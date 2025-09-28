Tušil jste před rokem touto dobou, k jak skvělé sezoně máte nakročeno?
Ne, vůbec. Na letní mistrovství světa jsem se nedostal, protože jsem kvůli nemoci chyběl na soustředění, kde se o nominaci rozhodovalo. Takže jsem absolvoval jen mistrovství republiky v Letohradě. Zaplaťpánbůh se mi celkem povedlo, ale vlastně jsem vůbec nevěděl, co čekat. Něco malinko ukázaly nominační závody na posledním kempu před svěťákem. Tam jsem viděl, že jsem běžecky schopný se držet s ostatními. Ale celý potenciál ukázala až sezona.
Dalo se během ní udělat něco jinak, ještě lépe?
Nemyslím si. Já jsem hlavně rád, že jsem celou sezonu zvládl ve zdraví, protože i to mě poslední roky trošku limitovalo. Ať už covid, se kterým jsem se potkal dvakrát, tak nějaké mezivánoční nachlazení. Nezní to jako extra velký zásah, ale tělo s tím bojuje, nemůže správně trénovat, regenerovat, a pak se to podepisuje na závodech.
A dá se z té sezony něčím použit?
Určitě v přístupu na vrcholné akci. V Lenzerheide mě trošku svázal ten okamžik. Že to je mistrovství světa a jak mám zatím sezonu rozjetou… Tam jsem to podle mě nezvládl v hlavě.
Takže pracujete na tom, aby se to už neopakovalo?
Hodně jsme o tom s trenéry mluvili, ať už bezprostředně po mistrovství světa, po sezoně, i teď během přípravy. Třeba při tréninku se s Ondrou Moravcem snažíme ten samotný trénink vztáhnout k tomu, jak by člověk fungoval a trénoval na vrcholné akci.
Asi málokdo má tolik zkušeností s přípravou na vrcholné akce jako právě Moravec.
Snažím se Ondrovi předávat pocity, které jsem měl během šampionátu, Ondra mi na to dává zpětnou vazbu, jak to v té chvíli viděl on, a bavíme se o tom. Ale výsledky uvidíme zase až v zimě.
Našel byste v sezoně nějaký okamžik, který vás ještě teď žere?
To musím chvíli popřemýšlet… Asi štafeta v Novém Městě na Moravě. Byl to závod před domácími fanoušky a já ho vyloženě nezvládl. Jestli si dobře vzpomínám, byl jsem na trestném kole. Strašně mě to mrzelo. A chci hrozně ocenit přístup fanoušků po závodě, protože tam nebyla žádná kritika, ale podpora ze všech tribun. V tu chvíli mi to strašně pomohlo.
A naopak vaše top tři nejlepší momenty sezony?
Tak číslo jedna je narození Rozárky. To bude už navždycky nejlepší okamžik téhle sezony. Hned v závěsu ale je medaile z mistrovství světa, to jednoznačně. A pak páté místo v Ruhpoldingu. Byl to můj první výsledek v top desítce a hned jsem šel na květinový ceremoniál. Tomu furt nevěřím, že se to stalo.
Když se vrátíme k tomu světovému stříbru, jak se za ním s odstupem koukáte?
Je to pořád trošku nepopsatelné. Když si vzpomenu, co se ten den všechno stalo – všechno se prostě sešlo správně. Ta euforie se těžko převádí do slov.
Kam jste si medaili pověsil?
Nemám ji pověšenou, je schovaná v krabičce, v takovém látkovém boxu. Tak doufám, že tam nebude sama a že se k ní v dalších sezonách nějaká přidá.
Jste 20. nejlepší závodník Světového poháru, medailista z mistrovství světa, jaké ale vlastně byly vaše biatlonové začátky?
Odehrávaly se v Jilemnici. Bylo mi myslím deset let, když jsem tak začal koketovat s biatlonem. Tehdy to ale vůbec nebyl sport číslo jedna. V úterý jsem měl trénink lyžování, pak rovnou fotbalový trénink, ve středu biatlon a ve čtvrtek zase lyžování s fotbalem. Biatlon převážil až někdy s přechodem do dorostu.
Co rozhodlo zrovna o něm?
Asi že mě bavil nejvíc. Běh na lyžích mám rád, ale v těch dobách, kdy jsem ho dělal, to bylo celkem nudné. Přijeli jsme na závod a věděli jsme, jak dopadne. První tři místa byla jasná, šlo jen o to, jak se na nich porovnají.
Pamatujete si svůj první biatlonový závod?
Moc dobře! To byl letní Český pohár v Praze na Barrandově. Měl jsem za sebou možná jeden dva tréninky, kde se střílelo, a hned jsem jel na závody. Trať byla v areálu školy a závod byl na jednu střeleckou položku, ještě se vzduchovkou. A já měl nějakou, která se musela nabíjet po jedné diabolce, takže po každé ráně. Netrefil jsem ani jeden terč.
Předpokládám, že jste nevyhrál.
Ne, to ne. (směje se) V těch letních závodech, kde se běhalo, jsem nikdy nebyl nějak extra dobrý. Vždy mě to víc bavilo v zimě.
