Večírek na závěr sezony? Ne, musím se učit. Voborníková po výhře spěchala domů

Jste ráda, že sezona už končí?
Samozřejmě ano, ale na druhou stranu poslední závodní trimestr mě moc bavil, takže bych si to klidně ještě o trochu protáhla. Ale jak se říká, v nejlepším se má skončit a jsem ráda, že se to takhle podařilo. Byla to skvělá sezona a jsem strašně šťastná, že se mi nad očekávání povedla. Celé jsem si to moc užila.
Jaké to je být na závěrečné exhibici hlavní hvězdou?
Já to asi takhle nevnímám. Myslím, že jsme si tady všichni rovni, já tahle označení nepoužívám.
Jak jste si užila poslední závod na domácí půdě?
Když jsem sem jela autem a pršelo jak blázen, vůbec jsem se netěšila. Ale počasí se umoudřilo, atmosféra tady byla super. Jsem ráda, že můžu být i u loučení s Adamem Václavíkem, který končí kariéru, a taky jsem ráda, že se mi to tady v Jablonci konečně podařilo prolomit a že si vezu medaili z exhibice.
Jak to oslavíte? Bude nějaký večírek?
Já mám ve čtvrtek zkoušku ve škole, takže moje after party bude se studijními materiály. Ale s Adamem to určitě ještě oslavíme.
Z čeho děláte zkoušku?
Studuju magisterský obor wellness specialista na univerzitě Palestra, čeká mě zkouška z aktivního životního stylu a cirkadiánní preference.
Takže se hned po závodě jdete učit?
Ano, přesně tak.
Při závodech Světového poháru to asi moc nejde, že?
Snažila jsem se, ale je to složité. Člověku se nechce a v závodní dny je to bez šance, jsem nervózní, nemůžu se koncentrovat na učivo. Mezi závody jsem se pokoušela napsat pár stránek diplomky, ale určitě by to chtělo víc.
Chystáte se někam na dovolenou?
Zatím nic naplánovaného nemáme. Čeká mě deset dní praxe v rehabilitačním ústavu, to bude velká část mého dubna. Možná stihnu nějaký krátký pobyt někde ve wellness nebo něco podobného.
Takže se ani po sezoně nezastavíte?
Poslední roky to tak bývá, že moje dubny patří zejména škole. Letos to je ale už naposledy, pak už si možná budu užívat víc odpočinek.
Těšíte se, co vás čeká v dalších sezonách?
Samozřejmě bych si přála, abych byla hlavně zdravá a mohla nadále sportovat, A když by to šlo tímhle směrem, tak by to bylo super.