Totální biatlon! Lachmanova hláška na MS nezazní, jeho nápady diváci uvidí

Jeho tvář i hlas patřily k biatlonu do loňska neodmyslitelně; napřed jako reportér a později jako komentátor se mu Tomáš Lachman věnuje od roku 2008.

„Jako reportér mi byl sympatický vždycky. Ptal se lidsky. Když se závodníkovi něco nepovedlo, nesnažil se mu dát další ťafku, a když to šlo, ptal se na fajn věci, které by člověk někdy ani nečekal, že v rozhovoru zazní. Bylo vidět, že o biatlonu přemýšlí, že se v něm vždy snaží něco objevit,“ pověděl o svém dřívějším „zpovědníkovi“ a po konci kariéry i kolegovi v televizním studiu bývalý mistr světa Ondřej Moravec, momentálně jeden z odborných expertů České televize. „Věřím, že se časem zase uvidíme na biatlonu, ať už u trati, nebo za monitorem, nebo jen tak,“ pronesl pár dní před startem vrcholu letošní sezony.

Lachmanův těžký příběh, který začal loni v květnu pádem ze schodů, po němž podstoupil několik operací mozku a musel být udržován v umělém spánku, opakovaně vzbuzuje enormní zájem ve sportovní komunitě. Tento týden až takový, že když jeho blízcí a přátelé vyhlásili sbírku na jeho podporu, za první tři dny reagovaly více než čtyři tisíce lidí a vybralo se přes tři miliony korun.

Z televizní obrazovky Lachmana emotivně pozdravil Michal Krčmář, lídr mužské reprezentace na mistrovství světa. Komentátor ho bude sledovat z Lázní Bělohrad, kde je v péči odborníků. Mluví, ale neovládá svaly.

Moravec bez otálení přiznává, že mu brněnský redaktor přirostl k srdci. Vídal ho vyrážet na běžky, když Lachman propadl biatlonu natolik, že v pauzách mezi závody, tréninky a prací pobíhal po tratích. Stali se z nich přátelé.

„Můžu říct, že si ho vážím. „Lachece“ jsme si pustili k tělu, neměli jsme obavu nechat ho natáčet během větších akcí na hotelu, vždycky znal míru. Těšilo mě na něm, že je to fajn chlap s citem pro situaci,“ vypráví Moravec o jednom z hlavních hlasů úspěšné éry českého biatlonu.

Jiní si vybaví, jak je Lachman na závodech tahal na běžky, aby si trať, na které se bude bojovat o medaile, osobně vyzkoušel. „Nám expertům už se kolikrát ani nechtělo. Na poslední olympiádě v Číně byla šílená zima, mínus dvacet, a Tomáš za námi chodil, ať jdeme na lyže. Nevím, kolik toho měl za sebou, když s biatlonem začínal, ale můžu říct, že se zlepšil, koupil si i svoji výbavu. Laplo ho to,“ vybavuje si další z bývalých šampionů Roman Dostál.

Televizní komentátor a reportér Tomáš Lachman

Jenom pro upřesnění – Lachman se z biatlonu věnoval jenom běžecké složce. Půjčit si malorážku a vysypat zásobník do terčů na střelnici není jen tak ani pro člověka, který se k tomuto sportu dostal blíž než jiní.

A to se fachman z brněnského studia dostal. Z horských kol, futsalu a biatlonu, což byly sporty, jimž se věnoval nejvíc, začal u biatlonu trávit většinu času. „Samozřejmě si z flinty vystřelil, když pro nás někde organizátoři uspořádali takovou akci, na které jsme si mohli dovednosti s malorážkou vyzkoušet. Třeba zrovna v Novém Městě na Moravě si ho takto vybavuju z roku 2013. Tomáš, jak prostál desítky hodin v mix zónách za střelnicemi, a všechno viděl zblízka, se naučil biatlon „kouřit“ opravdu pořádně. Do puntíku věděl, jak se reaguje na vítr, jak se cvaká, jak se mění poloha. Odborně se dostal na výši,“ říká o svém kolegovi Petr Kubásek, šéfredaktor sportu v brněnském studiu ČT.

Lachman si oblíbil hlavně areál ve švédském Östersundu. Ovšem Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě pro něho má zvláštní šarm: zde s biatlonem v roce 2008 jako reportér při evropském šampionátu debutoval.

„Totální biatlon!“ nechával se na svém stanovišti strhnout emocemi, když byly závody zvlášť zajímavé.

MS v biatlonu Program závodů v Novém Městě n. M.

„Nazýval tak velké výkony nebo dramata. Když někdo předvedl super běh, nebo se rozhodovalo na střelnici, byl to pro něho totální biatlon,“ líčí Dostál.

Tato hláška sice při nadcházejících bojích na Vysočině nezazní, Lachmanův otisk však přenosy ČT ponesou. Část nápadů pro reportáže, které se budou během MS vysílat, pochází z jeho hlavy.

„První poradu jsme měli loni v dubnu. U porady jsme byli oba dva, řešili jsme projekt mistrovství světa 2024 a co nachystat už v létě. Tehdy Tomáš přišel s myšlenkou natočení medailonků reprezentantů a lidí z realizačního týmu jinde než ve sportovním prostředí, aby je diváci poznali i z druhé strany. My jsme je takto ještě nepředstavili. Fanoušci se dozví, že Jakub Štvrtecký jezdí rád na zadním kole svého bajku, Jessica Jislová ráda tráví čas v pražských kavárnách a další zajímavosti. Tohle do projektu vnesl Tomáš a tak jsme to i realizovali,“ upozornil Kubásek.