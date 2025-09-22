„Honza biatlonem žil. Začínal v Klecanech a později se přesunul do Nového Města na Moravě,“ píše o Vaňhovi svaz.
Vaňha závodil za novoměstský klub do sezony 2022/20233, poté se zapojil do trénování dětí. Jako dobrovolník pomáhal při loňském světovém šampionátu. „Během mistrovství světa patřil k těm, kteří trávili celé noci ve Vysočina Areně, aby se vůbec mohlo závodit,“ vyzdvihuje jeho zapojení Český biatlon.
Tohle se nám nepíše lehce. V pouhých 19 letech tragicky zahynul člen naší biatlonové rodiny Jan Vaňha.
Na domácích závodech měl na starosti společnou mázu a nedávno se stal členem servisního týmu české reprezentace. Na Masarykově univerzitě v Brně měl nastoupit ke studiu trenérství.
Na domácích závodech měl Vaňha navíc na starost přípravu lyží a nedávno se připojil k servisnímu týmu české reprezentace. Od nového akademického roku měl nastoupit ke studiu trenérství na Masarykově univerzitě.