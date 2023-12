Voborníková se smála: A teď už můžu skončit. Čtyři nuly dala podruhé v kariéře

Dobře si pamatujete na váš předchozí čtyřpoložkový závod se čtyřmi nulami na střelnici?

V Osrblí na mistrovství světa dorostenek 2019, díky tomu jsem tehdy získala stříbrnou medaili. To už je hodně dávno.

Podruhé jste tedy čtyři položky vynulovala na mezinárodní scéně až dnes...

...noo takže teď už můžu skončit (směje se). Dala jsem konečně zase čtyři nuly a můžu pověsit flintu na hřebík.

Což samozřejmě neuděláte.

Jasně, my si z toho vždycky děláme v týmu srandu, že čtyři nuly a konec, protože mockrát se nikomu z nás nepovedou. Samozřejmě, že končit nehodlám.

Co jste si pomyslela, když vám dnes i dvacátý terč spadl?

Po třetí ráně poslední stojky jsem se na chvilku zastavila a pomyslela si: Dneska to dobojuju. I na poslední ránu jsem si pak maličko počkala. Říkala jsem si: Když už jich mám 19, prostě už to musím dát.

Tereza Voborníková na střelnici během stíhacího závodu v Hochfilzenu

Některé závodnice říkají, že nejlepším receptem pro střelbu je nad ničím moc nepřemýšlet.

Ale to se nedá nařídit, to se prostě musí přihodit. Žádný ideální recept neexistuje. Když se zadaří, že jedete v jakémsi vlastním tunelu, tak je to nejlepší, co může být. Ale sama nevím, jak se do takového tunelu dostat. Někdy v něm jsem, jindy ne. Dneska to zrovna vyšlo.

Máte větší radost z výsledku a jedenáctého místa, nebo právě z bezchybného výkonu na střelnici?

Střelba mi udělala fakt velkou radost, ani jsem si před závodem nepomýšlela na čtyři nuly. Když se mi jede špatně na trati, což se mi dneska jelo, jsem moc ráda, pokud si dokážu pohlídat střelbu. Nejsem zatím běžecky úplně ve formě, proto jsem si spíš přála nepropadat se ve stíhačce pořadím a udržet se na pozicích, kde jsem začínala. Že jsem se ještě posunula dopředu, mám velikou radost.

Za sebou jste nechala například Němku Voigtovou, dvojnásobnou medailistku z Östersundu, nebo Francouzku Jeanmonnotovou, vítězku prvního stíhacího závodu sezony. Bylo příjemná závodit ve společnosti takových biatlonistek?

Při závodě jsem měla úplně vypnuto a spíš jsme se jen snažila ho přežít. Hlavně jsem se vždycky pokoušela někoho chytnout, což se mi docela dařilo.

Pozměněná sestava Zatímco v první ženské štafetě sezony doběhly Češky v Östersundu šesté v sestavě Voborníková, Jislová, Davidová, Charvátová, pro nedělní závod v Hochfilzenu se trenéři rozhodli pozměnit pořadí úseků na Voborníková, Charvátová, Davidová, Jislová.

Máte nyní ve Světovém poháru o 47 bodů víc než před rokem ve stejnou dobu.

A jsem fakt strašně ráda, že se moje výkony oproti loňsku takhle zvedly už teď před Vánoci. Pořád je ve svěťáku pro mě všechno takové nové, ale v Hochfilzenu to jsou zatím pro mě skvělé závody.

Tři Češky dnes skončily v první dvacítce, oproti sprintu si o 12 míst polepšila také Markéta Davidová. To je velké povzbuzení před nedělní štafetou?

Když se podívám na výsledky ostatních holek, máme na zítřek skvěle našlápnuto, hlavně na střelnici. A taky doufám, že se mi ve štafetě pojede trošičku líp, abych byla co platná.

Na střelnici a částečně i na lyžích se naopak trápila Markéta Davidová. Je nyní na ostatních členkách reprezentace, aby ji před štafetou povzbudily?

Každý závod začíná zase od nuly, v každém do toho musíte jít s čistou hlavou a s tím, že na střelnici máte šanci to ubojovat. Markéta je skvělá závodnice, jen se do toho musí zase dostat. Věřím, že to brzo bude.