Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Autor:
  10:19
Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý závodník Jan Vaňha. Český biatlon o tom informoval na svých stránkách v neděli.

Český biatlonista Jan Vaňha | foto: Český biatlon/biatlon.cz

„Honza biatlonem žil. Začínal v Klecanech a později se přesunul do Nového Města na Moravě,“ píše o Vaňhovi svaz.

Vaňha závodil za novoměstský klub do sezony 2022/20233, poté se zapojil do trénování dětí. Jako dobrovolník pomáhal při loňském světovém šampionátu. „Během mistrovství světa patřil k těm, kteří trávili celé noci ve Vysočina Areně, aby se vůbec mohlo závodit,“ vyzdvihuje jeho zapojení Český biatlon.

Na domácích závodech měl Vaňha navíc na starost přípravu lyží a nedávno se připojil k servisnímu týmu české reprezentace. Od nového akademického roku měl nastoupit ke studiu trenérství na Masarykově univerzitě.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Neapol vs. PisaFotbal - 4. kolo - 22. 9. 2025:Neapol vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
22. 9. 20:45
  • 1.33
  • 5.16
  • 11.50
Tunisko vs. ČeskoVolejbal - Osmifinále - 23. 9. 2025:Tunisko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
23. 9. 09:30
  • 2.58
  • -
  • 1.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

Potěšili skokani, zklamali vrhači. Šéftrenér odmítá kritiku: Všichni byli na MS právem

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když organizátoři oficiálně ukončovali šampionát, na ploše se ještě bojovalo o medaile v hodu diskem. Hustý liják totiž narušil program a Švéd Daniel Stahl a spol. tak museli dlouho čekat, až...

22. září 2025  11:11

Přetahovaná o první místo pokračuje. Mdlá a vlažná Slavia ztratila. Čím to?

Byl jedním z pěti posledních slávistů, které trenér Trpišovský v honbě za výsledkem nestáhl. Zjevně věděl proč. Vasil Kušej tři minuty před koncem nedělního ligového taháku v Liberci po fikané...

22. září 2025  10:40

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

22. září 2025  10:19

NEJ Z LIGY: Sparťanské obraty i dietní Olomouc. Kováč prolomil zeď jménem JT

Být lídrem české nejvyšší soutěže momentálně není záležitost trvalá. Po dvou týdnech se do čela vrací Sparta, která doma otočila už třetí ligový zápas a zdolala Plzeň (2:1). Slavii v Liberci (1:1)...

22. září 2025

Světové rekordy, plné tribuny i bláznivé počasí. Tokio nabídlo skvělý šampionát

Od našeho zpravodaje v Japonsku V neděli večer monumentální Nový národní stadion v Tokiu zhasl, desetitisíce lidí naskákaly do metra, ulice zaplnily černé taxíky. Atletické mistrovství světa je už minulostí, v roce 2027 je na řadě...

22. září 2025  9:30

Po titulu s Krejčíkovou zpět do čela pořadí. Siniaková je světovou jedničkou ve čtyřhře

Česká tenistka Kateřina Siniaková se po zisku titulu v Soulu vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. Na turnaji triumfovala s Barborou Krejčíkovou, spolu nastoupily poprvé od loňských...

22. září 2025  9:22

Teplice ožily, Frťala perlil: Ovzduší nic moc, ale Autovi se tu dýchá dobře

Ještě tomu chybějí góly, ale už to nevypadá tak beznadějně. Fotbalisté Teplic zastavili sérii ligových krachů, uhráli bod ve středeční dohrávce v Ostravě (1:1), v sobotu remizovali 0:0 i na půdě...

22. září 2025  9:19

Diskaři trpěli v hustém lijáku. Australana utěšovala žena, Němec házel v ponožkách

Byl to trochu komický pohled. Diskaři čekali na začátek své soutěže na atletickém mistrovství světa v Tokiu ukryti pod deštníky, pod které jen tak tak vměstnali svá hřmotná těla. Do akce se kvůli...

22. září 2025  9:03

Jak využít pana Vyvoleného? Slavia se učí hrát s Chamem. Kušej: Je jako Matějovský

Dobrých osm minut se po hřišti spíš toulal. Seznamoval se s prostředím. Jako by postupně zjišťoval, co všechno si v české lize, kterou dosud poznával jen z televize či ze střídačky, může dovolit. A...

22. září 2025  8:56

Hradecký kouč Horejš: Zvedli jsme se, ale víme, jak je to křehké

Minimálně pro tuto chvílí jsou fotbalisté Hradce Králové z nejhoršího venku. Po prvních pěti kolech tápání se skoro nezadržitelně sunou tam, kde před sezonou chtěli být.

22. září 2025  8:44

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Vše nejlepší, Tadeji! S láskou Remco. Poražený Pogačar: Nemůžu se rozmazlit

Tadej Pogačar si své 27. narozeniny určitě představoval jinak. Když pořadatelé oznámili trať časovky na cyklistickém světovém šampionátu ve Rwandě, slovinský fenomén se jistě zatetelil a už si...

22. září 2025  8:15

Tenis Laver Cup 2025: výsledky, program, jak hrál Menšík

Laver Cup má za sebou osmý ročník. Dějištěm bylo San Francisco a hrálo se od 19. do 21. září 2025. V atraktivním tenisovém klání zvítězil výběr Světa nad výběrem Evropy 15:9. Diváci viděli hvězdné...

22. září 2025  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.