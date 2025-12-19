Premium

Před týdnem slzy, teď smích. Voborníková: Nechtěla jsem odjet s depresí

Tomáš Macek
  8:45
V Hochfilzenu stačilo pohlédnout do její tváře a viděli jste, že se trápí. Ve sprintu tam Tereza Voborníková skončila až pětasedmdesátá a nevešla se ani mezi postupující do stíhačky. Zato po sprintu v Le Grand-Bornand se teď smála. Bezchybná střelba, dobrý běh a v cíli radost z 12. místa coby nejlepší Češka.
Tereza Voborníková v cíli sprintu

Tereza Voborníková v cíli sprintu | foto: Jaroslav Svoboda / Český biatlon

Tereza Voborníková při své střelbě vestoje během sprintu v Le Grand Bornand.
Tereza Voborníková na trati sprintu
Tereza Voborníková míří do cíle sprintu v Le Grand Bornand.
Tereza Voborníková během sprintu v Le Grand Bornand
6 fotografií

V porovnání s vašim minulým sprintem to bylo jako noc a den, že?
To ano. Já dlouho čekala, až budu moci konečně předvést, co jsem natrénovala. Bohužel, ty mé rozjezdy do sezony nejsou nejlepší a navíc ještě ani v tuhle chvíli nejsem stoprocentně zdravotně v pohodě. V Hochfilzenu mi sprint vůbec nevyšel, tady to bylo o něčem jiném.

Že zastřílet bezchybně umíte, všichni víme, koneckonců jste to ukázala i ve sprintu v Östersundu. Ovšem dnes byl pozitivní zprávou váš zlepšující se běh v podobě 27. nejrychlejšího času. Dostáváte se tedy do běžecké formy?
Ono by to tam asi bylo už dřív, jenže občas je zapotřebí, aby mi i materiál pomohl, pokud zrovna nejsem ve stoprocentní kondici. Zato dnes jsem se já sama cítila fyzicky líp a také materiál mě podržel.

Tereza Voborníková při své střelbě vestoje během sprintu v Le Grand Bornand.

Před startem sezony jste si pochvalovala, že letos vás na podzim nesužovalo žádné onemocnění. Jenže to vás záhy jako na potvoru doběhlo v Östersundu. Oč přesně šlo?
Zpočátku vše vypadalo relativně nevinně, jen jsem měla pořádnou rýmu, která se mě držela a jezdila jsem s ucpaným nosem. Asi by to tak dlouho netrvalo, ale když zároveň závodíte, moc nachlazenému tělu nepřidáváte. No a minulý týden v pondělí se po stíhačce v Östersundu stal z rýmy brutální kašel. Nemohla jsem v noci vůbec spát, jak jsem kašlala. Což se odráželo i při tréninku na střelnici.

Jak?
Jakmile jsem na ní přijela a zastavila ke střelbě, vždycky jsem se rozchrchlala. Při jednom tréninku jsem nemohla ani střílet. Při závodech v Hochfilzenu jsem se potom cítila o něco líp, ale kašel stále neustupoval. Pro normální žití by nešlo o průšvih, ale pro závody to nebylo nic moc.

Voborníková přesná, Davidová rychlá. V Le Grand Bornand jsou dvě Češky ve dvacítce

Směrem k prvnímu startu v Le Grand-Bornand se potom váš stav konečně významněji zlepšoval?
Naštěstí. Sice to trvalo dlouho a bůhví co mi vlastně bylo, protože kolem nás létala spousta nemocí včetně covidu, ale věřím, že šlo jen o lehčí vlekoucí se virózu. Nějaké síly mě stála, ale tady jsem si před závody řekla, že si je chci konečně užít a ne odjíždět na Vánoce s depresí. Přesvědčovala jsem se: Horší než v Hochfilzenu to být nemůže. Snažila jsem se vyklidnit a udělat si výkonem radost, abych měla tím větší chuť do tréninků o Vánocích. Což se díkybohu povedlo. Je to prostě biatlon. Minulý týden jste v slzách a za týden máte hezký výsledek a smějete se.

Když jste v cíli viděla, že při shodné střelbě jste ve výsledcích těsně předstihla i Julii Simonovou, co jste si pomyslela?
To mě docela překvapilo. Na druhou stranu byla přede mnou Američanka Irwinová, kterou bych si představovala spíš za mnou, i když v letošní sezoně závodí dobře. Ale měla jsem radost už jen z toho, že hned po dojetí sprintu jsem měla jistotu stíhačky a věděla, že nebudu mít v sobotu volno.

Tereza Voborníková míří do cíle sprintu v Le Grand Bornand.

A v neděli možná také ne. Otevírají se před vámi dvě cesty do hromadného závodu: jednak jste 26. celkově, ale i kdybyste se do postupové pětadvacítky nevešla, mohla byste si vyjet postup mezi pěti dalšími nejlépe bodujícími biatlonistkami v Le Grand-Bornand.
Nakročeno mám dobře, ovšem ještě je potřeba, aby se mi povedla stíhačka. Udělám všechno, abych se do hromaďáku dostala. I proto, že jsem ho tady loni nemohla jet, je pro mě letos velkou motivací. (Před rokem by se do něj nakonec vešla po několika odhláškách coby náhradnice, ale český servisní tým mezitím odjel domů, protože ani trenéři neočekávali, že by mohla startovat.)

Těsně za vámi dnes skončila Markéta Davidová, navíc Lucie Charvátová opět velmi dobře zastřílela, i když běžecky nebyla tentokrát tak rychlá jako jindy. Celkově jako tým můžete být i kvůli bodům do Poháru národů spokojené. Jste nyní osmé, o bod za sedmým Rakouskem.
Jo, pokaždé, když se nám povede posbírat hodně bodů, je to dobré jak pro Pohár národů, tak pro štafetu, do které si při takové výkonnosti víc věříme.

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Jak se vám zatím ve Francii závodí. Je teplo, ale trať drží?
Tím jsme všichni překvapení, protože teploty jsou vysoké jako v Hochfilzenu. Okruhu pomáhá, že je velká jeho část ve stínu. Myslím, že dnes šlo o naprosto férový závod pro toho, kdo startoval s jedničkou i pro ty z konce startovky. Trať byla vzhledem k teplotám tvrdá a ve velmi dobrém stavu, ačkoliv pár míst se samozřejmě sypalo.

Le Grand-Bornand je tak trochu areálem kontrastů, nemyslíte? Zázemí nemá kdovíjak velkolepé, ale zástupy fanoušků, které tu lemují trať, se podílejí na výborné atmosféře.
Souhlasím. Ten areál je jeden z mých nejoblíbenějších. Jsem tady sice teprve potřetí (nebo bych měla říct už potřetí?), ale moc se mi tu líbí.

19. prosince 2025

Biatlonové putování Evropou. Když ostřikovače nestříkají a řemen se přetrhne

Premium
Tým českého biatlonu při přesunu mezi zastávkami Světového poháru

Z úvodního pohárového kola v Östersundu jeli 25 hodin autem do rakouského Hochfilzenu. Odtud potom zkraje tohoto týdne dalších osm hodin do francouzského Le Grand-Bornand. Zatímco biatlonoví...

19. prosince 2025

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

18. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  23:37

