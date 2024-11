Nemám důvod se bát. Voborníková o záhadné nemoci i víře v lepší sezonu

Na letním mistrovství světa si na kolečkových lyžích dojela pro zlato ve sprintu, pochvalovala si změnu přípravy od nového trenérského dua. Zkrátka idylka, ale pak…

Naprostá otočka, nevysvětlitelné horečky, antibiotika, tři týdny bez tréninků a poté měsíc s kašlem.

„Byla jsem na soustředění a hned druhý den jsem jela domů. Myslela jsem, že jde o špatnou aklimatizaci, bolela mě hlava a tělo. Ale pak jsem si změřila teplotu a zjistila jsem, že za tím asi bude něco jiného,“ líčila Voborníková jen pár dní před startem nové sezony.

Co přesně 24letou biatlonistku tak moc potrápilo, ale ani ona sama neví. „Byla jsem na několika odběrech, ale nikdo nezjistil, o co přesně šlo. Vzhledem k tomu, jak dlouho jsem nemohla trénovat, to nebylo nic pěkného.“