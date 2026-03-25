Voborníková na závěr sezony ovládla exhibici v supersprintu, triumfoval i Hornig

Hornig, který skončil v celkovém hodnocení Světového poháru na 19. místě, uspěl před několika stovkami diváků i přes čtyři chyby na střelnici. Zvítězil také díky rychlému běhu, druhý Gregor musel na jedno trestné kolo méně.
„Za vítězství jsem moc rád, ale dnes o výsledek zase tolik nešlo. Šlo o to si to tady užít s fanoušky. Přišlo jich hodně a tohle děláme pro ně,“ řekl novinářům Hornig.
Voborníková korunovala životní sezonu, v níž vybojovala olympijský bronz v závodu s hromadným startem a také skončila v neděli třetí ve stejné disciplíně závěrečného podniku Světového poháru v Oslu.
Na střelnici chybovala třikrát, stejně jako její jmenovkyně Vinklárková, která doběhla hned za ní.
„Atmosféra tu byla super a jsem ráda, že tu mohu být. A také jsem ráda, že se mi to tu podařilo prolomit a odvezu si medaili z exhibice,“ uvedla Voborníková.
v Jablonci uzavřel kariéru po 11 sezonách ve Světovém poháru dlouholetý reprezentant Adam Václavík. Dvaatřicetiletý závodník se rozloučil ve finálové jízdě desátým místem. Po dojezdu do cíle si užil oslavy s reprezentačními kolegy a fanoušky.
„Byly tam nějaké milníky jako mistrovství Evropy nebo některé závody na Světovém poháru, za které se nemusím stydět. Plus určitě ve štafetách byla spousta hezkých chvil. Celkově mezi slasti patří i zážitky s mými kolegy a na to budu vzpomínat do smrti,“ doplnil Václavík.
Mistrovství ČR v biatlonu v Jablonci nad Nisou
supersprint
Muži: 1. Hornig (SKP Kornspitz) 8:32,1 (4 trest. okruhy), 2. Gregor (Letohrad) -1,1 (3), 3. Mikyska (SKP Kornspitz) -1,4 (5).
Ženy: 1. Voborníková 8:56,7 (3), 2. Vinklárková -1,6 (3), 3. Jislová (všechny SKP Kornspitz) -7,7 (3).