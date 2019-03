Vítková: Postupem do hromaďáku se potvrdilo, že se mi koncem sezony daří

Dvacet ran, devatenáct zásahů, až poslední rána vám ulítla. I tak jste patřila mezi nejlepší střelkyně dne. Takže se střeleckou formou můžete být pocitově hodně spokojená?

Určitě. Měla jsem trochu kliku při druhé ležce, kdy mi čtvrtá rána taktak spadla, bylo vidět, že se terč těžce sklápí. A samozřejmě je škoda té poslední rány, že jsem ji neudržela. Byla to taková školácká chyba.

Proč?

Trochu jsem to uspěchala, už jsem měla pomalu flintu na zádech, než ta rána vyšla. Ale jsem hodně ráda, že si střelecky tak nějak držím dobrou výkonnost po celou sezonu. Nějaký výkyv občas byl, ale nikdy nic strašného.

Běžecky se nyní zlepšujete, dnes jste měla 21. nejrychlejší čas.

Běžecky mi to na začátku sezony prostě nešlo. Třeba mám teď ke konci zimy víc sil i proto, že jsem nejela všechny závody v sezoně, nedostávala jsem se do masáků, a jednou ani do stíhačky. I tím může být ovlivněné, že teď mám dost sil. Těžko říct.

Trať už dnes nevypadala nejlépe. Jak se vám po ní jelo?

No, místy byla rozhrabaná a jinde zůstalo umrzlá, jak ji měli posypanou. Ale ve stíhačce to bylo pro všechny stejné. Sice těžké, ale pro všechny. Každopádně po tom všem, jak sezona probíhala, ten dnešní výsledek určitě beru. A jsem ráda, že jsem se dostala do nedělního hromaďáku.

Kdyby ne, mohla jste mít vysněnou dovolenou už o den dříve.

To jsem mohla. (směje se)

Takhle se ještě o den odkládá.

A já můžu být jen ráda, že se postupem do hromaďáku potvrdilo, že se mi ke konci sezony daří.

POŘÁD JÍ TO STŘÍLÍ. Veronika Vítková vyráží ze stojky na trať.

Navíc jste opět nabrala i sebevědomí, že se čtyřmi nulami na střelnici o první desítku i v neděli klidně jet můžete, že?

Bude to nový závod, uvidíme. Podmínky máme mít podobné jako při stíhačce, tak jsem zvědavá, kolik sil mi zbylo. V Östersundu jsem absolvovala hromaďák den po štafetě, teď ho pojedu den po závodě, který je ještě delší než štafeta. Úplně si nejsem jistá, že už zase zvládám dva takhle těžké závody ve dvou dnech po sobě.

Ve stíhačce vás poslední kolo hodně bolelo?

Bolelo, ale těší mě, že jsem ještě dokázala zabojovat. I když se před cílem přede mě dostala Švédka Högbergová, dokázala jsem ji přesprintovat a v klidu si dojet pro 13. místo.

Už máte naplánovanou dovolenou po sezoně? Kam vyrazíte?

Do Nepálu.

Lézt po Himálajích ve stylu Laury Dahlmeierové?

Možná. Chystáme se na jednu šestitisícovku. Laura byla na Ama Dablam, my si naplánovali jednu o trochu nižší a lehčí.