Hornig: Jsem rád, že jsem se nesesypal. Umístění beru všemi deseti

Máte tedy důvod ke spokojenosti?

Patnácté místo určitě beru všemi deseti. Na druhou stranu jsem si dneska ještě lepší výsledek odstřelil na první položce. Což v tomhle kontextu zamrzí.

Co se tedy stalo na první ležce, kde jste minul hned dva terče?

Celá ta položka byla napravo na tři hodiny na kalibru. Takže mohlo být hůř i líp, protože na zdejších terčích někdy takové rány spadnou a někdy ne. Nejspíš jsem v danou chvíli špatně vyhodnotil vítr, možná se trochu otočil a stáhl mi rány doprava. Před další položkou jsem na to zareagoval a už byly rány dobré.

Zato po té úvodní ležce jste byl na sebe nejspíš hodně naštvaný, ne?

Trošku jsem si zanadával, protože se mi letos stalo už poněkolikáté, že jsem první položku nezvládl.

Tušíte proč?

Nevím, možná si při ní na sebe vytvářím tlak, že se potřebuju držet v pořadí. Ale jsem rád, že jsem se pak nesesypal jako letos v Anterselvě, kde jsem stíhačku nezvládl, udělal v ní spoustu strašných chyb a propadl se skoro až mimo body (ze 6. na 35. místo). Tentokrát jsem rád, že jsem se třemi nulami vrátil dopředu a v posledním kole bojoval i s Norem Uldalem, i když v cílovém kopci byl lepší než já.

Vítězslav Hornig SP 2024/25 - nejlepší výsledky 5. místo – Ruhpolding - vytrvalostní závod

7. místo – Anterselva -

sprint

9. místo – Ruhpolding -

hromadný závod

15. místo – Kontiolahti - hromadný závod

15. místo – Nové Město -

sprint

15. místo – Nové Město -

stíhací závod

Po první položce z vás tedy spadl tlak?

To zase úplně ne. Sice jsem ani se dvěma chybami až tak moc nepropadl, pořád jsem byl čtyřiadvacátý, ale nebezpečně se ke mně začaly přibližovat pozice, na kterých už být nechci. Posouvat se dopředu je potom těžké. S nulou na druhé ležce jsem si polepšil jen o tři místa. Věděl jsem, že se moc nekrouží a že mám šanci už jen s nulama. A zaplaťpánbůh jsem dal tři za sebou.

Velmi teplé novoměstské počasí, až 16 stupňů, vám problémy nedělalo?

Byl jsem z něj před startem nejistý, ale musím říct, že loni v Americe bylo teplo mnohem horší. Teploty tam sice měli podobné, ale tady se vzduch trochu hýbe větrem, proto není na trati vedro až tak hrozné.

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Novém Městě na Moravě.

Dalším kvalitním umístěním jste si zároveň víceméně pojistil start v hromadném závodu na Pokljuce, jste celkově v poháru dvacátý. Výběrový závod pro 30 nejlepších by vám tedy na rozdíl od šampionátu v Lenzerheide neměl uniknout.

Pořád se může stát cokoliv, ale na Pokljuce už předtím pojedeme jen jeden vytrvalostní závod a polštář na 25. místo mám teď dost velký. Navíc tu nejsou Guigonnat, Christiansen a Rastorgujevs, kteří by mohli zezadu zlobit, kdyby dobře zajeli. Tak doufám, že o masák na Pokljuce nepřijdu a budu si ho moci zase užít.

Start v něm je zároveň důkazem, že letos patříte do širší světové špičky. Jaký je to pocit?

Parádní, mnohem lepší než loni, kdy jsem měl i s nulou problém dostat se ze sprintu do stíhačky. Jsem rád, že se mi takový posun podařilo udělat a že jsem mohl i tady v Novém Městě dělat divákům mými výsledky radost, protože patnácté místo v téhle konferenci je v mých očích opravdu kvalitní výsledek.

V Novém Městě zbývá ještě nedělní štafeta. Co od ní očekáváte?

Mám ji rád, protože jde o kontaktní a zároveň týmový závod s napětím od začátku do konce. Věřím, že náš tým má na to umisťovat se ve štafetě mezi těmi lepšími. Dokázali jsme si to šestým místem v Lenzerheide a chceme to potvrdit také tady.