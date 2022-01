Tři nuly a obrovská šance Voborníkové: Ale už jsem měla šíleně zmrzlé prsty

Máte své první body, co to pro vás znamená?

Kdybych před závodem věděla, že v něm budu bodovat, byla bych určitě nadšená. A jsem i teď.

A kdyby vám někdo před startem oznámil, že na poslední položce budete střílet o rozšířené pódium?

(rozesměje se) Tak bych mu řekla, že to stejně nezvládnu.

Sehrála při té stojce skutečně natolik významnou roli vaše velká nervozita z obrovské šance?

Hned po závodě jsem si myslela, že ne. Ale když si to teď zpětně promítám, byla jsem hrozně nervózní už na třetí položce. Při poslední stojce však u mě sehrála velkou roli i skutečnost, že jsem měla šíleně zmrzlé prsty. Také proto jsem se na tu položku vůbec nezvládla zkoncentrovat a pohlídat si ty rány.

Lidé z týmu vám před čtvrtou položkou hlásili, na které pozici jedete? Nebo vás raději nechávali v blahé nevědomosti?

Pořád mi na trati říkali, na jakých místech se pohybuju, a já si to dlouho nepřipouštěla. Věděla jsem, že je přede mnou ještě jedna střelba a potom poslední kolo. Čekala jsem, kdy mi dojdou síly, a furt jsem to pořadí brala trochu s rezervou. Ale i tak jsem byla malinko v šoku z toho, jaké mi hlásili mezičasy.

Podle záběrů kamer se zdálo, že i v posledním kole jste na trati docela svěží.

Mám tyhle dlouhé závody úplně nejradši právě proto, že si v nich mohu rozvrhnout síly a jet je konstantně od prvního do posledního kola. Nejsou jako štafeta a krátké závody, kde musíte jet strašně rychle. Díky tomu jsem ani dnes v posledním kole moc neumírala.

To jste jediná z českého ženského týmu, kdo tvrdí, že vytrvalostní závody má ze všech nejradši.

Jo, asi jo.

V lednu jste bojovala o nominaci na olympiádu a získala jste ji. Máte radost, že tímto výkonem jste dokázala, že jste si ji zasloužila - a zároveň jste si i řekla o start ve vytrvalostním závodě v Pekingu?

Popravdě, měla jsem takové rozpačité pocity, že vlastně jedu na olympiádu spíš jen jako náhradnice. Všichni mi gratulovali k nominaci, ale já si říkala: Ty jo, vždyť tam třeba budu jen sedět na hotelu a do závodů se ani nedostanu. Doufám, že dnešním výsledkem jsem si třeba o nějakou šanci řekla.

Cítíte, že i během sezony jde forma nahoru?

Vlastně nevím. Po Vánocích jsem byla v covidové karanténě a o první lednový svěťák jsem tím přišla. Potom mi v Ruhpoldingu těsně unikla stíhačka, takže jsem toho v lednu ani moc nenajezdila.

Ale pozitivní test na covid jste nakonec neměla?

Ne ne, nebyla jsem nakažená.

Jak poslední dny řešíte i z pohledu vlastní ochrany? Hokejový tým v pátek oznámil šest nakažených z výběru pro olympiádu. Často vás napadne: Hlavně teď nikde nechytnout covid?

Furt se modlím, ať to dobře dopadne, že už jsem si přece tu smůlu vybrala, když vrcholila nominace na olympiádu a já zůstávala doma zavřená v karanténě a nevěděla jsem, jestli se u mě covid projeví, nebo ne. Teď už jsme tady v úplné izolaci jen mezi sportovci a testujeme se opravdu často, tak doufám, že možnost nakazit se eliminujeme na minimum.

Předpokládám, že také ve dvou dnech, které strávíte před odletem doma, tam mnoho lidí nepotkáte.

Dokonce i moji mladší ségru mamka nechala doma, aby už radši nechodila do školy. Celá rodina pochopitelně půjde na PCR test, abych ten jeden den doma s nimi přežila. A i tak budu hodně opatrná.

Ještě předtím vás v sobotu v Anterselvě čeká štafeta. Už si zvykáte, že jste ve Světovém poháru její součástí?

Říkala jsem trenérovi, že z ní mám hrozný strach po té katastrofě, co se mi stala v Ruhpoldingu (čtyři dobíjení a jedno trestné kolo). Doufám, že dnes jsem sama sobě ukázala, že to na té střelnici trochu umím - a v sobotu se snad Ruhpolding nebude opakovat.

Navíc jste v neděli málem jela hromadný závod. I tohle vám hlavou blesklo? Že kdybyste poslední položku ve vytrvalostním závodě odstřílela za jedna a ne za dvě, byla byste v něm?

No... Po té třetí nule, když mi nahlásili mezičas, mi to hlavou proběhlo. Ale hned jsem se snažila zkoncentrovat a vůbec si to nepřipouštět.

Zatímco Markéta Davidová tou dobou v televizním rozhovoru věštila, jak ji sesadíte z rozšířeného pódia a jak vám to přeje.

A já jsem potom stála úplně zmrzlá na Markétině vyhlášení. Bylo vidět, že je úplně nadšená, jak se jí to povedlo. Měla jsem radost i za ni.