém sněhu to vážně nejelo. Na závody jsou naopak tratě ještě připravené dobře a pod nohama nakonec docela odjíždí.

Střelba tu v mužských závodech dělala velké problémy i mnohým elitním biatlonistům. Může být na vině skutečnost, že přijíždíte na střelnici unavenější než obvykle?

Může, i vzhledem k tomu, že jde o konec sezony, že jsme na konci trimestru a že tady jedeme trojdenku. To vše se sčítá. Zároveň však je jedním z faktorů také vítr, který tu po obědě bývá trochu silnější než později na závody holek, kdy se naopak uklidňuje. Třeba na druhé položce jsem dnes přecvakával (mířidla) na druhou stranu, protože vítr se úplně otáčel.

Vítězslav Hornig a Michal Krčmář se zdraví za cílem stíhacího závodu v Oslu.

Takže konečná střelecká bilance za 2 je ve stíhačce velmi dobrým výsledkem?

Velmi dobrým by byla nula nebo za jedna. Ta dvojka je taková, že se svou momentální úrovní běhu s ní ještě dokážu zajet dobrý výsledek, i když taková střelba určitě není super.

Přesto, má umístění na hraně desítky při pohárovém finále a navíc na legendárním Holmenkollenu v sobě i jakési zvláštní kouzlo?

Určitě. Holmenkollen sám o sobě je speciálním místem pro každého lyžaře a biatlonistu, se zvláštním nádechem. Atmosféra podél trati je výborná, protože fanoušků dorazilo i kvůli loučení Johannese ještě víc než na zdejší svěťáky v minulosti. Na druhou stranu letos už se mi povedlo být třikrát do desítky, a takové umístění pro mě znamená ještě o něco víc.