Neměl jste někdy období, kdy jste chtěl s biatlonem seknout?
Občas ano, ale poslední sezona v žácích se mi povedla tak, že jsem si vyjel zařazení do Sportovního centra mládeže v Jilemnici, kde byla dobrá podpora ze strany svazu, takže jsem mohl jezdit na všechna soustředění. Že má biatlon cenu, jsem si ujasnil asi v roce 2016, kdy se mi podařilo nominovat na olympiádu mládeže v Norsku. Tak to jsem si říkal, že bych u toho asi chvíli zůstat měl.
Taková velká akce asi dokáže začínajícího sportovce namotivovat.
Přesně tak. Měl jsem štěstí, že to bylo v Lillehammeru, kde to bylo moc hezky zorganizované. O rok později byl Evropský olympijský festival mládeže Turecku, to už zas taková sláva nebyla. Biatlonový areál byl hodinu cesty autobusem na náhorní plošině, kde vůbec nic nebylo, jen dva baráky. V Lillehammeru to bylo úplně něco jiného. Když jsem tam byl, tak jsem si prostě chtěl zkusit i tu velkou olympiádu.
No a teď si ji vyzkoušíte.
To ještě není jasné!
Dobře, tak změňme téma, abychom to nezakřikli. Na jaké pozici jste hrál fotbal?
Vyzkoušel jsem vlastně úplně všechny. Vždycky mě to hodně bavilo v obraně. Ještě před pár lety jsem chodil hrát za chlapy tady u nás do Sokola Roztoky. Tam jsme se sešli s bráchou, který hrál na stoperovi a já na kraji, a celkem jsme si zvládli vyhovět. Ale potom, co jsem si prošel pár svalovými zraněními, už radši nehraju.
Ale kdybyste s biatlonem přestal, angažmá v Roztokách byste asi měl jisté.
I teď když jsem doma, tak s nimi jezdím na zápasy. Buď se jen kouknout, nebo pomáhat jako pomezní rozhodčí. To mě začalo poslední dobou bavit. Je to uvolnění a změna prostředí.
|
Navrátilec Hornig: Kvůli narození Rozárky jsem den netrénoval. Emočně to nešlo
Letní přípravu jste letos poprvé absolvoval jako tatínek. Bylo pro vás díky Rozárce něco jinak?
Odjezdy na soustředění nejsou úplně snadné. A když jsme pak tři týdny pryč, tak je to náročné. Čtrnáct dní se dá zvládnout, ale poslední týden už je těžký, už se na ni hodně těším. A pak pokaždé, když se vrátím domů, tak vidím, o kolik za tu dobu vyrostla a co všechno se naučila nového.
Už vnímá, že na delší dobu odjedete?
Zatím naštěstí ne. Samozřejmě si voláme, ale teď to bylo poprvé, kdy jsem přijel domů a na ní bylo vidět, že má radost, že tam jsem s ní fyzicky. Že nejsem jen na obrazovce a že může jít ke mně.
Změnilo se pro vás tím něco v přípravě nebo v přístupu?
Když trénuju doma, snažím se přizpůsobit plán tomu, kdy má jít spinkat. Takže jdou se Zuzkou na procházku a já jdu na trénink. Ale jinak se nic moc nezměnilo. Rozárka je pro mě spíš další motivace.
Už dřív jste si hodně rozuměli s Michalem Krčmářem, tak teď jako jediní tatínci mezi závodníky máte ještě o téma navíc k probírání.
Je to tak. Většinou spolu sdílíme pokoj, takže je o čem se bavit. A začínám Michala chápat, jak se asi cítí na každém soustředění ty poslední roky, co má děti. Do té doby jsem si to moc nedokázal představit.
Letošní biatlonové léto bohužel hodně poznamenala smrt Laury Dahlmeierové, jak jste tu smutnou zprávu vstřebával?
Zrovna jsme byli na soustředění v Itálii a zasáhlo nás to úplně všechny. Na závodech jsem se s ní nikdy nepotkal, ale kluci, kteří ano, to nesli hodně těžce. Všechny nás to hrozně mrzí, ale bohužel i o tomhle život někdy je.
|
Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul
Před pár dny navíc přišla další rána pro český biatlon, když při vyjížďce na kole zahynul Jan Vaňha.
My jsme se to doma dozvěděli o trošku dřív přes Zuzčiny kamarády. Nejdřív jsme tomu vůbec nechtěli věřit… S Honzou jsem se párkrát potkal. Úplně přesně to napsal k tomu oznámení Český biatlon, že Honza trávil během mistrovství světa v areálu dny a noci, aby ten šampionát mohl proběhnout. Párkrát nám dělal fotky během závodů, podle mě byl nadaný fotograf. Je to prostě hrozná škoda.
Asi celá sezona teď bude kvůli tomu trošku jiná.
Myslím, že určitě. Bimbo (Krčmář) byl na exhibici v Drážďanech, tak popisoval, jakou tam měli vzpomínku na Lauru. V Letohradě teď zase určitě bude nějaká vzpomínka na Honzu. Rozhodně si to zaslouží. Asi celou sezonu se to bude nějakým způsobem připomínat a myslím, že by i mělo.