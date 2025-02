Hornig před sprintem: Česká jednička? To označení strašně nemám rád

Bö zaútočí na rekord, Samuelsson se dočkal kritiky Krčmář: Se štafetovou medailí se cítím lehčí a uvolněnější Norská hvězda Johannes Thingnes Bö během štafet v Anterselvě. Johannes Bö se může osamostatnit v čele historických tabulek světových šampionátů. Stačí mu k tomu „maličkost“ – aby sprint vyhrál. Dosud má z MS na kontě 20 zlatých medailí (10 individuálních a 10 ze štafet), 13 stříbrných a 5 bronzových. O rekord v počtu titulů se dělí se svým krajanem Ole Einarem Björndalenem. Po čtvrté hodině odpolední už tato slova nemusí platit. Na rozdíl od ostatních zemí se čtyřčlennou kvótou na startu, bude Norů startovat dokonce šest. Pátého účastníka jim zajistilo nové pravidlo, že země s pěti a více závodníky v elitní patnáctce SP dostává jedno místo navíc. A navrch pojede Sturla Holm Laegreid jako obhájce titulu. Přesto se do norského výběru nevešel Vetle Christiansen, bronzový z Nového Města 2024. Zmíněné nové pravidlo se příliš nezamlouvá Švédovi Sebastianu Samuelssonovi. „Ano, Norové jsou nejlepší, přesto jsme měli o této změně víc diskutovat, když i další velmoci jako Francie mohou mít jen čtyři závodníky.“ U kolegů podporu nenašel. Ital Tommaso Giacomel reagoval: „Chci mít na startu všechny nejlepší biatlonisty.“ Také Francouz Eric Perrot tvrdí: „Navýšení norské kvóty je správné.“ A Nor Endre Strömsheim si rýpl: „Pokud se Samuelsson bojí velké konkurence, je to jeho problém.“ VZPOMÍNKA NA MS V NOVÉM MĚSTĚ. Francouzi Julia Simonová, Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet a Justine Braisazová-Bouchetová se radují z vítězství ve smíšené štafetě na MS. Quentin Fillon Maillet, jenž byl členem vítězné francouzské smíšené štafety na MS 2024 v Novém Městě, těžce nesl, že letos jej trenéři do zahajovacího závodu nevybrali, přednost dostali Eric Perrot a Emilien Jacquelin. „Myslím, že bych si od vedení týmu zasloužil více ohledu. Úspěchům štafety jsem v minulosti obětoval i individuální ambice,“ pronesl. Kouč Simon Fourcade namítal: „Šlo o těžkou volbu. Řídili jsme se celkovým pořadím poháru.“ Ve sprintu si Fillion Maillet může spravit chuť. Po smíšené štafetě dostal Němec Philipp Nawrath na hotelu dort k jeho 32. narozeninám, na kterém hořely tři prskavky. Šéfkuchař německého týmu Christian Schlösser mu zároveň sdělil: „Tohle je zlatý dort se zlatým prachem. Měl by tě inspirovat.“ Nawrath dojel loni v Lenzerheide třetí v pohárovém sprintu a na 11. místě je nyní nejlepším Němcem v SP. „Po zlomení štafetové kletby půjdu i do sprintu mnohem uvolněnější,“ ujistil. Němci předtím čekali na další medaili ze smíšené štafety od roku 2019. Z GALERIE ŠAMPIONŮ SPRINTU. Zleva Martin Fourcade, Martin Ponsiluoma, Sturla Laegreid Už je to dávno, co se některému biatlonistovi povedlo obhájit světové zlato ze sprintu. V roce 2007 to dokázal Ole Einar Björndalen. Z posledních deseti šampionů budou v Lenzerheide na startu poslední tři. Ti ostatní už ukončili kariéru, nebo mají zákaz startu (Rus Alexander Loginov). Kdo tedy sprinty na MS ovládl? 2012: M. Fourcade (Fr.), 2013: Svendsen (Nor.), 2015: J. Bö (Nor.), 2016: M. Fourcade (Fr.), 2017: Doll (Něm.), 2019: J. Bö (Nor.), 2020: Loginov (Rus.), 2021: Ponsiluoma (Švéd.), 2023: J. Bö (Nor.), 2024: Laegreid (Nor.). Nejlepším českým umístěním ve sprintu mužů na vrcholných akcí je olympijské stříbro Michala Krčmáře z Pchjongčchangu 2018. Povzbuzen stejnou medailí ze smíšené štafety před sprintem v Lenzerheide říká: „Na datech ze štafety se nedá stavět, individuální klání bývají jiná. Ovšem se štafetovou medailí se teď cítím lehčí, uvolněnější. Půjdu do toho naplno a jak dopadnu, o tom rozhodnou i soupeři. Říkat, že mým cílem je první desítka, patnáctka, nebo dvacítka nemá smysl.“