Velký biatlonový přestup. Christiansenovi došla trpělivost, míří do Belgie

„Konečně je novina venku. Budu součástí belgické reprezentace pro nadcházející olympijskou sezonu. Jsem rád, že se můžu připojit k tak dravému týmu,“ říká Vetle na videu, které zveřejnil belgický svaz na svém Instagramu.

„Snad se naučím také něco o belgické kultuře. Znám dobře belgické vafle a slyšel jsem, že ‚french fries‘ (hranolky) jsou z Belgie, takže spousta pozitivních věcí, na které se těším.“

Nového parťáka zároveň přivítal nejúspěšnější belgický muž, mimochodem akvizice z Francie, Florent Claude.

„Ahoj Vetle, vítej v našem týmu. Jsem opravdu šťastný a těším se, že spolu zajedeme skvělé výsledky. Možná, že spolu v Miláně získáme první olympijskou medaili. Uvidíme se na přípravném kempu!“

K videu je připojená fotografie, na které drží Christiansen společně s Lieovou vlajku belgického biatlonu.

Na dalším příspěvku už je Christiansen v belgických barvách.

„Cítil jsem, že je čas na nový začátek. Belgický biatlon za poslední sezony hodně vyrostl, má silného týmového ducha a velké ambice. Jsem nadšený, že se můžu připojit k jejich projektu a posunout tým na další úroveň. Nemůžu se dočkat, až začnu trénovat na belgickém sněhu,“ napsal k oznámení biatlonista.

Během března rozvířil Christiansen vody, když otevřeně promluvil o tom, že není v norském týmu spokojený.

Vadilo mu hlavně to, že po dobrých výsledcích v nižším IBU Cupu ho trenéři nezařadili zpět do Světového poháru, a místo něj dali přednost závodníkům, které v přímém souboji porazil. „Je to jako bodnutí dýkou do zad,“ zuřil tehdy.

Podobné chování zažil už předešlou sezonu, kdy ho trenéři bez pádného důvodu vynechali pro závody Světového poháru v Oberhofu. Tentokrát se mezi elitou představil naposled v lednové Anterselvě, šampionát v Lenzerheide strávil celých čtrnáct dní jako rezerva a ve Světovém poháru už do konce sezony šanci startovat nedostal.

„Kdybych mohl, tak změním zaměstnavatele,“ nechal se slyšet v březnu.

Teoreticky měl mít návrat do A-týmu pro další sezonu snazší poté, co se uvolnila dvě místa odchodem bratrů Böových. Vzhledem k počtu talentovaných mladíků na to ale nemohl spoléhat. Navíc se od norských trenérů žádného ujištění, že s ním do výběru počítají, nedočkal.

„Nebylo by moudré vynechat tak kvalitního závodníka,“ varoval Ole Einar Björndalen.

Jeho volání ale vyslyšeli v jiném týmu, než ke kterému slova směřoval.

Vetle Cristiansen slaví vítězství v závodě s hromadným startem, za ním je se druhým místem spokojený Johannes Dale-Skjevdal

„Jsme hrdí a poctění, že můžeme přivítat sportovce, jako je Vetle, v Belgii. S jeho talentem a zkušenostmi můžeme nyní vážně cílit na medaile z olympiády v Miláně,“ hlásil nadšeně prezident Belgického svazu biatlonu Philippe Heck.

Představa Christiansena jedoucího na posledním úseku mužské štafety v belgické kombinéze pro olympijskou medaili je přímo pohádková.

A také (aspoň prozatím) nerealizovatelná.

Christiansen s belgickými biatlonisty v rámci spolupráce nastražil jen povedený aprílový žertík.