Hledám Tomášovi nový domov. Žena reportéra Lachmana prosí o pomoc

„Přátelé, kamarádi, známí a neznámí. Zkouším sílu Facebooku, protože jsem už (trochu) v koncích. Hledám pro Tomáše „nový domov“, kde bude mít péči, kterou potřebuje a bude se tam cítit dobře,“ napsala Lachmanova manželka na svůj profil.

„Obeslala jsem asi 20 různých institucí v Jihomoravském kraji, ale z poloviny se už ozvali se zamítnutím, buď to není cílová věková skupina, není místo, nebo takové pacienty prostě neberou... Proto se obracím na vás, pokud máte nějaký tip, známosti, víte o něčem, co by nám mohlo pomoct – ozvěte se. Předem děkuji za všechny informace, protože termín docela hoří...“ pokračoval příspěvek.

Lachman měl loni v květnu těžký úraz na dovolené, kdy nešťastně spadl ze schodů a částečně ochrnul. „V týmu biatlonových komentátorů se bohužel neobjeví Tomáš Lachman, který se zotavuje po těžkém úrazu, a jeho návrat není v této chvíli možný,“ uvedla po nehodě mluvčí České televize Vendula Krejčová.

Reportér si poranil mozek, absolvoval několik operací a byl mnoho týdnů v umělém spánku, od té doby byl upoutaný na lůžko. Na konci ledna letošního roku vyhlásili jeho známí sbírku, která měla zajistit náklady na léčbu.

Biatlon začal Lachman, který se specializoval také na závody horských kol, komentovat už v roce 2008, kdy se v Novém Městě na Moravě konalo mistrovství Evropy. Od té doby se pravidelně účastnil zastávek Světového poháru, referoval o výsledcích a nabízel divákům rozhovory s biatlonisty bezprostředně po finiši.