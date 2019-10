Vítkovou souží zdravotní trable: Vyšetření zatím neukázala příčiny

„Pořád se snažíme hledat cestu, ale přiznám, že můj stav ještě není ideální. Všemožná vyšetření zatím neukázala příčiny, takže se snažím dbát především na regeneraci a přizpůsobovat tomu trénink,“ vysvětlovala Vítková na soustředění reprezentace v italské Anterselvě, kde se v únoru 2020 bude konat mistrovství světa.

Světový pohár v biatlonu odstartuje tradičně ve švédském Östersundu, zahajovací štafety dvojic a smíšené štafety jsou na pořadu 30. listopadu.

Před odjezdem na přípravný kemp třicetiletá biatlonistka vynechala testy reprezentace v Jablonci. Web biatlonistů uvedl, že důvodem jsou přetrvávající dýchací problémy. „Prosím o pochopení, detaily bych nechtěla rozebírat. Ale přiznám, že bych si představovala, že touto dobou, v této části přípravy budu fyzicky a výkonnostně někde jinde. Samozřejmě výš,“ řekla Vítková ke svému stavu.

Závodnice SKP Kornspitz Jablonec si v Anterselvě zvyká na pro ni neoblíbené místo kvůli nadmořské výšce kolem 1 700 metrů nad mořem, s níž se těžko srovnává. „Já si vlastně nemohu připouštět, že zápasím s nadmořskou výškou, protože mistrovství světa je právě tady,“ řekla Vítková a dodala: „Takže jsem letos v létě pobývala ve vyšších nadmořských výškách. Pro mě vlastně ani není jiná možnost, jak si zvyknout a připravit se na mistrovství světa.“

Sama nehledá recept na to, jak se s potížemi ve vyšších nadmořských výškách vyrovnat. „Ne, důvěřuji trenérům a lékařům a dělám to, co mi radí. Připravit se nedá. Je to částečně o hlavě, takže si nějaké problémy nemohu pustit do hlavy. No a druhou cestou je ten trénink vysoko nad mořem,“ řekla bronzová olympijská medailistka ze sprintu.

Hlavním trenérem ženské reprezentace je dál Nor Egil Gjelland a spolupráce s olympijským vítězem ze štafety v Salt Lake City 2002 se podle české závodnice zlepšila. „Loni to byl zahřívací rok, kdy jsme se vzájemně poznávali. Přestože se k nám chová pořád stejně, tak jsme si k sobě našli vzájemnou bližší cestu. Známe se, víme, jak druhý bude reagovat,“ popisovala mistryně světa ze smíšené štafety.

Připouští, že sama stále mírně bojuje s jazykovou bariérou, která mezi ní a koučem je. „Nedokážu v angličtině přemýšlet, takže se pak tak přesně nevyjádřím, ale na druhou stranu všem pokynům trenéra rozumím,“ ujistila. „Nikdy jsme se nedostali do stavu, že bychom se na něčem nedohodli. Ale určitě je fajn, že se trenér snaží víc rozumět česky, my mu v tom pomáháme a vysvětlujeme, když se zeptá, co co znamená. Myslím, že nyní už dokáže dost věcí sám odposlechnout.“