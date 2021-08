Od operace ke zlatu. A proč se junior Mikyska pošťuchuje s Krčmářem?

Nevyzpytatelné počasí v Novém Městě na Moravě, kdy příjemné babí léto střídal prudký liják, trochu připomínalo letošní rok Tomáše Mikysky. V zimě se rodák z Ústí nad Orlicí podílel na dobrém umístění českých štafet - sedmém místě v Kontiolahti a pátém v Hochfilzenu. Měl našlápnuto k dosud nejlepší sezoně. Pak přišlo zranění, a teď?



V supersprintu jste byl v pátek druhý za Vítězslavem Hornigem, ve sprintu jste si pozice vyměnili. Jak toto mistrovství světa, které jste proměnili v český šampionát, vůbec vnímáte?

Pro mě to byl hlavně trénink. Hodně dobrý trénink. Jsem rád, že tu jsou zas diváci. Jezdit před prázdnými tribunami bylo takové smutné.

V závěru jste spadl, co se stalo?

V zápalu boje jsem chtěl být co nejrychleji na kopci, ale hodil jsem před sebe hůlku. Občas se mi to stává z nepozornosti i na tréninku. Měl jsem štěstí, že jsem hůlku nezlomil. To by možná ta medaile nebyla zlatá.

Zlatý Tomáš Mikyska (vlevo) a stříbrný Vítězslav Hornig ovládli sprint juniorů na mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích.

Přitom ještě před dvěma měsíci jste nemohl chodit, co se vám tehdy vlastně tehdy stalo?

Hráli jsme s kluky fotbal a natrhnul jsem si přední křížový vaz, byla to moje chyba. Kolíky se mi zaryly do trávy a nohu dál nepustily, zatímco tělo pokračovalo v pohybu. Zvedl jsem se a chtěl hrát, ale vůbec to nešlo.

Jaké to bylo na psychiku, když jste najednou nemohl trénovat?

Měsíc jsem nedělal vůbec nic, ale snažím se být v tomhle pohodář, neprožívat to. Jsem rád, že jsem se rychle vrátil. Na druhou stranu, jsem možná víc odpočatý než kluci.

Stihl jste v létě dovolenou?

To ne. Buď jsem ležel doma v posteli nebo byl v Jablonci a trénoval.

To ale nebylo vaše první zranění z fotbalu, že?

Už předloni jsem si na fotbale zlomil lýtkovou kost hned nad kotníkem. Hrajeme s klukama večer po tréninku jen pro srandu, ale jdu do toho naplno, mám to v povaze. Snad se teď nebudu muset fotbalu vzdát, uvidíme. Rád ho hraju i sleduju, fandím Slavii.

Probíhá nějaké špičkování s Michalem Krčmářem, který je zas fanouškem Sparty?

Jasně. A nejen ohledně fotbalu, ale třeba i Formuli 1. Fandím hodně Mercedesu a Lewisovi Hamiltonovi, on zas Ferrari, takže to pak rozebíráme. Ale samozřejmě hlavně řešíme biatlon.