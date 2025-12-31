Hornigova abeceda: o Barceloně, hubnutí, Rozárce i jediném pivu za zimu

Jaký je Hornig v soukromí? Co ho potěší a co naopak rozčílí? To vám prozradí i v naší abecedě.
A jako auta
Jako každý chlap mám auta rád, ale nikdy jsem si neprošel fází, že bych měl nějaké rychlejší. Hned mé první, kombík Hyundai i30, jsem kupoval účelně, abych s ním mohl převážet co nejvíc věcí. Řadím se spíš mezi zodpovědnější řidiče. Tím víc, když teď vozím rodinu.
Doma se snažíme třídit odpad, jak to jen jde. Nesnáším, když jedu v létě na kole a vidím v příkopech naházené odpadky od cyklistů. Dají si tyčinku nebo gel a obal hned vyhodí.