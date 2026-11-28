Už na konci minulé sezony, kdy se v Kontiolahti jel rovněž vytrvalostní závod, se jí takový kousek povedl.
Tehdy i díky tomu skončila čtvrtá.
Nyní devátá.
Běh ještě neměla nejrychlejší, což je v jejím případě v zahajovacím trimestru sezony už tradice. Přesto se mohla radovat z výsledkově nejlepšího vstupu do sezony ve své biatlonové kariéře.
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„Chtěla jsem být do dvacítky. Top 10 mě ani nenapadla. Takže ten výsledek je nad mé očekávání,“ líčila. „Mám vážně radost. Ale zároveň je spousta věcí, se kterými ještě spokojená nejsem.“
Že by měla vyloženě střeleckou formu, se před startem říci nedalo.
„Nebyla jsem na trénincích spokojená s ležkou,“ vyprávěla. „Občas mi trošku ulítla, asi i vlivem toho, že tu panovaly docela složité podmínky. Nebyla jsem proto úplně v klidu. Těší mě, že při závodě jsem pak v klidu zůstala a neudělala na střelnici nic zbrklého.“
Po třetí čisté položce sama k sobě promlouvala: Teď by byla hrozná škoda, kdybych tu poslední pokazila. Zvládla jsi to tady loni, tak proč bys to nezvládla i letos.
Načež na závěrečné stojce opět excelovala.
A ten běh…
Ono to přijde.
Ne, neměla pocit, že na trati mele z posledního. „Nebylo to na padnutí na zem v cíli ve stavu naprostého vyčerpání,“ popisovala. „Ani tepama jsem nebyla na úrovni, na jaké bych v závodě měla být. Ale prostě jsem nemohla jet rychleji. S takovým stavem se zkraje sezony potýkám každý rok. Vlastně úplně nevím, co s tím. Potřebuji odjet několik závodů, abych se nastartovala a jela rychleji. Jinak to prostě neumím.“
Na lyžích navíc Voborníkovou píchalo v boku. I s tímto jevem se setkává opakovaně v úvodu sezony. „Jde o věci, které mé tělo musí postupně odbourat.“
Každý závod je tudíž v úvodu zimy i jejím soukromým testem, co si v tom dalším může dovolit, o kolik by ještě mohla zrychlit. Což by se mohlo projevit už při nedělním sprintu.
„Pocitově jsem na trati měla z běhu vlastně docela dobrý pocit,“ usoudila. „Proto pro mě byl čas zklamáním. Ale i díky tomu doufám, že mám v sobě prostor pro zlepšení. Každý rok se v průběhu sezony můj běžák zlepšoval.“
Ještě než dojde na sprint, nastane v sobotu čas štafet. Trenéři se ve snaze získat co nejvíc bodů do Poháru národů rozhodli experimentovat a Voborníková se překvapivě představí už od 13 hodin společně s Tomášem Mikyskou v singlu mixu, zatímco do smíšené štafety nominovali kvarteto Jislová, Charvátová, Hornig, Krčmář.
„Ta nominace mi zkazila večer,“ přiznala.
Podobně jako většina českých biatlonistů je k singl mixu, nejmladší biatlonové disciplíně, kritická.
„Obecně nemáme nikoho, kdo by tenhle typ závodu měl rád,“ říká. V kariéře v něm dosud skončila nejlépe sedmá v Otepää letos v březnu.
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„V minulosti jsem to brala tak, že nominace do velké smíšené štafety je tak trochu za odměnu. Zklamalo mě tedy, že i když jsem zajela v pátek nejlepší výsledek, musím jet singl mix.“
Domnívá se, že profil závodu smíšených dvojic v Kontiolahti rozhodně není ideální pro její somatotyp a drobnou postavu - na rozdíl od smíšené štafety, jejíž trať zavítá i na obávaný zdejší kopec.
„Trať singl mixu tu naopak vede v podstatě jen po stadionu, po rovině. Tam se budu strašně trápit. Něco jiného by byl třeba singl mix v Oberhofu, kde je s těžším kopcem, nebo třeba v Otepää. Ale tady z toho mám až strach, co tam budu dělat. Na místních rovinách si bohužel ze dne na den žádné centimetry k mé výšce nepřidám.“
To samozřejmě neznamená, že ze sebe nevydá vše, co v ní je.
Tereza Voborníková je povahou bojovnice.