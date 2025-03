Sedmá Voborníková a kouzlo Holmenkollenu: Pořád jsem sledovala, kde je ta Aita

Kouzlo Holmenkollenu tedy opět zapůsobilo?

Spíš se to zase tak nějak sešlo a jak byl ten závod časově našlapaný a ztráty po sprintu nebyly moc velké, tak jsme se na trati scukly do jednoho velkého balíku a s těmi nulami ze střelnice se dalo posouvat dopředu.

Přesto ale musí mít Holmenkollen v sobě cosi speciálního, že se vám tu jezdí tak dobře, ne?

Asi jo. Když mám nějaký areál spojený s hezkými vzpomínkami, tak se do něj vždycky ráda vracím a jsem potom ve větším klidu než v areálech, kde nebývám tolik úspěšná. Takže teď se sem mohu zase těšit na další rok. Trať mi na Holmenkollenu profilově sedí. A roli mohla sehrát i skutečnost, že na konci sezony je už spousta soupeřek unavených.

Naopak vy podáváte v závěru Světového poháru vždy velmi dobré výkony. Tak tomu bylo i loni, kdy pohár končil výjimečně v Severní Americe. Tělo, které se vám vždy obtížněji nastartovává na začátku sezony, jakoby tím lépe „jelo“ na jejím konci.

Jo, obzvlášť letos. Začátek zimy byl ještě horší než dřív, zato třetí trimestr zase nejlepší ze všech. Nevím, jak to vysvětlit. Vždycky si potom říkám, že je škoda, že už je konec.

V sobotu jste měla v Oslu i motivaci navíc v podobě hájení 25. místa v celkovém pořadí poháru, které bylo vstupenkou do nedělního hromadného závodu. Sesadit vás z nej mohla Švýcarka Aita Gasparinová, jedenáctá ve sprintu, která za vámi zaostávala jen o osm bodů. Pozorovala jste v průběhu stíhačky, kde se pohybuje?

Jo, nechala jsem se tím docela hodně ovlivňovat. Samozřejmě, před startem jsem věděla, že se na žádné co by kdyby nehraje, že musím hlavně odvést kvalitní práci na trati i na střelnici, ale přála jsem si férový souboj, při kterém budu mít i dobré lyže. Většinou, když mi o něco hodně jde, tak závod dost pokazím, ale tentokrát se vyvinul v můj prospěch a splnilo se mi vše, co jsem si před ním vysnila - posun pořadím i postup do hromaďáku. Z čehož jsem byla mile překvapená, i když i Aita zajela perfektní závod.

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu na Holmenkollenu

Věděla jste tedy, že až do poslední střelby se pohybuje okolo šestého místa?

Jo. Jela jsem vždycky ve skupince kousíček za ní a vlastně celý závod jsem se na ni snažila dotáhnout, jenže mezi námi bylo pořád zhruba sedm holek, tak jsem si furt říkala: Ježišmarjá, to je furt strašně moc, to je víc než těch osm bodů. Aita byl dnes jediný člověk, kterého jsem opravdu dost sledovala.

A potom vám dodalo energii, když při závěrečné stojce jedinkrát za celý závod minula terč a klesla v pořadí za vás.

To se mi hrozně ulevilo, když jsem jí viděla, jak zajíždí na trestné kolo. Kdyby dala nulu, mohlo to být zase o něčem jiném. Ale i tak jela výborně. Švýcarky se v posledním trimestru začaly ohromně zvedat, je to s nimi těžké.

Vám se na rozdíl od Aity Gasparinové povedly hned čtyři nuly. Což musí v tak nervózním závodě obzvlášť potěšit.

Byla jsem dneska hodně pečlivá, stejně jako už ve sprintu, ale v něm se mi to vymstilo, protože jsem rány až předržovala a jedna mi ustřelila. Ve stíhačce jsem byla také strašně opatrná, fakt jsem pilovala každou ránu - a kromě jedné ve stoje byly opravdu moc povedené, což je fajn. Na druhou stranu v takhle extrémně kontaktním závodě, v němž skoro každá setina hraje roli, mě pak mrzí, že jsem tam nějaké ty vteřinky nechala, protože jsem letos byla i schopná střílet rychleji. Ale dneska se mi nakonec ta pečlivost vyplatila.

Je to samozřejmě jen hra s čísly, ale i třetí místo ve statistice, která bere v potaz pouze výkon ve stíhačce (bez času ze sprintu), by pro vás mělo být motivací, že?

Jo, to je určitě motivace i do tréninku na další sezonu. Jen jsme si říkaly s Jess (Jislovou, ve stíhačce se zlepšila ze 60. na 19. místo), jaká je škoda, že to přišlo až takhle ke konci zimy.